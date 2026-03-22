PM મોદી સૌથી લાંબો સમય સુધી સરકાર ચલાવનારા નેતા બન્યા, પવન કુમાર ચામલિંગને છોડ્યા પાછળ
ભારતની રાજનીતિમાં એક નવો ઈતિહાસ રચતા પીએ મોદી હવે દેશના સૌથી લાંબો સમય સુધી સરકાર ચલાવનારા નેતા બની ગયા છે.
Published : March 22, 2026 at 3:30 PM IST
નવી દિલ્હી: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રવિવારે ભારતમાં સૌથી લાંબા સમય સુધી સરકાર ચલાવનારા નેતા બનીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. તેમણે સિક્કિમના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય પ્રધાન પવન કુમાર ચામલિંગના અગાઉના રેકોર્ડને તોડી નાખ્યો.
ગુજરાતના મુખ્ય મંત્રી અને વડા પ્રધાન તરીકેના તેમના કાર્યકાળને જોડીને, પીએમ મોદીએ 8,931 દિવસ સુધી સરકારના વડા તરીકે સેવા આપી છે. આમ તેમણે ચામલિંગના 8,930 દિવસના રેકોર્ડને તોડી નાખ્યો છે.
આ સીમાચિહ્નરૂપ ક્ષણ ભારતના ઇતિહાસમાં એક મહત્વપૂર્ણ ક્ષણ છે, જે દાયકાઓથી સતત જાહેર સેવા અને નેતૃત્વને દર્શાવે છે. પીએમ મોદીએ અગાઉ ગુજરાતના સૌથી લાંબા સમય સુધી સેવા આપનારા મુખ્ય મંત્રી તરીકે સેવા આપી હતી અને તેઓ મુખ્યમંત્રી રહેવા ઉપરાંત વડાપ્રધાન તરીકે સૌથી લાંબો સમય કાર્યકાળ ધરાવતા નેતા પણ છે.
𝟖,𝟗𝟑𝟏 𝐝𝐚𝐲𝐬 𝐨𝐟 𝐒𝐞𝐯𝐚.— BJP (@BJP4India) March 22, 2026
One journey, from Gujarat CM to India’s PM, now the longest-serving head of a government in India, surpassing Pawan Kumar Chamling’s 8,930-day record.
From being the longest-serving Gujarat CM to winning three consecutive Lok Sabha mandates in… pic.twitter.com/2FwueTm75t
તેઓ સ્વતંત્ર ભારતમાં જન્મેલા પ્રથમ વડા પ્રધાન છે અને તેમણે 2014, 2019 અને 2024 માં સતત ત્રણ લોકસભા ચૂંટણીઓમાં તેમના પક્ષને વિજય અપાવ્યો છે. ગયા ઓક્ટોબરમાં, વડા પ્રધાને સરકારના વડા તરીકેના તેમના કાર્યકાળના 25મા વર્ષમાં પ્રવેશ કરતી વખતે ભારતના લોકોનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.
2001માં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા પછીની તેમની યાત્રાને યાદ કરતા, પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું કે, તેમનો સતત પ્રયાસ લોકોના જીવનને સુધારવા અને રાષ્ટ્રની પ્રગતિમાં યોગદાન આપવાનો રહ્યો છે.
તેમણે નોંધ્યું કે, તેમણે "અત્યંત મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓ"માં પદ સંભાળ્યું હતું. તેમણે યાદ કર્યું કે ગુજરાત વિનાશક ભૂકંપ, સુપર સાયક્લોન, સતત દુષ્કાળ અને રાજકીય અસ્થિરતાનો સામનો કરી રહ્યું હતું.
પીએમ મોદીએ ટિપ્પણી કરી કે, આ પડકારોએ રાજ્યને નવો જોશ અને આશા સાથે પુનઃનિર્માણ કરવાના તેમના સંકલ્પને વધુ મજબૂત બનાવ્યો.
𝐒𝐚𝐥𝐮𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚'𝐬 𝐋𝐨𝐧𝐠𝐞𝐬𝐭-𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐇𝐞𝐚𝐝 𝐨𝐟 𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭. 🇮🇳— BJP (@BJP4India) March 22, 2026
8,931 days of relentless service… a lifetime dedicated to the nation.
Prime Minister Shri @narendramodi has made history with 8,931 days in public service as head of government.…
એક વ્યક્તિગત ક્ષણને યાદ કરતા, તેમણે શેર કર્યું કે, તેમની માતાએ હંમેશા તેમને ગરીબો માટે કામ કરવાની અને ક્યારેય લાંચ ન લેવાની સલાહ આપી હતી; તેમણે ઉમેર્યું કે, આ સિદ્ધાંતોએ તેમના જાહેર જીવનને માર્ગદર્શન આપ્યું છે.
તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન ગુજરાતમાં થયેલા પરિવર્તન પર ભાર મૂકતા, તેમણે નોંધ્યું કે, રાજ્ય દુષ્કાળ અને આર્થિક મુશ્કેલીઓથી પીડાતા પ્રદેશમાંથી "સારા શાસનનું પાવરહાઉસ" બની ગયું છે, જ્યાં ખેતીસ, ઉદ્યોગ અને માળખાગત સુવિધાઓમાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ હાંસલ કરી છે.
પ્રધાનમંત્રીએ 2013 માં પ્રધાનમંત્રી પદના ઉમેદવાર તરીકે નામાંકિત થવાનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. આ સમયગાળાને તેમણે "વિશ્વાસ અને શાસનનું સંકટ" ગણાવ્યું હતું, અને 2014 ની લોકસભા ચૂંટણીમાં તેમના પક્ષને નિર્ણાયક જનાદેશ આપવા બદલ ભારતના લોકોને શ્રેય આપ્યો.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, છેલ્લા 11 વર્ષોમાં, 25 કરોડથી વધુ લોકોને ગરીબીમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે, અને ભારત મુખ્ય વૈશ્વિક અર્થતંત્રોમાં એક તેજસ્વી સ્થાન તરીકે ઉભરી આવ્યું છે.
સશક્તિકરણ પર ભાર મૂકતા, તેમણે નોંધ્યું કે, આ પ્રયાસોથી નારી શક્તિ, યુવા શક્તિ અને ખેડૂતોને ફાયદો થયો છે. પોતાનો આભાર ફરી વ્યક્ત કરતા, પીએમ મોદીએ ખાતરી આપી કે રાષ્ટ્રની સેવા કરવી એ સૌથી મોટું સન્માન છે, અને તેમણે બંધારણીય મૂલ્યો દ્વારા સંચાલિત "વિકસિત ભારત" ના નિર્માણ પ્રત્યેની તેમની પ્રતિબદ્ધતાને પુનઃપુષ્ટિ કરી.
