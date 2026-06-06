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પ્રધાનમંત્રીએ આર્થિક સલાહકાર પરિષદ સાથે બેઠક કરી, 'ઈઝ ઓફ ડૂઈંગ બિઝનેસ' પર ફોકસ

વૈશ્વિક સંકટ અને પશ્ચિમ એશિયા વિવાદ વચ્ચે પીએમ મોદીએ આર્થિક સલાહકાર પરિષદ સાથે મહત્વપૂર્ણ બેઠક કરી.

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ EAC-PM ના સભ્યો સાથે બેઠક યોજી હતી.
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ EAC-PM ના સભ્યો સાથે બેઠક યોજી હતી. (PTI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 6, 2026 at 4:55 PM IST

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નવી દિલ્હી: વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ વચ્ચે ભારતના આર્થિક વિકાસને વધુ વેગ આપવાના પગલાં પર ચર્ચા કરવા માટે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શનિવારે વડા પ્રધાનની આર્થિક સલાહકાર પરિષદ (EAC-PM) ના સભ્યો સાથે બેઠક યોજી હતી.

સત્તાવાર સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, બેઠકમાં 'જીવનની સુગમતા' અને 'વ્યવસાયની સુગમતા' ને વધુ સારી બનાવવાના હેતુથી વિવિધ સુધારાઓ પર પણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. સત્ર દરમિયાન, વડા પ્રધાન મોદી અને કાઉન્સિલના સભ્યોએ વર્તમાન વૈશ્વિક પરિસ્થિતિઓની પૃષ્ઠભૂમિ સામે આર્થિક વિકાસને મજબૂત કરવા અને સાથે જ તેને વેગ આપવા માટે વિચારો અને નીતિગત પગલાં પર વિચાર-વિમર્શ કર્યો હતો.

સૂત્રોએ સંકેત આપ્યો હતો કે, બેઠકમાં પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષની ભારતીય અને વૈશ્વિક અર્થતંત્રો પર સંભવિત અસરનું પણ મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું હતું. EAC-PM ના સભ્યોએ વર્તમાન આર્થિક પરિસ્થિતિ અને ભવિષ્યના પડકારો અંગે તેમનું વિશ્લેષણ રજૂ કર્યું.

ઈઝ ઓફ ડૂઈંગ બિઝનેસ સુધારા પર ભાર
ચર્ચામાં 'ઈઝ ઓફ લિવિંગ' અને 'ઈઝ ઓફ ડૂઈંગ'માં સુધારા માટેના ઘણા ફેરફારોનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. સભ્યોએ ભારત અને વિશ્વ પર ચાલી રહેલા પશ્ચિમ એશિયા સંઘર્ષની અસર પર પોતાના મંતવ્યો શેર કર્યા. આ બેઠક એવા સમયે થઈ હતી જ્યારે વિશ્વભરના અર્થતંત્રો ભૂ-રાજકીય તણાવ, વેપાર સંબંધિત અનિશ્ચિતતાઓ અને અસમાન વિકાસ વલણોનો સામનો કરી રહ્યા છે.

નાગરિકોને પ્રધાનમંત્રીની અપીલ
ગયા મહિને, પ્રધાનમંત્રી મોદીએ નાગરિકોને આયાતી ઇંધણ પર નિર્ભરતા ઘટાડીને અને પર્યાવરણને અનુકૂળ વિકલ્પો અપનાવીને પશ્ચિમ એશિયાના સંઘર્ષ વચ્ચે ઇકોનોમિક મજબૂતીમાં યોગદાન આપવા અપીલ કરી હતી.

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PM MODI MEETS EAC MEMBERS
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DISCUSSES REFORMS WITH EAC MEMBERS
PRIME MINISTER NARENDRA MODI
PRIME MINISTER NARENDRA MODI

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