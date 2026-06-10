PM મોદીએ NDA નેતાઓ સાથે માણ્યો ઝાલમુરીનો સ્વાદ, જુઓ વિડીયો
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દિલ્હીના ભારત મંડપમ ખાતે દેશભરના NDA નેતાઓ સાથે બેઠક યોજી હતી
Published : June 10, 2026 at 7:20 PM IST
નવી દિલ્હી: બુધવારે દિલ્હીના ભારત મંડપમ ખાતે યોજાયેલી NDA બેઠક દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સાથી NDA નેતાઓ સાથે 'ઝાલમુરી'નો સ્વાદ માણ્યો. પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી સુવેન્દુ અધિકારીએ પોતાના હાથે વડાપ્રધાનને 'ઝાલમુરી' આપી.
આ પ્રસંગે ટિપ્પણી કરતા, ભાજપે કહ્યું: ઝાલમુરીનો સ્વાદ, સાથીઓનો વિશ્વાસ અને રાષ્ટ્રીય હિત માટેનો સંકલ્પ. NDA પરિવાર સાથે વડાપ્રધાનની આત્મીય ક્ષણ."
જણાવી દઈએ કે દેશભરના NDA નેતાઓએ ભારતના વડાપ્રધાન તરીકે સૌથી લાંબા કાર્યકાળનો રેકોર્ડ બનાવવા બદલ PM મોદીને અભિનંદન આપ્યા હતા. PM મોદીએ કાર્યકાળમાં 4,399 દિવસ પૂર્ણ કર્યા છે જેની સાથે તેમણે દેશના પ્રથમ વડાપ્રધાન જવાહરલાલ નેહરુના અગાઉના રેકોર્ડને તોડી નાખ્યો છે.
#WATCH | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के भारत मंडपम में NDA की बैठक में साथी NDA नेताओं के साथ झालमुरी का आनंद लिया।— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 10, 2026
(सोर्स: नरेंद्र मोदी/इंस्टाग्राम) pic.twitter.com/Xqt7vsrIki
આ સંદર્ભમાં, પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ દિલ્હીના ભારત મંડપમ ખાતે દેશભરના એનડીએ નેતાઓ સાથે બેઠક યોજી હતી. કેન્દ્રમાં પીએમ મોદીની આગેવાની હેઠળની સરકારના 12 વર્ષ પૂર્ણ થવાની ઉજવણી કરવા અને ભારતના સૌથી લાંબા સમય સુધી સેવા આપનારા, સતત ચૂંટાયેલા સરકારના વડા તરીકે તેમની સિદ્ધિને ચિહ્નિત કરવા માટે એનડીએ બેઠક યોજાઈ રહી છે.
દેશભરના અગ્રણી ભાજપના નેતાઓ ઉપરાંત, એનડીએ સાથી પક્ષોના નેતાઓ, મુખ્યમંત્રીઓ, નાયબ મુખ્યમંત્રીઓ અને વરિષ્ઠ ગઠબંધન પદાધિકારીઓ ભારત મંડપમ ખાતે આ મોટી બેઠકમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સ્થળ પર એનડીએ નેતાઓ સાથે ગ્રુપ ફોટોગ્રાફ માટે પોઝ આપ્યો હતો.
I thank the Chief Ministers and leaders of the NDA for their warm wishes. The NDA’s journey has been defined by a shared resolve to further national interest and regional aspirations. This spirit has strengthened our democracy, deepened cooperative federalism and accelerated… pic.twitter.com/NTHsws4rSk— Narendra Modi (@narendramodi) June 10, 2026
ઝાલમુરી શું છે?
ઝાલમુરી પશ્ચિમ બંગાળના સૌથી લોકપ્રિય સ્ટ્રીટ ફૂડમાંનું એક છે અને ખાસ કરીને કોલકાતા સાથે સંકળાયેલું છે. આ નાસ્તો શેકેલી મગફળી, સમારેલા ડુંગળી, ટામેટાં, બાફેલા બટાકા અને મસાલાના મિશ્રણ સાથે મમરા ભેળવીને બનાવવામાં આવે છે.
આ નામ બે બંગાળી શબ્દો પરથી આવ્યું છે: 'ઝાલ', જેનો અર્થ થાય છે મસાલેદાર અને 'મુરી' એટલે મમરા. તેના તીખા અને મસાલેદાર સ્વાદ માટે પ્રખ્યાત, 'ઝાલમુરી' સરસવના તેલના ઉપયોગ દ્વારા અલગ પડે છે, જે નાસ્તાને એક અનોખી, તીખી સુગંધ અને સ્વાદ આપે છે.
પીએમ મોદીની 'ઝાલમુરી' ક્ષણ
આ પહેલીવાર નથી જ્યારે પીએમ મોદી આ પ્રખ્યાત બંગાળી નાસ્તાનો આનંદ માણતા જોવા મળ્યા હોય. 19 એપ્રિલના રોજ, પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન, પ્રધાનમંત્રીએ જાહેર રેલીને સંબોધિત કર્યા પછી ઝારગ્રામમાં રસ્તાની બાજુમાં આવેલા 'ઝાલમુરી' સ્ટોલ પર અચાનક રોકાઈ ગયા હતા.
તેમના હેલિકોપ્ટર તરફ જતા, પીએમ મોદીએ એક સ્થાનિક વિક્રેતા સાથે ટૂંકી વાતચીત કરી, થોડી 'ઝાલમુરી' ખરીદી અને સ્ટોલ પર ભેગા થયેલા લોકો સાથે વાત કરી.
આ વાતચીતે ઝડપથી સોશિયલ મીડિયા પર ધ્યાન ખેંચ્યું, ઘણા લોકોએ તેને એક હૃદયસ્પર્શી અને અનસ્ક્રિપ્ટેડ ક્ષણ તરીકે વર્ણવી. આ વિડીઓને 100 મિલિયનથી વધુ વ્યૂઝ પણ મળ્યા છે.
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