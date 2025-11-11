ETV Bharat / bharat

'ગુનેગારોને છોડવામાં આવશે નહીં', ભૂટાનથી દિલ્હી વિસ્ફોટ પર બોલ્યા પીએમ મોદી

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે ભૂટાન મુલાકાત બંને દેશો માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે અને તેનાથી સંબંધો મજબૂત થશે. વધુ વાંચો.

પીએમ મોદી આજથી બે દિવસીય ભૂટાન પ્રવાસ
પીએમ મોદી આજથી બે દિવસીય ભૂટાન પ્રવાસ (ANI)
Published : November 11, 2025 at 2:39 PM IST

નવી દિલ્હી : વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી મંગળવારથી ભૂટાનના 2 દિવસના પ્રવાસે છે. નવીનતમ માહિતી અનુસાર, પીએમ મોદી થોડા સમય પહેલા રાજધાની થિમ્પુ પહોંચ્યા હતા. જ્યાં વડાપ્રધાન શેરિંગ ટોબગે દ્વારા તેમનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.

પીએમ મોદી ભૂટાનના ચોથા રાજા જિગ્મે સિંગ્યે વાંગચુકના 70મા જન્મદિવસના સમારોહમાં હાજરી આપશે. ઉજવણી દરમિયાન, તેઓ રાજા જિગ્મે ખેસર નામગ્યેલ વાંગચુક, તેમના પિતા અને પુરોગામી, ચોથા રાજા અને વડા પ્રધાન શેરિંગ ટોબગે સાથે મુલાકાત કરશે.

ભૂટાનની રાજધાની થિમ્પુ પહોંચ્યા પછી, પીએમ મોદીએ દિલ્હી વિસ્ફોટો અંગે એક મોટું નિવેદન આપ્યું. તેમણે કહ્યું કે આ ઘટના પાછળના કાવતરાખોરોને છોડવામાં આવશે નહીં. જવાબદાર તમામ લોકોને ન્યાયના કઠેડામાં લાવવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું કે તેઓ આખી રાત એજન્સીઓ સાથે સંપર્કમાં રહ્યા હતા, દરેક માહિતી એકત્રિત કરી હતી. આખો રાષ્ટ્ર પીડિતો સાથે ખભે ખભા મિલાવીને ઉભો છે. બધી એજન્સીઓ ષડયંત્રના તળિયે પહોંચશે અને ગુનેગારોને ન્યાયના કઠેડામાં લાવશે. તેમણે ઉમેર્યું કે તેઓ પીડિતોના દુ:ખને સમજે છે.

"હું આજે ખૂબ જ દુઃખી હૃદય સાથે અહીં આવ્યો છું. ગઈકાલે સાંજે દિલ્હીમાં બનેલી ભયાનક ઘટનાએ બધાને ખૂબ દુઃખ પહોંચાડ્યું છે. હું અસરગ્રસ્ત પરિવારોના દુઃખને સમજું છું. આજે આખો રાષ્ટ્ર તેમની સાથે ઉભો છે. હું ગઈકાલે રાત સુધી આ ઘટનાની તપાસ કરી રહેલી બધી એજન્સીઓના સંપર્કમાં હતો. અમારી એજન્સીઓ આ ષડયંત્રના તળિયે પહોંચશે. તેની પાછળના કાવતરાખોરોને બક્ષવામાં આવશે નહીં. જવાબદાર તમામ લોકોને ન્યાયના કઠેડામાં લાવવામાં આવશે."

ભૂટાનની મુલાકાત શરૂ કરતા પહેલા, પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું, "મને વિશ્વાસ છે કે મારી મુલાકાત આપણી મિત્રતાના બંધનને વધુ મજબૂત બનાવશે અને સહિયારી પ્રગતિ અને સમૃદ્ધિ તરફના આપણા પ્રયાસોને મજબૂત બનાવશે." તેમણે કહ્યું, "ભૂટાનના લોકો સાથે તેમના મહામહિમ ચોથા રાજાની 70મી જન્મજયંતિની ઉજવણીમાં જોડાવું મારા માટે સન્માનની વાત હશે." મોદીએ કહ્યું, "ભૂટાનમાં વૈશ્વિક શાંતિ પ્રાર્થના મહોત્સવ દરમિયાન ભારતમાંથી ભગવાન બુદ્ધના પવિત્ર પિપ્રાહવા અવશેષોનું પ્રદર્શન આપણા બંને દેશો વચ્ચેના ઊંડા સભ્યતા અને આધ્યાત્મિક સંબંધોને પ્રતિબિંબિત કરે છે."

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે પુનાત્સાંગચુ-II હાઇડ્રોઇલેક્ટ્રિક પ્રોજેક્ટના ઉદ્ઘાટન સાથે આ મુલાકાત આપણી સફળ ઊર્જા ભાગીદારીમાં વધુ એક મોટો સીમાચિહ્નરૂપ બનશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભારત અને ભૂટાન વચ્ચે મિત્રતા અને સહયોગના અનુકરણીય સંબંધો છે, જે ઊંડા પરસ્પર વિશ્વાસ, સમજણ અને સદ્ભાવના પર આધારિત છે. પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે આપણી ભાગીદારી આપણી પડોશી પ્રથમ નીતિનો મુખ્ય આધારસ્તંભ છે અને પડોશી દેશો વચ્ચે અનુકરણીય મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધોનું એક મોડેલ છે.

સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ શેર કરતા પીએમએ લખ્યું, "હું ભૂટાન જઈ રહ્યો છું, જ્યાં હું વિવિધ કાર્યક્રમોમાં ભાગ લઈશ. આ મુલાકાત ભૂટાન મહામહિમ ચોથા રાજાના 70મા જન્મદિવસની ઉજવણી સાથે સુસંગત છે. આ મુલાકાત દરમિયાન, હું ભૂટાનના મહામહિમ ચોથા રાજા અને વડા પ્રધાન શેરિંગ ટોબગે સાથે વાતચીત કરીશ." મોદીએ કહ્યું કે બંને દેશો વચ્ચે ઊર્જા ભાગીદારીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પુનાત્સાંગચુ-II હાઇડ્રોઇલેક્ટ્રિક પ્રોજેક્ટનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું કે આ મુલાકાત આપણા દ્વિપક્ષીય સંબંધોમાં નવી ઉર્જાનો સંચાર કરશે.

