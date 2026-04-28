PM મોદી 2 દિવસ માટે વારાણસીમાં, 6300 કરોડની યોજનાઓની આપશે સોગાત
આજથી બે દિવસી માટે PM મોદી વારાણસીમાં, બરેલીમાં રેલીને સંબોધિત કરશે. સાથે જ આશરે 6300 કરોડની વિવિધ પરિયોજનાઓનું લોકાર્પણ અને શિલાન્યાસ પણ કરશે.
Published : April 28, 2026 at 1:42 PM IST
વારાણસી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી બે દિવસીય પ્રવાસે આજે વારાણસી પહોંચી રહ્યા છે. બરેલી (BLW) પરિસરમાં રેલીને સંબોધિત કરશે. સાથે જ આશરે 6300 કરોડની વિવિધ પરિયોજનાઓનું લોકાર્પણ અને શિલાન્યાસ પણ કરશે. 29 એપ્રિલે પીએમ મોદી બાબા વિશ્વનાથના દર્શન કરશે.
BLWમાં પીએમ મોદીની રેલી ‘નારી શક્તિ’ને સમર્પિત હશે. અહીં રેલીની તૈયારીઓ થઈ ચૂકી છે. કાર્યક્રમમાં લગભગ 50 હજાર મહિલાઓ ભાગ લેશે. પીએમ મોદી કેટલીક પસંદગીની મહિલાઓ સાથે સીધો સંવાદ પણ કરશે. ગરમીને ધ્યાનમાં રાખીને કાર્યક્રમ સાંજે રાખવામાં આવ્યો છે. ગરમીથી બચાવ અને સુરક્ષાના પાકા ઇંતેજામ કરવામાં આવ્યા છે. આ દરમિયાન ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નિતિન નવીન રેલી સ્થળ પર પહોંચી ગયા છે. મુખ્યમંત્રી યોગીએ તેમનું સ્વાગત કર્યું છે.
બાબા વિશ્વનાથના કરશે દર્શન:
પીએમ મોદી 29 એપ્રિલે બાબા વિશ્વનાથના દર્શન કરશે. મંદિરમાં વિધિ-વિધાનથી બાબાનું પૂજન કરશે. આ દિવસ પણ ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ રહેશે. એક તરફ જ્યાં પશ્ચિમ બંગાળમાં મતદાન થઈ રહ્યું હશે, ત્યાં કાશીમાં પીએમ મોદી લગભગ 14 કિલોમીટરની રેલી કાઢીને બાબા ધામ પહોંચશે. આ માટે અલગ-અલગ પોઈન્ટ્સ બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. ત્યાં મહિલા કાર્યકર્તાઓ અને સ્થાનિક મહિલાઓ તેમનું સ્વાગત કરશે.
5 જગ્યાઓ પર પીએમ મોદીનું સ્વાગત:
ભાજપના જિલ્લા અધ્યક્ષ હંસરાજ વિશ્વકર્માએ જણાવ્યું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પોતાના શાસકીય વિમાનથી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી એરપોર્ટ પર આવશે. ત્યાંથી હેલિકોપ્ટર મારફતે બરેલી મેદાન આવશે.
ત્યાંથી ફરી તેઓ મહિલા સંમેલનના કાર્યક્રમમાં પહોંચશે. તેમજ મંચ પરથી યોજનાઓ, પરિયોજનાઓનું ઉદ્ઘાટન/શિલાન્યાસ કરશે. જેમાં સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ સિગ્નેચર ઓવરબ્રિજ છે. આ ચંદૌલી, બિહારને જોડશે.
સવારે બાબા વિશ્વનાથના દર્શન કરવા જશે. ત્યારબાદ અમે લોકો 5 જગ્યાઓ પર- મંડુઆડીહ, હાથી ચૌરાહા, પોલીસ લાઇન, મેંદાગિન અને બાબા વિશ્વનાથ ધામ પાસે પીએમ મોદીનું સ્વાગત કરીશું.
સૌથી વધુ મહિલા પોલીસકર્મીઓની ડ્યૂટી:
અપર પોલીસ કમિશનર શિવહરિ મીણાએ જણાવ્યું કે પીએમ મોદીના કાર્યક્રમને લઈને વ્યાપક સ્તરે તૈયારી છે. વિભાગીય બેઠક યોજાઈ ચુકી છે. થ્રી-ટિયર સિક્યોરિટી પ્લાન તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં આઉટર, ઇનર અને આઇસોલેશન કોર્ડન બનાવવામાં આવ્યું છે.
આ સાથે જ ક્વિક રિસ્પોન્સ ટીમ પણ બનાવવામાં આવી છે. સીસીટીવીની સાથે-સાથે બોડી વોર્ન કેમેરાથી નજર રાખવામાં આવી રહી છે. સોશિયલ મીડિયા પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે. બધાને બ્રીફિંગ મારફતે એ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવ્યું છે કે સુરક્ષા વ્યવસ્થા મજબૂત રહે.
તેમણે જણાવ્યું કે પાર્કિંગ પણ ઘણી નજીક બનાવવામાં આવી છે. ઘરોની મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહી છે. બેરિકેડિંગની સાથે ડાયવર્ઝન પણ કરવામાં આવ્યું છે. કાર્યક્રમમાં સૌથી વધુ મહિલાઓની ડ્યૂટી લગાવવામાં આવી છે. તેમની સાથે પુરુષો પણ રહેશે. 04 મહિલા IPS અધિકારીઓને લગાવવામાં આવ્યા છે.
કાર્યક્રમ સ્થળના તમામ બોક્સમાં મહિલા પોલીસકર્મીઓની ડ્યૂટી લગાવવામાં આવી છે. ‘નારી શક્તિ’નું વંદન કરતા ફોર્સ લગાવવામાં આવી છે, જેથી વ્યવસ્થાને વધુ સારી બનાવી શકાય. જેમાં IPS, CO, ઇન્સ્પેક્ટર, સબ-ઇન્સ્પેક્ટર અને કોન્સ્ટેબલ બધી જ મહિલાઓ છે.
આ સાથે જ કાર્યક્રમ સ્થળને નો ફ્લાઈંગ ઝોન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. રોડ શો દરમિયાન ત્રણ કિલોમીટરના વિસ્તારમાં અમારા દ્વારા પહેલાથી જ ચેકિંગ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવ્યું છે. ઘરોની મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહી છે. બેરિકેડિંગની સાથે ડાયવર્ઝન કરવામાં આવ્યું છે.
20 કલાક વારાણસીમાં રહેશે પીએમ મોદી:
વારાણસીના સાંસદ અને દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો આ 54મો પ્રવાસ છે. તેઓ લગભગ 20 કલાક સુધી વારાણસીમાં રહેશે. વર્ષ 2014માં અહીંથી સાંસદ બન્યા બાદ તેઓ સતત અહીં આવતા રહ્યા છે. 11 વર્ષમાં પીએમ મોદી 53 વાર કાશી આવ્યા છે. આ વર્ષની વાત કરીએ તો વડાપ્રધાનનો આ પહેલો પ્રવાસ હશે. આ સભામાં પીએમ લગભગ 40 હજાર મહિલાઓને સંબોધિત કરશે. મંચ પરથી દેશવાસીઓ અને કાશીવાસીઓને યોજનાઓ/પરિયોજનાઓની સોગાત આપશે.
163 યોજનાઓની સોગાત:
પીએમ નરેન્દ્ર મોદી બરેલીમાં 6,332 કરોડની લગભગ 163 પરિયોજનાઓની સોગાત આપશે. 5,277 કરોડની 113 યોજનાઓનું શિલાન્યાસ થશે, જ્યારે 1,055 કરોડની 50 યોજનાઓનું લોકાર્પણ કરવાનું છે. વારાણસીમાં બનનારો સિગ્નેચર બ્રિજ લગભગ 2,464.46 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થશે. અન્ય યોજનાઓમાં સીવર અને જળાપુર્તિ, કબીરચૌરા હોસ્પિટલ, સેતુ નિગમની પરિયોજના, સોવા-રિગ્પા હોસ્પિટલ, કબીરચૌરા મંડળીય હોસ્પિટલમાં સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ, કમિશ્નરી કમ્પાઉન્ડમાં બનનારું ઇન્ટીગ્રેટેડ કોમ્પ્લેક્સ, 55 MLD ભગવાનપુર STP વગેરે યોજનાઓ સામેલ છે.
શું કહે છે બનારસનું મિની કોલકાતા:
29 એપ્રિલે પીએમ મોદી જ્યાં કાશીમાં બાબા વિશ્વનાથના દરબારમાં રહેશે, ત્યાં બંગાળમાં ચૂંટણી ચાલી રહી હશે. બંગાળનો મૂડ જાણવા માટે અમારી ટીમ બનારસના 'મિની કોલકાતા' તરીકે ઓળખાતા બંગાળી ટોલા પહોંચી.
અહીંના લોકોનું કહેવું છે કે જેમ ઉત્તર પ્રદેશમાં 'યોગી-મોદી'ની જોડી કામ કરી રહી છે, તેમ જ હવે પશ્ચિમ બંગાળમાં પણ ભાજપની 'ડબલ એન્જિન સરકાર' હોવી જોઈએ. અહીંના લોકોએ 'બુલડોઝર બાબા'થી લઈને મહિલા સુરક્ષા સુધી અને ભ્રષ્ટાચારથી લઈને કાનૂન વ્યવસ્થા સુધી દરેક મુદ્દે પોતાની વાત રજૂ કરી.
શંખનાદ સાથે મહિલાઓએ કરી વિજય ઘોષ
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના આગમનને લઈને આખી કાશી ઉત્સાહિત છે. દરેક વ્યક્તિ પોતાની રીતે તેમનું સ્વાગત કરી રહ્યો છે, તેમના માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યો છે. આ જ ક્રમમાં બનારસની મહિલાઓએ વિધિવત માં ગંગાના કિનારે ઘાટ પર વડાપ્રધાન માટે શંખનાદ કરીને વિજય ઘોષની કામના કરી. મહિલાઓનું કહેવું છે કે અમે અમારા સાંસદની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ અને તેમના માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છીએ. જ્યારે પણ તેઓ બનારસ આવે છે ત્યારે અમને મોટી સંખ્યામાં યોજનાઓની સોગાત આપીને જાય છે અને અમે પણ તેમના આગમનની રાહ જોતા હોઈએ છીએ. આ વખતે તો તેમનું આગમન ખૂબ જ ખાસ છે. કારણ કે તેઓ અમારી બધી મહિલાઓના હક માટે જ અમારી સાથે વાત કરવા આવી રહ્યા છે, તેઓ અમારી સાથે સુરક્ષા સમાનતા માટે ઊભા છે. આ અમારા માટે સૌભાગ્યની વાત છે.
