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પીએમ મોદી આજે ફ્રાન્સ અને સ્લોવાકિયાની મુલાકાત લેશે; મેક્રોન સાથે વાતચીત અને G7 સમિટમાં હાજરી આપશે

પ્રધાનમંત્રી મોદી આજે ફ્રાન્સ અને સ્લોવાકિયાની મુલાકાત માટે રવાના થશે. આ મુલાકાતનો ઉદ્દેશ્ય આ યુરોપિયન દેશો સાથે ભારતના સંબંધોને વધુ ગાઢ બનાવવાનો છે.

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી (ફાઇલ ફોટો - IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 13, 2026 at 10:47 AM IST

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નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી શનિવારે ફ્રાન્સ અને સ્લોવાકિયાની બે દેશોની મુલાકાતે જશે. ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન સાથેની તેમની વાતચીતમાં સંરક્ષણ સહયોગ મુખ્ય કેન્દ્ર હોવાની અપેક્ષા છે. મુખ્ય દરિયાઈ ક્ષેત્રોમાં વધતી વ્યૂહાત્મક સ્પર્ધા વચ્ચે ભારત તેની લશ્કરી ક્ષમતાઓને મજબૂત બનાવવાનો પ્રયાસ કરે છે.

ફ્રેન્ચ રાષ્ટ્રપતિ મેક્રોનના આમંત્રણ પર, પ્રધાનમંત્રી મોદી 13-14 જૂન દરમિયાન ફ્રાન્સના નાઇસની સત્તાવાર મુલાકાત લેશે અને ત્યારબાદ 16-19 જૂન દરમિયાન એવિયન અને પેરિસની મુલાકાત લેશે. 14 જૂનના રોજ, પીએમ મોદી નાઇસમાં રાષ્ટ્રપતિ મેક્રોન સાથે દ્વિપક્ષીય વાટાઘાટો કરશે. આ દરમિયાન, બંને નેતાઓ તેમના દ્વિપક્ષીય સંબંધોના સંપૂર્ણ અવકાશની સમીક્ષા કરશે. વિદેશ મંત્રાલય (MEA) અનુસાર, બંને નેતાઓ સંયુક્ત રીતે "ઇન્ડિયા ઇનોવેટ્સ" ઇવેન્ટનું ઉદ્ઘાટન પણ કરશે, જે ભારત, ફ્રાન્સ અને અન્ય ઘણા દેશોના મુખ્ય સ્ટાર્ટઅપ્સ અને વેન્ચર કેપિટલ ફંડ્સને એકસાથે લાવશે.

વિદેશ મંત્રાલય (MEA) એ જણાવ્યું હતું કે, "પીએમ મોદી તેમના સ્લોવાક સમકક્ષ રોબર્ટ ફિકોના આમંત્રણ પર 14-16 જૂન દરમિયાન સ્લોવાકિયાની મુલાકાત લેશે." 1993માં સ્લોવાકિયાને સ્વતંત્રતા મળ્યા પછી ભારતીય વડા પ્રધાનની આ પહેલી મુલાકાત હશે.

આ મુલાકાત દરમિયાન, પીએમ મોદી અને ફિકો વાટાઘાટો કરશે અને સહયોગના નવા માર્ગો શોધશે. પીએમ સ્લોવાકિયાના રાષ્ટ્રપતિ પીટર પેલેગ્રિનીને પણ મળશે. વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, "આ મુલાકાત સ્લોવાકિયા સાથે વેપાર, રોકાણ અને ઓટોમોબાઈલ અને રેલ્વે ઉત્પાદન સહિત વિવિધ ક્ષેત્રોમાં દ્વિપક્ષીય સંબંધોને મજબૂત બનાવવાની ભારતની પ્રતિબદ્ધતાને ફરીથી સ્થાપિત કરશે." તેમની મુલાકાતના ત્રીજા તબક્કામાં, પ્રધાનમંત્રી મોદી 16-17 જૂને એવિયનમાં G7 સમિટમાં ભાગ લેવા માટે ફ્રાન્સ પાછા ફરશે.

વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, "સમિટ દરમિયાન, તેઓ G7 નેતાઓ તેમજ આમંત્રિત ભાગીદાર દેશો અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠનોના નેતાઓ સાથે વિચારોનું આદાન-પ્રદાન કરશે. તેમની મુલાકાતના અંતિમ તબક્કામાં, પીએમ મોદી 18 જૂને પેરિસ જશે, જ્યાં તેઓ વધુ દ્વિપક્ષીય બેઠકો કરશે અને યુરોપના સૌથી મોટા ટેકનોલોજી અને સ્ટાર્ટઅપ ઇવેન્ટ, વિવાટેક સમિટમાં હાજરી આપશે.

તેઓ પેરિસમાં ભારતીય સમુદાયના સભ્યોને સંબોધિત કરે તેવી પણ અપેક્ષા છે. વડા પ્રધાનની આગામી યુરોપ મુલાકાત ફ્રાન્સ, સ્લોવાકિયા અને G7 સાથે ભારતની ભાગીદારીને વધુ ગાઢ બનાવશે. G7 માં વડા પ્રધાનની હાજરી ગ્લોબલ સાઉથના અગ્રણી અવાજ અને વૈશ્વિક પડકારોનો સામનો કરવામાં મુખ્ય ભાગીદાર તરીકે ભારતની સ્થિતિ દર્શાવે છે.

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