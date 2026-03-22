મધ્ય પૂર્વના સંઘર્ષ વચ્ચે PM નરેન્દ્ર મોદીની હાઈલેવલ બેઠક, પેટ્રોલિયમ અને ઉર્જા ક્ષેત્રોની સમીક્ષા

અમેરિકા, ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે વધતા સંઘર્ષને કારણે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં વિક્ષેપ પડ્યો છે, જેના કારણે વૈશ્વિક ઊર્જા પુરવઠા શૃંખલા પર અસર પડી છે.

મધ્ય પૂર્વના સંઘર્ષ વચ્ચે PM નરેન્દ્ર મોદીની હાઈલેવલ બેઠક
મધ્ય પૂર્વના સંઘર્ષ વચ્ચે PM નરેન્દ્ર મોદીની હાઈલેવલ બેઠક (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 22, 2026 at 7:31 PM IST

નવી દિલ્હી : પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ વચ્ચે ઉર્જા ક્ષેત્રની સમીક્ષા કરવા માટે રવિવારે સાંજે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી હતી. આ બેઠકમાં પેટ્રોલિયમ, ક્રૂડ ઓઇલ, કુદરતી ગેસ, વીજળી અને ખાતર ક્ષેત્રોની પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી. બેઠકનો મુખ્ય ઉદ્દેશ દેશભરમાં ઇંધણ, વીજળી અને ખાતરોનો અવિરત પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવાનું હતું.

પશ્ચિમ એશિયામાં અમેરિકા, ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે વધતા સંઘર્ષને કારણે હોર્મુઝનો દરિયાઈ માર્ગ જોખમી બન્યો છે, જેના કારણે વૈશ્વિક ઉર્જા પુરવઠા શૃંખલાઓ પર અસર પડી છે. ભારત તેની ઉર્જા જરૂરિયાતોનો નોંધપાત્ર હિસ્સો મધ્ય પૂર્વમાંથી આયાત કરે છે. સરકારનો સ્પષ્ટ સંદેશ એ છે કે ભારતીય નાગરિકોને કોઈ અછત કે અચાનક ભાવ વધારાનો સામનો કરવો પડશે નહીં.

12 માર્ચે, પીએમ મોદીએ કહ્યું હતું કે, પશ્ચિમ એશિયામાં યુદ્ધે વૈશ્વિક ઉર્જા સંકટનું નિર્માણ કર્યું છે, જે રાષ્ટ્રીય ચારિત્ર્યની ગંભીર કસોટી છે અને તેને શાંતિ, ધીરજ અને વધુ જનજાગૃતિ સાથે સંબોધવાની જરૂર છે. પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે, તેમની સરકાર આંતરરાષ્ટ્રીય પુરવઠા શૃંખલાઓમાં વિક્ષેપોને દૂર કરવા માટે અથાક પ્રયાસો કરી રહી છે.

PM મોદીએ કહ્યું, "પુરવઠા શૃંખલામાં આવતા વિક્ષેપોને આપણે કેવી રીતે દૂર કરી શકીએ તે શોધવા માટે સતત પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે." પશ્ચિમ એશિયામાં યુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારથી વડા પ્રધાને અનેક વિશ્વ નેતાઓ સાથે વાત કરી છે.

28 ફેબ્રુઆરીના રોજ અમેરિકા અને ઇઝરાયલે ઇરાન પર હુમલો કર્યા પછી યુદ્ધ શરૂ થયું. ઇરાને ઇઝરાયલ અને તેના ઘણા ખાડી પડોશીઓ પર હુમલો કરીને બદલો લીધો. ઇરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને અવરોધિત કરી દીધો છે, જે એક મુખ્ય દરિયાઈ માર્ગ છે જેના દ્વારા વિશ્વની 20 ટકા ઉર્જાનું પરિવહન થાય છે. સંઘર્ષ શરૂ થયો ત્યારથી, ઇરાને ખૂબ ઓછા જહાજોને તેમાંથી પસાર થવા દીધા છે. આના કારણે ભારત સહિત ઘણા દેશોમાં ઉર્જા પુરવઠામાં ગંભીર વિક્ષેપો થયા છે.

TAGGED:

WEST ASIA SITUATION REVIEW
GAS AND OIL SITUATION REVIEW
REVIEW OF THE GAS AND OIL SITUATION
PM NARENDRA MODI MEETING
WEST ASIA SITUATION REVIEW

