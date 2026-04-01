વડાપ્રધાન મોદીએ આસામના ડિબ્રુગઢમાં ચાના બગીચાની મુલાકાત લીધી, શ્રમિકો સાથે કરી ખાસ વાતચીત
આસામમાં વડાપ્રધાન મોદીએ ચાના પાંદડા તોડી મજૂરો સાથે વાતચીત કરી, ડિબ્રુગઢના ચા બગીચાની મુલાકાત દરમિયાન મજૂરોના સંઘર્ષ અને યોગદાનની પ્રશંસા કરી.
Published : April 1, 2026 at 1:03 PM IST
ડિબ્રુગઢ (આસામ): વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી બુધવારે આસામના ડિબ્રુગઢ જિલ્લામાં આવેલા એક ચા બગીચાની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા. આ પ્રવાસ દરમિયાન તેમણે ત્યાં કામ કરતા મજૂરો સાથે વાતચીત કરી, ચાના પાંદડા તોડ્યા અને તેમની સાથે સેલ્ફી પણ લીધી. આસામમાં વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા આ મુલાકાતને મહત્વપૂર્ણ ગણવામાં આવી રહી છે.
ચા મજૂરોની મહેનતની પ્રશંસા
વડાપ્રધાને ચા બગીચામાં કામ કરતી મહિલાઓ સાથે વાતચીત કરી અને તેમના સખત પરિશ્રમની પ્રશંસા કરી. તેમણે કહ્યું કે ચા એ આસામની ‘આત્મા’ છે અને અહીંની ચાએ સમગ્ર વિશ્વમાં આસામની ઓળખ પહોંચાડી છે. PM મોદીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X (ટ્વિટર) પર આ મુલાકાતની કેટલીક તસવીરો શેર કરી હતી.
— Narendra Modi (@narendramodi) April 1, 2026
એક પોસ્ટમાં તેમણે લખ્યું, “દરેક ચા બગીચાના પરિવારના પ્રયત્નો પર અમને ગર્વ છે. તેમની સખત મહેનત અને દ્રઢતાએ આસામનું ગૌરવ વધાર્યું છે.” અન્ય એક પોસ્ટમાં તેમણે જણાવ્યું, “ચાના પાંદડા તોડ્યા બાદ મહિલાઓએ તેમની સંસ્કૃતિ વિશે વાત કરી અને અલબત્ત, સેલ્ફી પણ લીધી.”
ગોગામુખમાં જાહેર સભાને સંબોધન
ચા બગીચાની મુલાકાત બાદ વડાપ્રધાને આસામના ગોગામુખ ખાતે એક જાહેર સભાને સંબોધિત કરી હતી. તેમણે ભાજપના શાસન હેઠળ આસામના વિકાસ પર ભાર મૂક્યો અને છેલ્લા 10 વર્ષને ‘સેવા અને સુશાસનનો દાયકો’ ગણાવ્યો હતો.
We are very proud of the efforts of each and every tea garden family. Their hardwork and perseverance have enhanced Assam’s pride.— Narendra Modi (@narendramodi) April 1, 2026
‘હેટ્રિક’ અને ‘સદીની હાર’નો દાવો
વડાપ્રધાને આ વખતની ચૂંટણીમાં ભાજપની ‘હેટ્રિક’ (સળંગ ત્રીજી વખતની જીત) થવાનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો. તેમણે કહ્યું, “શ્રી સર્બાનંદ સોનોવાલના નેતૃત્વમાં અને ત્યારબાદ શ્રી હિમંત બિસ્વા શર્માના માર્ગદર્શન હેઠળ, આસામે સેવા અને સુશાસનનો નવો યુગ જોયો છે. આ ચૂંટણી વિકસિત ભારત માટે વિકસિત આસામના નિર્માણની ચૂંટણી છે.”
લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી તરફ પરોક્ષ નિશાન સાધતા તેમણે કહ્યું, “આ વખતે ભાજપ-એનડીએ સરકારની હેટ્રિક ચોક્કસ છે અને કોંગ્રેસની હારની હેટ્રિક પણ ચોક્કસ છે. કોંગ્રેસના સ્વઘોષિત રાજકુમારની હારની સદી પણ થવાની છે.”
Tea is the soul of Assam! The tea from here has made its way across the world.— Narendra Modi (@narendramodi) April 1, 2026
ચૂંટણી કાર્યક્રમ
ઉલ્લેખનીય છે કે આસામની તમામ 126 વિધાનસભા બેઠકો પર 9 એપ્રિલના રોજ એક જ તબક્કામાં મતદાન થશે. મતોની ગણતરી 4 મેના રોજ થશે.
