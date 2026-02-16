ETV Bharat / bharat

પ્રધાનમંત્રી મોદી 25-26 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન ઇઝરાયલની મુલાકાત લેશે, બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ જણાવ્યું

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી 25 ફેબ્રુઆરીએ બે દિવસીય ઇઝરાયલની મુલાકાત લેશે. ઇઝરાયલી પીએમ બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ મુલાકાતની પુષ્ટિ કરી છે.

ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂ અને વડા પ્રધાન મોદી
ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂ અને વડા પ્રધાન મોદી (ફાઇલ ફોટો: ANI)
Published : February 16, 2026 at 9:07 PM IST

2 Min Read
નવી દિલ્હી/જેરુસલેમ: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી 25 અને 26 ફેબ્રુઆરીએ બે દિવસીય ઇઝરાયલની મુલાકાત લેશે. ઇઝરાયલી પ્રધાનમંત્રી બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ રવિવારે પૂર્ણ થયેલા "મુખ્ય અમેરિકન યહૂદી સંગઠનોના પ્રમુખોના સંમેલન" ને સંબોધિત કરતી વખતે પીએમ મોદીની મુલાકાતની જાહેરાત કરી.

નેતન્યાહૂએ કહ્યું, "સંસદમાં સંબોધનનું આયોજન છે. આવતા અઠવાડિયે અહીં કોણ આવી રહ્યું છે? નરેન્દ્ર મોદી."

તેમણે કહ્યું, "ઈઝરાયલ અને ભારત વચ્ચે ઊંડી ભાગીદારી છે અને અમે વિવિધ પ્રકારના સહયોગ પર ચર્ચા કરીશું. તેમણે કહ્યું, 'તમે જાણો છો, ભારત કોઈ નાનો દેશ નથી. તેની વસ્તી 1.4 અબજ છે. અને ભારત અત્યંત શક્તિશાળી અને અત્યંત લોકપ્રિય છે.'"

પીટીઆઈએ એક સૂત્રને ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે વડા પ્રધાન મોદીની મુલાકાત 25 થી 26 ફેબ્રુઆરી સુધી રહેવાની શક્યતા છે, પરંતુ તેની અસર ઊંડી રહેશે, કારણ કે વડા પ્રધાન મોદી માત્ર ઈઝરાયલમાં જ નહીં પરંતુ સમગ્ર વિશ્વમાં લોકપ્રિય છે.

પ્રવાસ કાર્યક્રમને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવી રહ્યું છે, અને વડા પ્રધાન મોદી ઈઝરાયલી સંસદ, નેસેટને સંબોધિત કરે તેવી અપેક્ષા છે.

એવું માનવામાં આવે છે કે બે દિવસની મુલાકાત દરમિયાન વડા પ્રધાન મોદી દ્વિપક્ષીય અને પ્રાદેશિક મહત્વના તમામ મુદ્દાઓ ઉઠાવશે.

આ પીએમ મોદીની ઈઝરાયલની બીજી મુલાકાત હશે. તેમણે અગાઉ જુલાઈ 2017માં ઈઝરાયલની મુલાકાત લીધી હતી, જે કોઈ ભારતીય વડા પ્રધાન દ્વારા યહૂદી રાષ્ટ્રની પ્રથમ મુલાકાત હતી.

વડા પ્રધાનની આ ઉચ્ચ-સ્તરીય મુલાકાત બંને પક્ષો વચ્ચે તાજેતરમાં થયેલી અનેક મંત્રીસ્તરીય મુલાકાતોને અનુસરે છે.

ઇઝરાયલના પ્રવાસન મંત્રી હૈમ કાત્ઝ, અર્થતંત્ર અને ઉદ્યોગ મંત્રી નીર બરકત, કૃષિ અને ખાદ્ય સુરક્ષા મંત્રી અવી ડિક્ટર અને નાણામંત્રી બેઝાલેલ સ્મોટ્રિચે ગયા વર્ષે ભારતની મુલાકાત લીધી હતી. બંને વ્યૂહાત્મક ભાગીદારો મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) પર હસ્તાક્ષર કરવા તરફ પણ આગળ વધી રહ્યા છે.

સ્મોટ્રિચની મુલાકાત દરમિયાન, બંને દેશોએ દ્વિપક્ષીય રોકાણ સંધિ (BIT) પર હસ્તાક્ષર કર્યા. ત્યારબાદ, નવેમ્બરમાં વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રી પીયૂષ ગોયલની ઇઝરાયલની મુલાકાત દરમિયાન, FTA માટે સંદર્ભ શરતો (કાર્યક્ષેત્ર) પર સંમતિ સધાઈ હતી.

વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે ડિસેમ્બરમાં ઇઝરાયલની મુલાકાત લીધી હતી. તેમણે નેતન્યાહૂ, રાષ્ટ્રપતિ આઇઝેક હર્ઝોગ, વિદેશ મંત્રી ગિડીઓન સાર અને બરકત સાથે મુલાકાત કરી હતી.

નવેમ્બરમાં પણ, ભારત અને ઇઝરાયલે સંરક્ષણ, ઔદ્યોગિક અને તકનીકી સહયોગને પ્રોત્સાહન આપવા માટે એક સીમાચિહ્નરૂપ કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા, જે અદ્યતન તકનીકોની વહેંચણી દ્વારા સહ-વિકાસ અને સહ-ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપે છે.

