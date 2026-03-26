પશ્ચિમ એશિયા કટોકટી પર પીએમ મોદી મુખ્યમંત્રીઓ સાથે વર્ચ્યુઅલ વાતચીત કરશે

જે રાજ્યોમાં વિધાનસભા ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે ત્યાંના મુખ્યમંત્રીઓ આ બેઠકમાં ભાગ લેશે નહીં, કારણ કે ત્યાં હાલમાં 'આદર્શ આચારસંહિતા' લાગુ છે.

પીએમ નરેન્દ્ર મોદીનો ફાઇલ ફોટો (PTI)
Published : March 26, 2026 at 6:07 PM IST

નવી દિલ્હી: સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી શુક્રવારે સાંજે વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા મુખ્યમંત્રીઓ સાથે ચર્ચા કરશે. આ વાતચીતનો ઉદ્દેશ્ય પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષોને ધ્યાનમાં રાખીને રાજ્યોની તૈયારીઓ અને યોજનાઓની સમીક્ષા કરવાનો છે. સૂત્રોએ સંકેત આપ્યો છે કે આ વર્ચ્યુઅલ બેઠકનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય 'ટીમ ઇન્ડિયા' ની ભાવનામાં સામૂહિક રીતે કામ કરવાના પ્રયાસોમાં સંકલન સુનિશ્ચિત કરવાનો છે.

જોકે, સૂત્રોએ એ પણ નોંધ્યું છે કે જે રાજ્યોમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ નજીક છે ત્યાંના મુખ્યમંત્રીઓ આ બેઠકમાં ભાગ લેશે નહીં. તેનું કારણ એ છે કે તે રાજ્યોમાં 'આચાર સંહિતા' હાલમાં અમલમાં છે. આ રાજ્યોના મુખ્ય સચિવો સાથે એક અલગ બેઠક યોજાશે, જેનું આયોજન કેબિનેટ સચિવાલય દ્વારા કરવામાં આવશે.

બુધવારે, કેન્દ્ર સરકારે વિપક્ષી પક્ષોને ખાતરી આપી હતી કે 'સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ' દ્વારા વધારાના જહાજો રવાના થઈ રહ્યા છે, અને તેથી, ચિંતાનું કોઈ કારણ નથી. પશ્ચિમ એશિયા કટોકટીની ચર્ચા કરવા માટે બોલાવવામાં આવેલી સર્વપક્ષીય બેઠક દરમિયાન, કેન્દ્ર સરકારે વિપક્ષી નેતાઓને જાણ કરી હતી કે ભારત ભૌગોલિક રીતે મજબૂત સ્થાન ધરાવે છે અને દેશની ઉર્જા સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે પૂરતી વ્યવસ્થા ધરાવે છે. નેતાઓને વર્તમાન પરિસ્થિતિ રાષ્ટ્ર પર કેવી અસર કરી શકે છે અને ઈરાન સાથેના સંઘર્ષના સંભવિત પરિણામોને પહોંચી વળવા માટે સરકાર કયા ચોક્કસ પગલાં લઈ રહી છે તે અંગે પણ માહિતી આપવામાં આવી હતી.

કેન્દ્રીય સંસદીય બાબતોના મંત્રી કિરેન રિજિજુએ જણાવ્યું હતું કે સરકારે વિરોધ પક્ષો દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા તમામ શંકાઓ અને પ્રશ્નોના વિગતવાર જવાબો આપ્યા છે. મંત્રીએ વધુમાં સમજાવ્યું કે ઘણા સભ્યોએ 'હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ' દ્વારા ગેસ અને પેટ્રોલિયમના પુરવઠા અંગે વિગતવાર માહિતી માંગી હતી; ભારતે ચાર જહાજોની સલામતી પહેલાથી જ સુરક્ષિત કરી લીધી છે તે જાણીને તેઓએ સંપૂર્ણ સંતોષ વ્યક્ત કર્યો.

તેમણે ટિપ્પણી કરી, "વિરોધી પક્ષોના અમારા બધા સાથીઓએ ખાતરી આપી છે કે, કટોકટીની આ ઘડીમાં, તેઓ સરકાર જે પણ નિર્ણય લેશે તેને સમર્થન આપવા માટે એક થશે. મારું માનવું છે કે વિરોધ પક્ષો દ્વારા માંગવામાં આવેલી બધી માહિતી આજે તેમને સંપૂર્ણ રીતે પૂરી પાડવામાં આવી છે." આ બેઠકમાં 'કેબિનેટ કમિટી ઓન સિક્યુરિટી'ના સભ્યો એવા કેન્દ્રીય મંત્રીઓએ હાજરી આપી હતી. આમાં સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહ, ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહ, વિદેશ પ્રધાન એસ. જયશંકર અને નાણાં પ્રધાન નિર્મલા સીતારમણનો સમાવેશ થાય છે.

આ બેઠકમાં ભાગ લેનારા અગ્રણી નેતાઓમાં કોંગ્રેસ પક્ષના તારિક અનવર અને મુકુલ વાસનિક, સમાજવાદી પક્ષ (SP) ના ધર્મેન્દ્ર યાદવ અને બીજુ જનતા દળ (BJD) ના સસ્મિત પાત્રાનો સમાવેશ થાય છે.

રિજિજુએ જણાવ્યું હતું કે, "મને લાગે છે કે બેઠકના અંતે વિપક્ષી પક્ષોએ જે પરિપક્વતા દર્શાવી છે તે પ્રશંસનીય છે. તેમણે ખાતરી આપી છે કે, કોઈપણ પડકારજનક પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા માટે, તેઓ સરકાર દ્વારા લેવામાં આવેલા પગલાંની પાછળ મજબૂતીથી ઊભા રહેશે... વિપક્ષી સભ્યો સરકાર દ્વારા કરવામાં આવી રહેલા પ્રયાસોથી સંપૂર્ણપણે સંતુષ્ટ હતા." જોકે, અનવરે નોંધ્યું હતું કે સરકાર પાસેથી સ્પષ્ટતા માંગવાના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ બેઠક પોતે સંતોષકારક નહોતી. "અમારી લાંબા સમયથી માંગ છે કે આ મુદ્દા પર રાજ્યસભા અને લોકસભા બંનેમાં અનુક્રમે નિયમો 193 અને 170 હેઠળ ચર્ચા કરવામાં આવે. ત્યારે જ જનતાને ખાતરી થશે. વાસ્તવિકતા એ છે કે સંઘર્ષ પહેલાથી જ ચાલી રહ્યો છે. પાકિસ્તાન - આપણા કરતા નાનું અને દરેક બાબતમાં નબળું રાષ્ટ્ર - હાલમાં મધ્યસ્થી તરીકેની ભૂમિકા ભજવી રહ્યું છે, જ્યારે આપણે ફક્ત દર્શક બનીને રહીએ છીએ," તેમણે ઉમેર્યું.

સીપીઆઈ(એમ) ના સાંસદ જોન બ્રિટાસે જણાવ્યું હતું કે સરકારે લીધેલા પગલાં અંગે ખાતરી આપી છે, નોંધ્યું છે કે તે બધા દેશો સાથે વાતચીત કરી રહી છે અને શક્ય તેટલી વહેલી તકે સંઘર્ષનો અંત લાવવા માંગે છે.

આમ આદમી પાર્ટીના સાંસદ સંજય સિંહે ગેસ સિલિન્ડર અને ઇંધણ માટે કતારમાં ઉભા રહેલા લોકો અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી, નોંધ્યું હતું કે આ પરિસ્થિતિ લોકોમાં મૂંઝવણ અને ગભરાટ ફેલાવી રહી છે. "સરકારનું વલણ એ હતું કે અમે સ્થાનિક ઉત્પાદન દ્વારા અમારી 60% LPG જરૂરિયાતો પૂરી કરી રહ્યા છીએ, અને તેથી, ગેસની કોઈ અછત રહેશે નહીં. અમારી પાસે પૂરતા પ્રમાણમાં તેલ ભંડાર પણ છે," તેમણે ઉમેર્યું.

આ પણ વાંચો:

