50 કરોડ લોકોનું ગરીબીમાંથી બહાર આવવું આઝાદી બાદ ભારતની સૌથી મોટી ઉપબ્ધિઓમાંથી એક છે: PM મોદી
આ પ્રોજેક્ટ્સનો હેતુ દેશભરમાં આદિવાસી સમુદાયોના જીવનમાં સુધાર લાવવાનો અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને મજબૂત કરવાનો છે.
Published : November 15, 2026 at 3:06 PM IST
નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રવિવારે મહારાષ્ટ્રના ગડચિરોલીથી 'આદિવાસી ગૌરવ દિવસ'ની ઉજવણીમાં વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી ભાગ લીધો હતો. આ પ્રસંગે વડાપ્રધાને જણાવ્યું હતું કે, 50 કરોડ લોકોને અત્યંત ગરીબીમાંથી બહાર લાવવા એ સ્વતંત્રતા પછી ભારતની સૌથી મોટી સિદ્ધિઓમાંની એક છે.
આ કાર્યક્રમ આદિવાસી સ્વતંત્રતા સેનાની બિરસા મુંડાની 151મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે યોજવામાં આવ્યો હતો. સભાને સંબોધતા વડાપ્રધાને આદિવાસી સમુદાયોના વખાણ કર્યા અને કહ્યું કે, તેઓ હંમેશા અન્યાય સામે મક્કમતાથી ઊભા રહ્યા છે.
આ કાર્યક્રમ દરમિયાન આદિવાસી સ્વતંત્રતા સેનાની ભગવાન બિરસા મુંડાની જન્મજયંતિની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે વડાપ્રધાને આશરે ₹3000 કરોડના મૂલ્યના 246 વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન કર્યું અને તેનો શિલાન્યાસ કર્યો. આ પ્રોજેક્ટ્સનો ઉદ્દેશ્ય દેશભરના આદિવાસી સમુદાયોના જીવનધોરણમાં સુધારો કરવાનો અને તેમના માળખાકીય સુવિધાઓને મજબૂત કરવાનો છે.
અગાઉની સરકારો પર કટાક્ષ કરતા વડાપ્રધાને કહ્યું કે, જ્યારે નક્સલવાદીઓએ આદિવાસી સમુદાયોને તેમના મતાધિકારથી વંચિત રાખ્યા, ત્યારે તેઓ માત્ર "મૂક પ્રેક્ષક" બનીને બેસી રહ્યા હતા. તેમણે કહ્યું, "નક્સલવાદી હિંસાને કારણે આદિવાસી સમુદાયોએ સૌથી વધુ ભોગવવું પડ્યું, જ્યારે અગાઉની સરકારોએ તેમને તેમના નસીબ પર છોડી દીધા હતા."
Janjatiya Gaurav Diwas celebrates the rich heritage, culture and contributions of India's tribal communities. https://t.co/jaafdnMJ6n— Narendra Modi (@narendramodi) November 15, 2026
તેમણે ઉમેર્યું કે, તેમની સરકારે એવા આદિવાસી વિસ્તારોના વિકાસ માટે સઘન પ્રયાસો કર્યા છે જ્યાં લાંબા સમયથી પાયાની સુવિધાઓનો અભાવ હતો. આ માટે સરકારે ₹1 લાખ કરોડથી વધુની રકમ ફાળવી છે.
આ પ્રોજેક્ટ્સ શિક્ષણ, આરોગ્યસંભાળ, આજીવિકા અને સામુદાયિક માળખાકીય સુવિધાઓ જેવા મુખ્ય ક્ષેત્રો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય આવશ્યક સેવાઓ સુધી પહોંચ સુધારવાનો અને આદિવાસી વસ્તીના સર્વાંગી વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. આ પહેલના ભાગરૂપે, વડાપ્રધાને 173 પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન કર્યું, જેમાં આદિવાસી વિદ્યાર્થીઓ માટે 38 'એકલવ્ય મોડેલ રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલ્સ' (EMRS) અને 'પ્રધાનમંત્રી જનજાતિ આદિવાસી ન્યાય મહા અભિયાન' (PM-JANMAN) હેઠળ 100 બહુહેતુક કેન્દ્રોનો સમાવેશ થાય છે.
આ બહુહેતુક કેન્દ્રોને આદિવાસી વિસ્તારોમાં સેવાઓ પૂરી પાડવા અને સામુદાયિક પ્રવૃત્તિઓ માટેના મુખ્ય કેન્દ્રો (હબ) તરીકે વિકસાવવામાં આવી રહ્યા છે. પ્રધાનમંત્રી જનજાતિ આદિવાસી ન્યાય મહા અભિયાન (PM-JANMAN) અને ધરતી આબા જનજાતિ ગ્રામ ઉત્કર્ષ અભિયાન (DAJGUA) હેઠળ અન્ય કેટલાક પ્રોજેક્ટ્સનું પણ ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું.
અન્ય નોંધપાત્ર પ્રોજેક્ટ્સમાં અરુણાચલ પ્રદેશના ઈટાનગરમાં આવેલી 'ટ્રાઈબલ રિસર્ચ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ' (TRI) ઈમારત અને મિઝોરમના આઈઝોલમાં આવેલું 'રોપુઈલિયાની ટ્રાઈબલ ફ્રીડમ ફાઈટર મ્યુઝિયમ' સામેલ છે. જેનો ઉદ્દેશ્ય આદિવાસી સંસ્કૃતિ અને વારસાનું જતન કરવાનો છે. આ સંગ્રહાલય મિઝો આદિવાસી સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓના સાહસ, બહાદુરી અને બલિદાનોને સન્માનિત કરવા માટે સમર્પિત છે, અને સાથે જ તે મિઝો લોકોની સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક પરંપરાઓ અને ઐતિહાસિક વારસાને પણ પ્રદર્શિત કરે છે.
આ સંગ્રહાલયનું નામ 19મી સદીના મિઝો મુખિયા 'રોપુઈલિયાની'ના નામ પરથી રાખવામાં આવ્યું છે, જેમણે બ્રિટિશ શાસનનો પ્રતિકાર કર્યો હતો અને જેમને આદિવાસી સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં તેમની ભૂમિકા માટે યાદ કરવામાં આવે છે. આ પ્રોજેક્ટ્સના ઉદ્ઘાટન ઉપરાંત, પ્રધાનમંત્રી મોદીએ 19 નવી 'એકલવ્ય મોડેલ રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલો'નો શિલાન્યાસ કર્યો, જે આદિવાસી બાળકોને ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ પૂરું પાડવાની પ્રતિબદ્ધતાને વધુ મજબૂત બનાવે છે. તેમણે આદિવાસી ઉત્પાદકો માટે બજાર સુધી પહોંચ વધારવાના હેતુથી 12 'ટ્રાઈબલ મલ્ટીપર્પઝ માર્કેટિંગ સેન્ટર્સ'નો પણ શિલાન્યાસ કર્યો. વધુમાં, 'પ્રધાનમંત્રી જનજાતિ આદિવાસી ન્યાય મહા અભિયાન' અને 'ધરતી આબા જનજાતીય ગ્રામ ઉત્કર્ષ અભિયાન' હેઠળ અન્ય 42 પ્રોજેક્ટ્સનો શિલાન્યાસ કરવામાં આવ્યો.
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