PM મોદીએ બોલાવી CSSની ઈમરજન્સી બેઠક, ઈરાન સંકટ પર ભારત લઈ શકે મોટો નિર્ણય!

પ્રધાનમંત્રી પોતાના બે દિવસીય પ્રવાસથી દિલ્હી પરત ફર્યા બાદ આજે રાત્રે CSSની બેઠકની અધ્યક્ષતા કરશે.

PM મોદીની તસવીર (PTI)
Published : March 1, 2026 at 9:44 PM IST

નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી રવિવારે રાત્રે દિલ્હીમાં સુરક્ષા પર કેબિનેટ સમિતિ (CCS) ની બેઠકની અધ્યક્ષતા કરશે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ બેઠક અમેરિકા અને ઇઝરાયલી દ્વારા ઈરાન પરના હુમલાઓ અને ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઇની હત્યાથી ઉદ્ભવેલી વર્તમાન વૈશ્વિક પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને બોલાવવામાં આવી છે.

સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈએ સૂત્રોને ટાંકીને અહેવાલ આપ્યો છે કે, વડાપ્રધાન આજે રાત્રે તેમના બે દિવસીય રાજ્ય પ્રવાસથી દિલ્હી પરત ફર્યા બાદ સીસીએસ બેઠકની અધ્યક્ષતા કરશે. તેઓ રાત્રે 9:30 વાગ્યાની આસપાસ અહીં પહોંચવાની અપેક્ષા હતી. પીએમ મોદીએ તેમની બે દિવસીય મુલાકાત દરમિયાન રાજસ્થાન, ગુજરાત, તમિલનાડુ અને પુડુચેરીની મુલાકાત લીધી હતી.

સીસીએસ દેશની સુરક્ષા અને વ્યૂહાત્મક બાબતો પર નિર્ણય લેતી સર્વોચ્ચ સંસ્થા છે. વડાપ્રધાન સીસીએસના અધ્યક્ષ છે, અને સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહ, ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહ, વિદેશ પ્રધાન એસ. જયશંકર અને નાણાં પ્રધાન નિર્મલા સીતારમણ તેના સભ્યો છે.

ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર ખામેનેઇની ઈઝરાયલ અને અમેરિકા દ્વારા ઈરાન પર કરવામાં આવેલા મોટા હુમલામાં હત્યા કરવામાં આવી હતી. ઈરાનના સરકારી ટેલિવિઝન અને સત્તાવાર સમાચાર એજન્સી, ઇસ્લામિક રિપબ્લિક ન્યૂઝ એજન્સી (IRNA) એ રવિવારે વહેલી સવારે 86 વર્ષીય ખામેનેઇના મૃત્યુની જાહેરાત કરી.

યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે આનાથી ઈરાનીઓને તેમના દેશ પર નિયંત્રણ મેળવવાની સૌથી મોટી તક મળી છે. ટ્રમ્પે કહ્યું કે જ્યાં સુધી જરૂર પડશે ત્યાં સુધી ભારે અને સચોટ બોમ્બમારો ચાલુ રહેશે.

