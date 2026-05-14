PM મોદી 15મેથી UAE, નેધરલેન્ડ સહિત 5 દેશોની વિદેશ યાત્રા કરશે
પીએમ મોદીની આ યાત્રામાં સંયુક્ત આરબ અમીરાત, નેધરલેન્ડ, સ્વીડન, નોર્વે અને ઈટાલી શામેલ છે.
Published : May 14, 2026 at 8:34 AM IST
નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી 15 મે થી 20 મે દરમિયાન પાંચ દેશોના પ્રવાસે જશે. પ્રધાનમંત્રી મોદીના આ વિદેશ પ્રવાસમાં સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE), નેધરલેન્ડ, સ્વીડન, નોર્વે અને ઇટાલીની મુલાકાતોનો સમાવેશ થાય છે. આ પ્રવાસના એજન્ડામાં ઉર્જા સુરક્ષા, વેપાર, ટેકનોલોજી અને વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની અપેક્ષા છે.
બુધવારે નવી દિલ્હીમાં એક પ્રેસ બ્રીફિંગ દરમિયાન, વિદેશ મંત્રાલયના સચિવ (પશ્ચિમ) સિબી જ્યોર્જે જણાવ્યું હતું કે, પ્રધાનમંત્રી 15 મેના રોજ UAEમાં તેમનો પ્રવાસ શરૂ કરશે, જ્યાં તેઓ UAEના રાષ્ટ્રપતિ મોહમ્મદ બિન ઝાયેદ અલ નાહ્યાન સાથે વાતચીત કરવાના છે. જ્યોર્જે કહ્યું કે, "UAE મુલાકાત દરમિયાન ઉર્જા સુરક્ષા મુખ્ય મુદ્દાઓમાંની એક હોવાની અપેક્ષા છે. લિક્વિફાઇડ પેટ્રોલિયમ ગેસ (LPG) અને વ્યૂહાત્મક પેટ્રોલિયમ રિઝર્વમાં સહયોગ સંબંધિત બે મહત્વપૂર્ણ સમજૂતી કરાર (MoU) પર હસ્તાક્ષર થવાની સંભાવના છે."
પ્રધાનમંત્રી મોદીની યુરોપિયન યુનિયન દેશોની મુલાકાત ભારત-યુરોપિયન યુનિયન ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ બાદ થઈ રહી છે.
આ પ્રવાસમાં ત્રીજા ભારત-નોર્ડિક સમિટમાં ભાગ લેવા અને વેપાર, રોકાણ, ઈનોવેશન, ગ્રીન ટેકનોલોજી, સેમિકન્ડક્ટર્સ, ડિફેન્સ અને મેન્યુફેક્ચરિંગ પાર્ટનરશીપ પર કેન્દ્રિત મહત્વપૂર્ણ કાર્યક્રમોનો સમાવેશ થશે.
નેધરલેન્ડ્સમાં, પીએમ મોદી ડચ વડા પ્રધાન સાથે ચર્ચા કરશે અને રાજા વિલેમ-એલેક્ઝાન્ડર અને રાણી મેક્સિમા સાથે મુલાકાત કરશે.
આ મુલાકાતથી પાણી વ્યવસ્થાપન, કૃષિ, સ્વાસ્થ્ય, રિન્યૂએબલ એનર્જી, સેમિકન્ડક્ટર્સ અને દરિયાઈ સંકલન ક્ષેત્રોમાં સહકાર વધારવાની અપેક્ષા છે. પીએમ મોદી બિઝનેસ લીડર્સ સાથે પણ વાતચીત કરશે અને ભારતીય સમુદાયને સંબોધન કરવાનો પણ કાર્યક્રમ છે.
સ્વીડનની તેમની મુલાકાત દરમિયાન, પીએમ મોદી ભારત-સ્વીડન ઇનોવેશન પાર્ટનરશિપ ડાયલોગમાં ભાગ લેશે અને ઈન્ટેલિજન્સ આર્ટિફિશિયલ, સપ્લાય ચેઇન, ક્લાઈમેટ એક્શન, સંરક્ષણ અને ઇમર્જિંગ ટેકનોલોજી પર ચર્ચા-વિચારણા કરશે. વધુમાં, પીએમ મોદી યુરોપિયન કમિશનના પ્રમુખ ઉર્સુલા વોન ડેર લેયેન સાથે યુરોપિયન રાઉન્ડટેબલ ફોર ઇન્ડસ્ટ્રીમાં હાજરી આપશે, જે મુખ્ય યુરોપિયન બિઝનેસનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા સીઈઓનું ઉચ્ચ-સ્તરીય મંચ છે.
પીએમ મોદીની નોર્વેની મુલાકાત કોઈ નોર્ડિક રાષ્ટ્રની તેમની પ્રથમ મુલાકાત હશે, તેમજ ચાર દાયકામાં કોઈ ભારતીય વડા પ્રધાનની નોર્વેની પ્રથમ મુલાકાત હશે. વાતચીત સ્વચ્છ ઉર્જા, ઓફશોર વિંડ, આર્કટિક સહયોગ, બ્લુ ઇકોનોમી પહેલ અને સંશોધન સહયોગ પર કેન્દ્રિત થવાની અપેક્ષા છે.
ઇટાલીમાં તેમના વિદેશ પ્રવાસના અંતિમ તબક્કા દરમિયાન, પીએમ મોદી તેમના સમકક્ષ જ્યોર્જિયા મેલોની સાથે દ્વિપક્ષીય વાટાઘાટોમાં ભાગ લેશે અને ઇટાલિયન બિઝનેસ લીડર્સ સાથે બેઠકો કરશે. જ્યોર્જે જણાવ્યું કે, પ્રધાનમંત્રી મોદી રોમમાં ફૂડ એન્ડ એગ્રીકલ્ચર ઓર્ગેનાઇઝેશનના મુખ્યાલયની પણ મુલાકાત લેશે.
