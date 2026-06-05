10 જૂને PM મોદી તોડી નાખશે તમામ વડાપ્રધાનના રેકોર્ડ, ભાજપનો દાવો, 'નરેન્દ્ર મોદી એવો રેકોર્ડ બનાવશે જે કદી નહીં તૂટે'
શાહનવાઝ હુસૈને જણાવ્યું હતું કે પીએમ મોદીએ નેહરુ-ગાંધી પરિવારના તમામ વડા પ્રધાનોના રેકોર્ડને પાછળ છોડી દીધા છે. અનામિકા રત્નાનો અહેવાલ
Published : June 5, 2026 at 9:21 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) ના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા શાહનવાઝ હુસૈને જણાવ્યું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 10 જૂને પંડિત જવાહરલાલ નેહરુનો સૌથી લાંબા સમય સુધી વડાપ્રધાન તરીકે કાર્ય કરવાનો રેકોર્ડ તોડશે. હુસૈને કહ્યું, "વડાપ્રધાન મોદી માત્ર નેહરુજીનો રેકોર્ડ જ નહીં તોડે પણ આના પહેલા તેઓ રાજીવ ગાંધી અને ઇન્દિરા ગાંધીના અગાઉના રેકોર્ડને પણ તોડી ચૂક્યા છે."
ભાજપના નેતા શાહનવાઝ હુસૈને જણાવ્યું કે, "વડાપ્રધાન મોદીએ નેહરુ-ગાંધી પરિવારના તમામ વડાપ્રધાનોના રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા છે." તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે 10 જૂને મોદી દેશના સૌથી લાંબા સમય સુધી સેવા આપનારા વડાપ્રધાન બનશે.
આ દરમિયાન, ટીએમસી પર હુમલો કરતા, ભાજપના નેતાએ ટિપ્પણી કરી કે પાર્ટી વિભાજીત થઈ રહી છે, રાહ જુઓ અને જુઓ કે આગળ શું થાય છે. પશ્ચિમ બંગાળના રાજકારણ અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસ પર બોલતા, શાહનવાઝે કહ્યું, "ટીએમસી કોંગ્રેસથી અલગ થઈને બનાવવામાં આવી હતી, છતાં હવે મમતા બેનર્જીએ ઈન્ડિયા એલાયન્સ વિશે વાત કરવાનું શરૂ કર્યું છે. પરંતુ ઈન્ડિયા એલાયન્સ ખરેખર ક્યાં છે? શું કોઈ કન્વીનરની નિમણૂક કરવામાં આવી છે? શું તેનું કોઈ કાર્યાલય પણ છે?"
તેમણે ઉમેર્યું, "જ્યારે પણ પાર્ટી હારનો સામનો કરે છે, ત્યારે મમતા ઈન્ડિયા એલાયન્સ વિશે વાત કરવાનું શરૂ કરે છે, પરંતુ જ્યારે તે સત્તામાં હોય છે, ત્યારે તે તેની બેઠકોમાં પણ હાજરી આપતા નથી." તમિલનાડુના રાજકારણ તરફ વળતાં, તેમણે કહ્યું કે, દ્રવિડ મુનેત્ર કઝગમ (ડીએમકે) હવે કોંગ્રેસથી સંપૂર્ણપણે દૂર થઈ ગયું છે; તેઓએ સંસદમાં અલગ બેઠકની પણ માંગ કરી છે, જે દર્શાવે છે કે ડીએમકે હવે કોંગ્રેસ જૂથ સાથે બેસવા માંગતી નથી.
રાજ્યસભામાં ડીએમકેની બેઠક વ્યવસ્થા બદલાશે
લોકસભા પછી, ડીએમકેએ હવે રાજ્યસભામાં પણ બેઠક વ્યવસ્થામાં ફેરફારની માંગણી તીવ્ર બનાવી છે. સરકારી સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ડીએમકેની વિનંતી રાજ્યસભાના અધ્યક્ષને પહોંચાડવામાં આવી છે. હાલમાં, ડીએમકે કોંગ્રેસની બાજુમાં, પહેલા વિપક્ષી જૂથમાં બેસે છે.
પ્રસ્તાવિત ફેરફારો હેઠળ, ડીએમકેને બીજા બ્લોકમાં ખસેડી શકાય છે, જ્યાં અન્ય વિપક્ષી અને તટસ્થ પક્ષોના નેતાઓ બેસે છે. ડીએમકે નેતા કનિમોઝીએ 7 મેના રોજ રાજ્યસભાના અધ્યક્ષને લખેલા પત્રમાં આ વિનંતી કરી હતી.
આગામી ચોમાસા સત્ર દરમિયાન કોઈ મોટો રાજકીય પરિવર્તન આવવાનો છે કે નહીં - અથવા રાજકીય સમીકરણો બદલાવાની તૈયારીમાં છે કે નહીં તે પ્રશ્નના સંદર્ભમાં, શાહનવાઝ હુસૈને ટિપ્પણી કરી, "આ ફક્ત શરૂઆત છે. ટીએમસી તૂટી રહી છે અને તૂટી રહી છે, અને ડીએમકે કોંગ્રેસની સાથે જોવા માંગતી નથી." તેમણે ઉમેર્યું, "બસ રાહ જુઓ અને જુઓ કે આગળ શું થાય છે."
આ પણ વાંચો: