PM મોદીએ દિલ્હીમાં નારી શક્તિ વંદન સંમેલનમાં કર્યુ સંબોધન, કહ્યું 16,17,18 એપ્રિલે નવો ઈતિહાસ રચાશે
PM મોદીએ કહ્યુ, ''આ 21મી સદીના મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયોમાંથી એક છે. આ નિર્ણય નારી શક્તિને સમર્પિત છે. નારી શક્તિ વંદનને સમર્પિત છે."
Published : April 13, 2026 at 12:33 PM IST
Updated : April 13, 2026 at 12:45 PM IST
નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન મોદીએ આજે સોમવારે 11 વાગ્યે રાજધાની દિલ્હીના વિજ્ઞાન ભવનમાં રાષ્ટ્રીય સ્તરે નારી શક્તિ વંદન સંમેલનને સંબોધિત કર્યુ. સંમેલનમાં સરકાર, શિક્ષા, વિજ્ઞાન, ખેલ, ઉદ્યમિતા, મીડિયા, સામાજિક કાર્યકર અને સંસ્કૃતિ સહિત અલગ અલગ ક્ષેત્રની પ્રસિદ્ધ હસ્તીઓ અને સફળ મહિલાઓ ઉપસ્થિત રહ્યાં હતાં.
સમારોહને સંબોધીત કરતા વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, "દેશની વિકાસ યાત્રામાં આ મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્નો વચ્ચે, ભારત 21મી સદીના સૌથી મોટા નિર્ણયોમાંથી એક લેવા જઈ રહ્યું છે. હું ખૂબ જવાબદારી સાથે કહી રહ્યો છું કે આ 21મી સદીના મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયોમાંથી એક છે. આ નિર્ણય નારી શક્તિને સમર્પિત છે. નારી શક્તિ વંદનને સમર્પિત છે."
Speaking at the Nari Shakti Vandan Sammelan in Delhi. https://t.co/bnocSJqwYB— Narendra Modi (@narendramodi) April 13, 2026
વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વધુમાં કહ્યું, "આપણા દેશની સંસદ એક નવો ઇતિહાસ રચવાની નજીક છે. એક નવો ઇતિહાસ જે ભૂતકાળની વિભાવનાઓને સાકાર કરશે, જે ભવિષ્યના સંકલ્પોને પૂર્ણ કરશે. એક એવા ભારતનો સંકલ્પ જે સમાનતાવાદી હોય, જ્યાં સામાજિક ન્યાય માત્ર એક સૂત્ર ન હોય, પરંતુ આપણી કાર્ય સંસ્કૃતિ, આપણી નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયાનો એક કુદરતી ભાગ હોય."
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, "આપણા દેશમાં જ્યાં પણ મહિલાઓ રહી છે, રાષ્ટ્રપતિથી લઈને પ્રધાનમંત્રી સુધી, તેમણે પોતાનો વારસો બનાવ્યો છે. આજે પણ, મહિલાઓ આપણા દેશમાં રાષ્ટ્રપતિથી લઈને નાણામંત્રી સુધી, આવા મહત્વપૂર્ણ પદો પર બિરાજમાન છે. તેમણે દેશનું ગૌરવ અને ગૌરવ બંને વધાર્યું છે."
વડા પ્રધાન મોદીએ કહ્યું, "મને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે જે રીતે આ કાયદો પસાર થયો અને સંસદની પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થયો, આ વખતે પણ બધાના સામૂહિક પ્રયાસોથી સંસદની ગરિમા નવી ઊંચાઈઓને સ્પર્શશે... દેશની દરેક મહિલા ખુશ થશે કે દરેક પક્ષે રાજકારણથી ઉપર ઉઠીને આ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે અને તેમના હિતમાં કામ કર્યું છે."
વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, "દાયકોઓથી, દરેક વ્યક્તિ લોકશાહી માળખામાં મહિલાઓ માટે અનામતની જરૂરિયાત અનુભવી રહ્યા છે. ચર્ચાઓ પણ થઈ હતી; આ ચર્ચાને લગભગ ચાર દાયકા વીતી ગયા છે. તમામ પક્ષોના પ્રયાસો અને ઘણી પેઢીઓ આમાં સામેલ છે. દરેક પક્ષે આ વિચારને પોતાની રીતે આગળ ધપાવ્યો છે. જ્યારે 2023માં નારી શક્તિ વંદન કાયદો આવ્યો ત્યારે તમામ પક્ષોએ તેને સર્વાનુમતે પસાર કર્યો હતો અને પછી એક સ્વરમાં એવું પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે, તેને કોઈપણ કિંમતે 2029 સુધીમાં લાગુ કરવો જોઈએ. અમારા બધા વિપક્ષી સાથીઓએ આગ્રહ કર્યો હતો કે તેને 2029માં લાગુ કરવામાં આવે."