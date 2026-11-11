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આજે ભાઈબીજ, પીએમ મોદીએ દેશવાસીઓને આપી શુભેચ્છા

પીએમ મોદીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર ભાઈબીજના પર્વને લઈને દેશવાસીઓને શુભેચ્છા આપી છે.

પીએમ નરેન્દ્ર મોદી
પીએમ નરેન્દ્ર મોદી (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 11, 2026 at 7:58 AM IST

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નવી દિલ્હીઃ આજે ગુજરાત સહિત દેશભરમાં ભાઈબીજના પવિત્ર તહેવારની ઉજવણી થઈ રહી છે. ત્યારે પીએમ મોદીએ દેશવાસીઓને ભાઈબીજની શુભકામનાઓ પાઠવી છે. પીએમ મોદીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર ભાઈબીજના પર્વની શુભેચ્છા આપતી પોસ્ટ શેર કરી છે.

પીએમ મોદીએ એક્સ પર શેર કરેલી પોસ્ટમાં લખ્યુ છે કે, "ભાઈ બીજ નિમિત્તે દેશવાસીઓને શુભેચ્છા પાઠવતા વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેમની પોસ્ટમાં લખ્યું, "દેશભરના મારા પરિવારના સભ્યોને ભાઈ બીજની હાર્દિક શુભેચ્છાઓ.

આ પવિત્ર તહેવાર ભાઈ અને બહેન વચ્ચેના સ્નેહપૂર્ણ અને મજબૂત સંબંધની મીઠાશ અને આત્મીયતાનું પ્રતીક છે. આ શુભ પ્રસંગે, હું દરેકને સુખ અને સમૃદ્ધિની શુભેચ્છા પાઠવું છું."

મહત્વપૂર્ણ છે કે, ભાઈબીજ એટલે ભાઈ-બહેનના પ્રેમ, વિશ્વાસ અને રક્ષાના વચનનો તહેવાર. દિવાળીના 5 દિવસના પર્વનો આ છેલ્લો દિવસ છે. ખાસ કરીને ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં ભાઈબીજનું વધારે મહત્વ છે.

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ભાઈબીજની શુભેચ્છાઓ

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