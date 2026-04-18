PM મોદી રાત્રે 8:30 વાગ્યે રાષ્ટ્રના સંબોધન કરશે, મહિલા આરક્ષણ પર કરી શકે વાત

પ્રધાનમંત્રી મોદી પોતાના સંબોધનમાં મહિલા આરક્ષણ પર વાત કરી શકે. કારણ કે શુક્રવારે લોકસભામાં મહિલા આરક્ષણ બિલ પાસ ન થઈ શક્યું.

PM મોદીની બેઠકની ફાઈલ તસવીર (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 18, 2026 at 4:27 PM IST

નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે રાત્રે 8:30 વાગ્યે રાષ્ટ્રને સંબોધિત કરશે. પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય (PMO) એ આ માહિતી શેર કરી છે. જોકે, પ્રધાનમંત્રી મોદી કયા ચોક્કસ મુદ્દા પર સંબોધન કરશે તેની વિગતો જાહેર કરવામાં આવી નથી. એવી અપેક્ષા છે કે પીએમ મોદી મહિલા અનામતના મુદ્દા પર વાત કરી શકે છે, કારણ કે શુક્રવારે લોકસભામાં મહિલા અનામત બિલ પાસ થઈ શક્યું નહોતું.

શનિવારે સવારે, પીએમ મોદીએ રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં સુરક્ષા પરની કેબિનેટ સમિતિ (CCS) ની બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી હતી. આ બેઠક દરમિયાન, તેમણે વિવિધ મંત્રાલયો અને વિભાગો દ્વારા લેવામાં આવેલા પગલાંની સમીક્ષા કરી હતી.

અગાઉ, 1 એપ્રિલના રોજ, પીએમ મોદીએ પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષના સંદર્ભમાં આગળ લેવામાં આવનારા પગલાંની ચર્ચા કરવા માટે સુરક્ષા પરની કેબિનેટ સમિતિની એક ખાસ બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી હતી.

એક સત્તાવાર પ્રેસ રિલીઝ અનુસાર, કેબિનેટ સચિવે પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનો - ખાસ કરીને LNG અને LPG, તેમજ વીજળીની પૂરતી ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે લેવામાં આવેલા પગલાં અંગે અપડેટ આપ્યું હતું. પ્રધાનમંત્રીએ સામાન્ય માણસ માટે આવશ્યક ચીજવસ્તુઓની ઉપલબ્ધતાનો પણ ખ્યાલ રાખ્યો હતો. તેમણે દેશમાં ખાતરની ઉપલબ્ધતા અને આગામી ખરીફ અને રવી ઋતુ દરમિયાન તેનો પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા માટે લેવામાં આવતા પગલાં અંગે પણ ચર્ચા કરી.

પશ્ચિમ એશિયામાં સ્થિતિ ત્યારે વધુ ખરાબ થઈ જ્યારે 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ અમેરિકા અને ઇઝરાયલ દ્વારા ઇરાની પ્રદેશ પર સંયુક્ત લશ્કરી હુમલામાં ઇરાનના સર્વોચ્ચ નેતા, આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઇ અને અન્ય વરિષ્ઠ અધિકારીઓના મોત થયા, જેના કારણે તેહરાન તરફથી આકરો બદલો લેવામાં આવ્યો.

પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા આ સંઘર્ષની વૈશ્વિક અર્થતંત્ર પર ટૂંકા, મધ્યમ અને લાંબા ગાળામાં ઊંડી અસર થવાની ધારણા છે. ભારત માટે સંભવિત પરિણામોનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું, અને આ અસરોને ઘટાડવા માટે તાત્કાલિક અને લાંબા ગાળાના પગલાં બંનેની ચર્ચા કરવામાં આવી.

સામાન્ય માણસ માટે આવશ્યક જરૂરિયાતોની ઉપલબ્ધતા - જેમાં ખોરાક, ઊર્જા અને બળતણ સુરક્ષાનો સમાવેશ થાય છે તેનું વિગતવાર મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું. આ આવશ્યક ચીજવસ્તુઓની સતત ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે ટૂંકા ગાળાની, મધ્યમ ગાળાની અને લાંબા ગાળાની વ્યૂહરચનાઓની વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવી.

આગામી ખરીફ ઋતુ માટે ખેડૂતો અને તેમની ખાતરની જરૂરિયાતો પર સંભવિત અસરનું પણ મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું. ખાતરના પૂરતા ભંડાર જાળવવા માટે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં અમલમાં મુકાયેલા પગલાં સમયસર ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરશે અને ખાદ્ય સુરક્ષાનું રક્ષણ કરશે તેવી અપેક્ષા છે. ભવિષ્યમાં તેમની સતત ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે ખાતરના વૈકલ્પિક સ્ત્રોતોની પણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. વધુમાં એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું કે તમામ પાવર પ્લાન્ટમાં કોલસાના સ્ટોકનો પૂરતો પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરશે કે ભારતમાં વીજળીની કોઈ અછત ન રહે.

