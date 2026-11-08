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સશસ્ત્ર નક્સલવાદ હાર્યો, પણ 'દિમાગી નક્સલવાદ રાજકારણમાં ઘૂસ્યો, બસ્તરના કાર્યક્રમમાં બોલ્યાં મોદી

પીએમ નરેન્દ્ર મોદી ને છત્તીસગઢના બસ્તરમાં સુરક્ષા દળના જવાનો સાથે દિવાળીની ઉજવણી કરી અને અહીંથી દેશવાસીઓને સંબોધન કરતાં વિપક્ષ પર નિશાન પણ સાધ્યું.

છત્તીસગઢના બસ્તરમાં પીએમ મોદી
છત્તીસગઢના બસ્તરમાં પીએમ મોદી ((@NarendraModi/YT via PTI Photo))
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 8, 2026 at 1:30 PM IST

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Updated : November 8, 2026 at 1:39 PM IST

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બસ્તર, છત્તીસગઢઃ PM મોદીએ રવિવારે છત્તીસગઢના બસ્તરમાં CRPF કેમ્પમાં સુરક્ષા કર્મચારીઓ સાથે આ વર્ષની દિવાળી પર્વની ઉજવણી કરી, તેમણે એક સમયે નક્સલવાદીઓનો ગઢ ગણાતા વિસ્તારમાં આ તહેવાર ઉજવવાનું પસંદ કર્યું. સુરક્ષા કર્મચારીઓ સાથેની વાતચીત દરમિયાન તેમણે કહ્યું કે, તેમની સરકારે એવા નિર્ણયો લીધા છે જેનાથી નક્સલવાદીઓ અને અલગતાવાદીઓના ભંડોળને મોટો ફટકો પડ્યો છે.

એક સમયે નક્સલવાદનો સૌથી મોટો ગઢ ગણાતા આ પ્રદેશમાં સુરક્ષા દળોની બહાદુરી અને યોગદાનની પ્રશંસા કરતા પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે તેમના બલિદાન અને અતૂટ સમર્પણને કારણે જ આપણે અહીંથી નક્સલવાદના આતંકને સંપૂર્ણપણે ખતમ કરી દીધો છે. તેમણે કહ્યું કે આ વિસ્તારમાંથી નક્સલવાદના નાબૂદ પછી આ પહેલી દિવાળી છે.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, "માઓવાદી આતંક અને નક્સલવાદ સામેની આ લડાઈ સરળ નહોતી. એક સમય હતો જ્યારે દેશભરના લગભગ 20 રાજ્યોના 230 થી વધુ જિલ્લાઓ નક્સલવાદની ઝપેટમાં હતા. સાંજ પછી જીવન ઠપ્પ થઈ જતું. ઘરમાંથી નીકળવું લગભગ અશક્ય જેવું હતું. આ નક્સલવાદીઓએ લોકોને મતદાનના અધિકારથી પણ વંચિત રાખ્યા હતા. બિહાર, મહારાષ્ટ્ર, ઓડિશા, ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્ય પ્રદેશ, છત્તીસગઢ જેવા રાજ્યો દેશનો વિશાળ ભાગ ડાબેરી ઉગ્રવાદની ઝપેટમાં હતો.

હજારો ગામડાઓ, લાખો લોકો, વર્ષમાં બે હજાર નક્સલવાદી હુમલા, વર્ષમાં 2,000 હુમલા... 2010 માં, નજીકના દાંતેવાડામાં નક્સલવાદીઓ સાથેના એન્કાઉન્ટરમાં 76 CRPF જવાનો શહીદ થયા હતા. 2010 માં, દાંતેવાડામાં બીજી એક ઘટનામાં 44 નિર્દોષ નાગરિકો માર્યા ગયા હતા. આ ભૂમિ આપણા વીરોના લોહીથી રંગાયેલી હતી. પરંતુ મહેલોમાં રહેતા કોઈપણ મહાનુભાવોના મનમાંથી એક પણ આંસુ ન નીકળ્યું. શહેરમાં રહેતા પ્રખ્યાત વ્યક્તિની આંખોમાંથી એક પણ આંસુ નીકળ્યું નહીં. આવા હુમલાઓ થઈ રહ્યા હતા. અવાર-નવાર ક્યાંક ને ક્યાંક આવા હુમલાઓ થતાં રહેતા હતા."

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, "આપણા કરોડો દેશવાસીઓને તમારા પર ગર્વ છે. કૃતજ્ઞતા અને આત્મીયતાની આ ભાવના સાથે, હું તમને બધાને દિવાળીની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. હું દેશની સરહદો પર રાષ્ટ્રની રક્ષા માટે તૈનાત આપણા સૈનિકોને પણ અભિનંદન આપું છું."

સૈનિકો સાથે દિવાળી ઉજવવાની પરંપરા

પ્રધાનમંત્રીએ યાદ કર્યું કે, પાછલા વર્ષોની જેમ, આ વખતે પણ તેમણે દેશના રક્ષકો સાથે આ તહેવાર ઉજવવાનું નક્કી કર્યું. અગાઉ, શનિવારે જાહેર કરાયેલા એક વિડિઓ સંદેશમાં, તેમણે દેશવાસીઓને દિવાળીની શુભકામનાઓ પાઠવી હતી અને દરેકના જીવનમાં શાંતિ, સુખ અને સમૃદ્ધિ માટે પ્રાર્થના કરી હતી.

બસ્તર લાંબા સમયથી ડાબેરી ઉગ્રવાદ સામેની કામગીરીનું મુખ્ય કેન્દ્ર રહ્યું છે, જ્યાં સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ (CRPF) અને છત્તીસગઢ પોલીસે નક્સલવાદી નેટવર્કને તોડી પાડવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી છે.

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Last Updated : November 8, 2026 at 1:39 PM IST

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