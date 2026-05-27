દેશમાં ગરમીનો કહેર: PM મોદીએ નાગરિકોને આપી આ ખાસ સલાહ
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ‘X’ પર પોસ્ટ કરીને મોદીએ લખ્યું કે....
Published : May 27, 2026 at 1:49 PM IST
નવી દિલ્હી : વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દેશભરના નાગરિકોને વધતી ગરમી વચ્ચે સાવચેતી રાખવાની અપીલ કરી છે અને જરૂરિયાતમંદોને પાણી આપવાનું પણ કહ્યું છે.
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ‘X’ પર પોસ્ટ કરીને મોદીએ લખ્યું કે, "ભારતના અલગ-અલગ ભાગોમાં ભારે ગરમી પડી રહી છે અને તેની સાથે અનેક પડકારો પણ છે. આ ગરમી આપણે સૌ માટે કઠિન છે, તેથી હું સૌને શક્ય તેટલી સાવચેતી રાખવાની અપીલ કરું છું.
તેમણે કહ્યું કે, "બહાર નીકળો ત્યારે પોતાની સાથે પાણી રાખો અને શરીરને હાઇડ્રેટ રાખો. સાથે જ અન્ય લોકોને પણ એક ગ્લાસ પાણી આપો. આવા ગરમ વાતાવરણમાં આવી નાની મદદ પણ ઘણી મહત્વની બને છે."
Whenever possible, call and check on elderly parents, grandparents and loved ones during this heatwave. Remind them to stay hydrated, avoid stepping out in peak afternoon hours and take rest whenever possible.— Narendra Modi (@narendramodi) May 27, 2026
વડાપ્રધાને વધુમાં લોકોને પોતાના વડીલોનું ખાસ ધ્યાન રાખવા અપીલ કરી. તેમણે કહ્યું કે, "માતા-પિતા, દાદા-દાદી અને પોતાના પ્રિયજનોને ફોન કરીને તેમની ખબર પૂછો. તેમને પૂરતું પાણી પીવાનું યાદ અપાવો, બપોરના તાપમાં બહાર ન નીકળવા કહો અને શક્ય હોય ત્યારે આરામ કરવા કહો."
મોદીએ પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓની પણ ચિંતા કરવા અનુરોધ કર્યો. તેમણે કહ્યું કે, "આ કાળઝાળ ગરમીમાં આપણા આસપાસના પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓને પણ યાદ રાખીએ. ઘર, ગેલેરી, ટેરેસ, દુકાન કે ઓફિસની બહાર પાણીનું નાનું વાસણ મૂકવાથી તરસેલા પક્ષીઓ માટે જીવનદાયી બની શકે છે. આ મુશ્કેલ સમયમાં દયાભાવ જ આપણું માર્ગદર્શન બને."
આ પહેલા મંગળવારે ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD)એ ચેતવણી આપી હતી કે આગામી 3થી 4 દિવસ સુધી ઉત્તર-પશ્ચિમ અને મધ્ય ભારતમાં હીટવેવથી ગંભીર હીટવેવ જેવી સ્થિતિ યથાવત રહી શકે છે. જ્યારે પૂર્વ ભારત અને તેની આસપાસના દક્ષિણ ભારતના વિસ્તારોમાં આગામી 2થી 3 દિવસ સુધી ગરમીનું મોજું રહેવાની શક્યતા છે.
તે સિવાય દિલ્હી, હરિયાણા, પંજાબ અને ઉત્તર પ્રદેશના કેટલાક વિસ્તારોમાં રાત્રે પણ ગરમીનો અનુભવ થઈ શકે છે. હવામાન વિભાગે લોકોને બપોરના સમયે બહાર ન નીકળવા, પૂરતું પાણી પીવા અને સીધા તડકાથી બચવા ખાસ સલાહ આપી છે.
