પીએમ મોદીએ વારાણસીથી ચાર વંદે ભારત ટ્રેનોનું કર્યુ લોકાર્પણ, કહ્યું, "આ ટ્રેનો નવી પેઢીનો પાયો"
વારાણસીમાં તેમના 16 કલાકના રોકાણ દરમિયાન, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ સાથે મુલાકાત કરી અને રાજ્યના વિકાસ અંગે ચર્ચા કરી.
Published : November 8, 2025 at 2:23 PM IST
વારાણસી: વારાણસીમાં 16 કલાકના રોકાણ દરમિયાન, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઘણી મહત્વપૂર્ણ બેઠકો યોજી અને ચાર નવી વંદે ભારત ટ્રેનો દેશ સેવામાં સમર્પિત કરી. તેમણે મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ સાથે પણ એક અલગ બેઠક યોજી. ત્યારબાદ, તેમણે શનિવારે સવારે વારાણસી રેલ્વે સ્ટેશનથી ચાર નવી વંદે ભારત ટ્રેનોને લીલી ઝંડી આપી.
યુપીને મળી બે નવી વંદે ભારત ટ્રેન
દેશના વિવિધ ભાગોમાં આજે નવી વંદે ભારત ટ્રેનો શરૂ થઈ રહી છે. કાશી-ખજુરાહો વંદે ભારત ઉપરાંત, ફિરોઝપુર-દિલ્હી વંદે ભારત, લખનૌ-સહારનપુર વંદે ભારત અને એર્નાકુલમ-બેંગલુરુ વંદે ભારતને પણ લીલી ઝંડી આપવામાં આવી છે. આ ચાર નવી ટ્રેનો સાથે, દેશમાં હવે 160 થી વધુ નવી વંદે ભારત ટ્રેનો કાર્યરત છે. દેશવાસીઓની સેવામાં વંદે ભારત ટ્રેનોને સમર્પિત કર્યા બાદ પીએમ મોદીએ બનારસી શૈલીમાં એક જનસભાને પણ સંબોધિત કરી. તેમણે કહ્યું, બાબા વિશ્વનાથની પવિત્ર નગરીમાં, કાશીના પરિવારના સભ્યો, આપ સૌને મારી શુભેચ્છાઓ.
માળખાગત પરિવહન થકી વિકાસને વેગ
વિશ્વભરના વિકસિત દેશોમાં માળખાગત સુવિધાઓ આર્થિક વિકાસનો મુખ્ય ચાલક બળ રહી છે. કોઈપણ દેશમાં જ્યાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ થઈ છે, ત્યાં પરિવહન માળખાગત સુવિધાઓનો વિકાસ તેની પ્રગતિ પાછળ એક મહત્વપૂર્ણ પ્રેરક બળ રહ્યો છે. એક એવા વિસ્તારની કલ્પના કરો જ્યાં લાંબા સમયથી ટ્રેનો દોડતી નથી, અથવા કોઈ રેલ્વે ટ્રેક નથી, પરંતુ પાટા નાખતાની સાથે જ અને સ્ટેશન બનાવવામાં આવે છે, વિકાસ આપમેળે શરૂ થાય છે.
વિકાસમાં ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું મોટું યોગદાન
કેટલાક ગામડાઓમાં વર્ષોથી પૂરતો ખોરાક નથી. લોકો કાચા રસ્તાઓ પર મુસાફરી કરે છે, પરંતુ એક નાનો રસ્તો બનતાની સાથે જ ખેડૂતોનો પાક બજારમાં પહોંચવાનો શરૂ થાય છે. ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફક્ત મોટા પુલ અને હાઇવે પુરતા નથી. જ્યાં પણ આવી સિસ્ટમો વિકસિત થાય છે, તે વિસ્તાર ખીલે છે. જેમ આપણા ગામડાઓ અને નગરો નાના શહેરોનો અનુભવ કરે છે, તેવી જ રીતે સમગ્ર દેશ પણ નાના શહેરોનો અનુભવ કરે છે.
વંદે ભારત ભારતીયો દ્વારા ભારતીયો માટે બનાવવામાં આવેલી ટ્રેન
પીએમ મોદીએ વધુમાં કહ્યું કે, "હું કાશીના લોકો અને તમામ દેશવાસીઓને આ ટ્રેનો માટે અભિનંદન આપું છું. આજે, વંદે ભારત, નમો ભારત અને અમૃત ભારત જેવી ટ્રેનો ભારતીય રેલ્વેની આગામી પેઢીનો પાયો નાખી રહી છે. આ ભારતીય રેલ્વેને બદલવાનું અભિયાન છે. વંદે ભારત ભારતીયો દ્વારા ભારતીયો માટે બનાવવામાં આવેલી ટ્રેન છે, અને દરેક ભારતીયને તેના પર ગર્વ છે."
યાત્રાધામો રાષ્ટ્રીય ચેતનાનું માધ્યમ છે:
હવે, વિદેશી પ્રવાસીઓ પણ વંદે ભારતથી આશ્ચર્યચકિત થાય છે. આજે ભારતે જે રીતે વિકસિત ભારત માટે પોતાના સંસાધનોને શ્રેષ્ઠ બનાવવા માટે ઝુંબેશ શરૂ કરી છે તે આવનારા દિવસોમાં એક સીમાચિહ્નરૂપ બનવાની તૈયારીમાં છે. સદીઓથી, યાત્રાધામોને રાષ્ટ્રની ચેતનાનું માધ્યમ માનવામાં આવે છે. આ યાત્રાધામો ફક્ત દિવ્યતાનો માર્ગ નથી, પરંતુ ભારતના આત્માને જોડતી એક પવિત્ર પરંપરા છે. પ્રયાગરાજ, અયોધ્યા, હરિદ્વાર, ચિત્રકૂટ અને કુરુક્ષેત્ર આપણા આધ્યાત્મિક પ્રવાહના યાત્રાધામો છે.
આજે, જેમ જેમ આ પવિત્ર સ્થળો વંદે ભારત નેટવર્ક સાથે જોડાઈ રહ્યા છે, તેમ તેમ તેઓ ભારતની સંસ્કૃતિ, શ્રદ્ધા અને વિકાસને જોડી રહ્યા છે. ભારતના વારસાગત શહેરોને રાષ્ટ્રનું પ્રતીક બનાવવા તરફ આ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. આ યાત્રાધામોનું એક આર્થિક પાસું પણ છે, જેની ઘણીવાર ચર્ચા થતી નથી.