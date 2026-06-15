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PM મોદીએ US-ઈરાન ડીલનું કર્યું સ્વાગત, કહ્યું- અંતિમ કરારની રાહ

પશ્ચિમ એશિયામાં સંઘર્ષ ખતમ કરવા અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિ કરાર પર શુક્રવારે 19 જૂને હસ્તાક્ષર કરવામાં આવશે.

PM મોદીની ફાઈલ તસવીર
PM મોદીની ફાઈલ તસવીર (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 15, 2026 at 3:17 PM IST

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નવી દિલ્હી: પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ વચ્ચે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિ વાટાઘાટોનું સ્વાગત કર્યું અને પ્રદેશમાં શાંતિ અને સ્થિરતાની ઝડપી સ્થપાય અને સાથે સાથે જહાજોની મુક્ત અવરજવરની ખાતરી માટે આગ્રહ કર્યો. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ જણાવ્યું કે, કેવી રીતે આ યુદ્ધના અનેક દેશોમાં ગંભીર આર્થિક મુશ્કેલીઓ અને જાનહાનિ થઈ.

તેમણે જણાવ્યું કે, ભારત એક ટકાઉ, અંતિમ કરાર સુધી પહોંચવા માટે બાકીના મુદ્દાઓ પર વાતચીત કરવા આતુર છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું, "હું પશ્ચિમ એશિયામાં યુદ્ધનો અંત લાવવા માટે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે થયેલી સહમતિનું સ્વાગત કરું છું, જેનાથી દુનિયાભરમાં ગંભીર આર્થિક મુશ્કેલીઓ આવી છે અને ઘણા દેશોમાં જાનહાનિ થઈ છે."

પીએમ મોદીએ X પર લખ્યું, "ભારતને આશા છે કે આ કરારના અમલીકરણથી પ્રદેશમાં શાંતિ અને સ્થિરતા પુનઃસ્થાપિત કરવામાં મદદ મળશે અને નૌવહન અને વાણિજ્યની સ્વતંત્રતા સુનિશ્ચિત થશે. અમે બાકીના મુદ્દાઓ પર વાતચીત દ્વારા એક ટકાઉ, અંતિમ કરાર સુધી પહોંચવા માટે આતુર છીએ."

રવિવારે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે એક મોટી રાજદ્વારી સફળતાની જાહેરાત કરવામાં આવી; રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે, આ કરાર પશ્ચિમ એશિયામાં "શાંતિ અને સુરક્ષા" લાવશે અને ઊર્જાના એક મહત્વપૂર્ણ અવરોધક હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવામાં મદદ કરશે. શુક્રવારે સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં શાંતિ કરાર પર હસ્તાક્ષર થવાના છે.

આ જાહેરાત બાદ, ઈરાનના કાનૂની અને આંતરરાષ્ટ્રીય બાબતોના નાયબ વિદેશ પ્રધાન, કાઝેમ ગરીબાબાદીએ શાંતિ કરારની પુષ્ટિ કરી અને વાટાઘાટો આગળ વધારવા માટે તેહરાનની શરતો જણાવી.

યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે રવિવારે તેમના ટ્રુથ સોશિયલ પ્લેટફોર્મ પર જાહેરાત કરી, "ઈસ્લામિક રિપબ્લિક ઓફ ઈરાન સાથેની ડીલ હવે પૂર્ણ થઈ ગયો છે. વિશ્વના જહાજો, તમારા એન્જિન શરૂ કરો. તેલ વહેવા દો!"

ઈરાનના સરકારી પ્રેસ ટીવી અનુસાર, ગરીબાબાદીએ જણાવ્યું હતું કે, કરાર માટે સત્તાવાર હસ્તાક્ષર સમારોહ શુક્રવારે (19 જૂન) ના રોજ થશે, ત્યારબાદ સમજૂતી કરાર (MoU)ની લેખિત સામગ્રી જાહેર કરવામાં આવશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ઈરાન અંતિમ કરાર માટે પ્રસ્તાવિત 60-દિવસની વાટાઘાટોના સમયગાળામાં ત્યારે જ એન્ટ્રી કરશે, જ્યારે ખાતરી કરવામાં આવશે કે અમેરિકાએ દુશ્મની ખતમ કરવા, નાકાબંધી હટાવવા અને ઈરાની સંપત્તિ મુક્ત કરવા અંગેની તેની પ્રતિબદ્ધતાઓ પૂર્ણ કરી છે.

અગાઉ, યુરોપિયન યુનિયનના નેતાઓ ઉર્સુલા વોન ડેર લેયન અને એન્ટોનિયો કોસ્ટાએ અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના શાંતિ કરારનું સ્વાગત કર્યું હતું અને તમામ પક્ષોને તેનો ઝડપથી અને સંપૂર્ણ અમલ કરવા વિનંતી કરી હતી. તેમણે જહાજોની મુક્ત અવરજવર માટે કરવા હાકલ કરી હતી, તેને વૈશ્વિક અર્થતંત્ર માટે આવશ્યક ગણાવ્યું હતું.

વિશ્વભરના નેતાઓએ અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના ઐતિહાસિક શાંતિ કરારનું સ્વાગત કર્યું છે. તેમણે તેને પશ્ચિમ એશિયામાં સ્થિરતા પુનઃસ્થાપિત કરવા, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા જહાજોની મુક્ત અવરજવર ફરી શરૂ કરવા, વૈશ્વિક ઉર્જા બજારો અને આર્થિક વિકાસ પર વધતા દબાણને ઘટાડવા અને તેહરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમ અંગેની ચિંતાઓના સમાધાન ઝડપથી લાવવા માટે રાજદ્વારી પહેલ તરીકે પ્રશંસા કરી છે.

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