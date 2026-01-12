ETV Bharat / bharat

મકરસંક્રાંતિ પછી પીએમ મોદી નવા કાર્યાલયમાં જશે, નામ હશે 'સેવા તીર્થ'

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું કાર્યાલય ટૂંક સમયમાં સ્થળાંતરિત થવાની તૈયારીમાં છે. તેનું નામ સેવા તીર્થ રાખવામાં આવ્યું છે.

Published : January 12, 2026 at 7:39 PM IST

નવી દિલ્હી: મકરસંક્રાંતિ પછી વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી નવા કાર્યાલયમાં સ્થળાંતરિત થવાની શક્યતા છે. તેનું નામ સેવા તીર્થ રાખવામાં આવ્યું છે. તેની બાજુમાં પીએમ મોદી માટે એક નવું નિવાસસ્થાન પણ બનાવવામાં આવી રહ્યું છે. મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, સંક્રાંતિ પછી અથવા પછી પીએમ મોદી ત્યાંથી કાર્ય કરશે.

સામાન્ય ભાષામાં, આ નવું પીએમઓ હશે. જોકે, તેનું નામ સેવા તીર્થ રાખવામાં આવ્યું છે. સેવા તીર્થ સંકુલમાં કુલ ત્રણ ઇમારતો બનાવવામાં આવી છે. તે રાયસીના હિલ્સ નજીક સ્થિત છે. સેન્ટ્રલ વિસ્ટા પ્રોજેક્ટ સમયે તેના વિશે માહિતી જાહેર કરવામાં આવી હતી, એટલે કે તે મોટાભાગે તેનો ભાગ હશે. હાલમાં, પીએમઓ સાઉથ બ્લોકમાં સ્થિત છે.

સેવા તીર્થમાં ત્રણ ઇમારતોમાંથી, એકમાં કેબિનેટ સચિવાલય હશે, જ્યારે બીજીમાં સુરક્ષા દળો (રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા પરિષદ સચિવાલય) ની કચેરીઓ હશે. ત્રીજા ભાગમાં પીએમનું કાર્યાલય હશે. કેબિનેટ સચિવાલય પહેલાથી જ ત્યાં સ્થાનાંતરિત થઈ ગયું છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ અનેક પ્રસંગોએ કહ્યું છે કે તેઓ દેશને ગુલામીના પ્રતીકોથી મુક્ત કરવા માંગે છે, અને આ તે દિશામાં બીજું પગલું છે.

સ્વતંત્રતા પછી, બધા વડા પ્રધાનોએ સાઉથ બ્લોકથી કામ કર્યું છે. આ પહેલી વાર પીએમઓનું સ્થાનાંતરણ થશે. સેવા તીર્થના નિર્માણના ખર્ચ અંગેના મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, તેનો ખર્ચ ₹1,189 કરોડ થયો છે. તે 226,203 ચોરસ ફૂટમાં ફેલાયેલું છે. L&T કંપનીએ કામ પૂર્ણ કર્યું. વિપક્ષી નેતાઓ આ ઇમારત વિશે પ્રશ્નો ઉઠાવી રહ્યા છે, જ્યારે હાલના પીએમઓ પહેલાથી જ અસ્તિત્વમાં છે ત્યારે નવું પીએમઓ બનાવવાની જરૂરિયાત પર પ્રશ્ન ઉઠાવી રહ્યા છે.

મોદી સરકારે પહેલાથી જ 7 રેસકોર્સ રોડનું નામ બદલી નાખ્યું છે, જે અગાઉ 7 લોક કલ્યાણ માર્ગ તરીકે ઓળખાતું હતું. 2016 માં, વડા પ્રધાનના સત્તાવાર નિવાસસ્થાનનું નામ બદલીને લોક કલ્યાણ માર્ગ રાખવામાં આવ્યું. રાજપથનું નામ પણ કર્તવ્યપથ રાખવામાં આવ્યું છે. રાષ્ટ્રપતિ ભવનથી ઇન્ડિયા ગેટ સુધીના વૃક્ષોથી ઘેરાયેલા માર્ગને કર્તવ્યપથ પણ કહેવામાં આવે છે. ગૃહ મંત્રાલય અને વિદેશ મંત્રાલયને કર્તવ્ય ભવન 3 માં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવ્યા છે. આ બધી કચેરીઓ સામાન્ય કેન્દ્રીય સચિવાલયનો ભાગ છે.

હાલની ઇમારતો, સાઉથ બ્લોક અને નોર્થ બ્લોકમાં શું બનાવવામાં આવશે, જ્યાં આ કચેરીઓ અગાઉ રહેતી હતી. સરકારે જાહેરાત કરી છે કે આ ઇમારતોને ભારતના યુગના સંગ્રહાલયમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવશે, જ્યાં દેશના વારસાને લગતી વસ્તુઓ સાચવવામાં આવશે.

