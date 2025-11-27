ગોવામાં પ્રધાનમંત્રી શ્રી રામની ૭૭ ફૂટ ઊંચી પ્રતિમાનું અનાવરણ કરશે
ગોવામાં ગોકર્ણ પોર્ટુગીઝ મઠના 550 વર્ષ પૂર્ણ થવાના પ્રસંગે અહીં એક ધાર્મિક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવશે.
Published : November 27, 2025 at 1:42 PM IST
પણજી (ગોવા) : વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુરુવારે દક્ષિણ ગોવા જિલ્લામાં શ્રી સંસ્થાન ગોકર્ણ જીવોત્તમ મઠ ખાતે ભગવાન રામની 77 ફૂટ ઊંચી કાંસ્ય પ્રતિમાનું અનાવરણ કરશે, એમ મઠના પ્રતિનિધિએ જણાવ્યું હતું. પ્રધાનમંત્રી મોદી બપોરે 3:45 વાગ્યે કાર્યક્રમ સ્થળે પહોંચશે.
મંત્રીએ કહ્યું કે આ વિશ્વની સૌથી ઊંચી શ્રી રામની પ્રતિમા હશે. ડેમ્પોએ જણાવ્યું હતું કે પીએમ મોદી જાહેર સભાને સંબોધતા પહેલા મઠમાં મંદિરની મુલાકાત લેશે. તેમણે કહ્યું કે ગોવાના રાજ્યપાલ અશોક ગજપતિ રાજુ, મુખ્યમંત્રી પ્રમોદ સાવંત અને કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રીપદ નાઈક, રાજ્ય કેબિનેટ મંત્રીઓ સાથે આ કાર્યક્રમમાં હાજર રહેશે.
મઠ પરંપરાની 550મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે 27 નવેમ્બરથી 7 ડિસેમ્બર સુધી અનેક કાર્યક્રમો યોજાઈ રહ્યા છે. ડેમ્પોએ જણાવ્યું હતું કે ગોવામાં આ મઠ 370 વર્ષ પહેલાં કાનાકોના (દક્ષિણ ગોવા જિલ્લો)ના પાર્ટગલ ગામમાં બનાવવામાં આવ્યો હતો.
તેમણે કહ્યું કે આ દિવસોમાં અનેક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, અને મઠ સ્થળ દરરોજ 7,000 થી 10,000 લોકોને આકર્ષે તેવી અપેક્ષા છે. કામતે કહ્યું કે સદીઓથી આધ્યાત્મિક કેન્દ્ર તરીકે સેવા આપતા આ મઠ સ્થળનું સંપૂર્ણપણે નવીનીકરણ કરવામાં આવ્યું છે અને તેને આધુનિક દેખાવ આપવામાં આવ્યો છે.
"મઠ પરિસરમાં એક ખાસ હેલિપેડ બનાવવામાં આવ્યું છે. તેમણે ઉમેર્યું કે પ્રધાનમંત્રી ભગવાન રામની 77 ફૂટની પ્રતિમાનું અનાવરણ કરશે. ગોવાના જાહેર બાંધકામ વિભાગના મંત્રી દિગંબર કામતે જણાવ્યું કે આ પ્રતિમા શિલ્પકાર રામ સુતાર દ્વારા બનાવવામાં આવી હતી, જેમણે ગુજરાતમાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની રચના કરી હતી." - શ્રીનિવાસ ડેમ્પો, અધ્યક્ષ મઠની કેન્દ્રીય સમિતિ
