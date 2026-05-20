PM મોદી આવતા મહિને રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને મળશે, G-7 સમિટમાં સામેલ થશે

ફ્રાન્સના વિદેશ મંત્રીએ ડૉ. એસ.જયશંકર સાથે વાતચીત દરમિયાન આ સમાચારની પૃષ્ટી કરી છે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 20, 2026 at 9:32 AM IST

નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આવતા મહિને 15થી 17 જૂન દરમિયાન ફ્રાન્સમાં યોજાનારી G7 સમિટમાં સામેલ થશે. ફ્રાન્સના યુરોપ અને વિદેશ મંત્રી જીન-નોએલ બેરોટે એબી ડેસ વોક્સ-ડી-સેર્નેમાં G7 વિદેશ મંત્રીઓની બેઠક દરમિયાન ભારતીય સમકક્ષ, વિદેશ મંત્રી ડૉ. એસ.જયશંકર સાથે વાતચીત દરમિયાન આ સમાચારની પૃષ્ટી કરી છે.

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ મેક્રોને PM મોદીને G7 શિખર સમ્મેલનમાં સામેલ થવાનું આમંત્રણ આપ્યું છે. મંત્રીઓએ વડાપ્રધાન મોદીના એવિયન સમિટ (15-17 જૂન)માં વડાપ્રધાનના ભાગ લેવાની પુષ્ટિનું સ્વાગત કર્યું છે. આ સંદર્ભમાં, મંત્રીઓેએ G7ના કામમાં ભારતના ખાસ કરીને મુખ્ય મેક્રોઇકોનોમિક અસંતુનની સાથે સાથે આંતરરાષ્ટ્રીય પાર્ટનરશિપ અને એકતામાં યોગદાન પર ભાર મુક્યો હતો. મંત્રીઓે મિડલ ઇસ્ટની પરિસ્થિતિ પર વિગતવાર ચર્ચા કરી હતી. તેઓ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે સાથે મળીને કામ કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે ગાઢ સંકલન જાળવવા સંમત થયા હતા.

મળતી માહિતી અનુસાર, આ સમિટ દરમિયાન વડાપ્રધાન મોદી અને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની મુલાકાત પણ થઇ શકે છે કારણ કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ પણ ફ્રાન્સમાં યોજાનારા G7 શિખર સમ્મેલનમાં સામેલ થશે. આ સમિટ 15થી 17 જૂન દરમિયાન ફ્રાન્સના એવિયન-લેસ-બૈંસમાં યોજાશે. વડાપ્રધાન મોદી અને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિની મુલાકાત પર નજર કરીએ તો 16 મહિના કરતા વધુ સમયમાં બન્ને નેતાઓ ફરી મળશે.

ભારત G7 ગ્રુપનું સભ્ય નથી છતાં પણ ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિના આમંત્રણ પર વડાપ્રધાન મોદી આ સમિટમાં સામેલ થશે. જો ગ્રુપના સભ્યોની વાત કરીએ તો તેમાં કેનેડા, ફ્રાન્સ, જર્મની, ઇટાલી, જાપાન, અમેરિકા અને યુનાઇટેડ કિંગડમ સામેલ છે.

