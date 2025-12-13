ETV Bharat / bharat

2001ના સંસદ હુમલામાં જીવ ગુમાવનારા સુરક્ષા કર્મચારીઓને શ્રદ્ધાંજલિ, PM મોદી ઉપસ્થિત રહ્યા

સંસદ હુમલામાં જીવ ગુમાવનારા સુરક્ષા કર્મચારીઓને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે, સંસદથી દેશભરમાં સભાઓ યોજીને તેમને યાદ કરવામાં આવી રહ્યા છે.

2001ના સંસદ હુમલામાં જીવ ગુમાવનારા સુરક્ષા કર્મચારીઓને શ્રદ્ધાંજલિ
2001ના સંસદ હુમલામાં જીવ ગુમાવનારા સુરક્ષા કર્મચારીઓને શ્રદ્ધાંજલિ (ANi)
ETV Bharat Gujarati Team

December 13, 2025

નવી દિલ્હી : વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને અન્ય નેતાઓએ શનિવારે 2001ના સંસદ હુમલાની વર્ષગાંઠ પર તેમાં જીવ ગુમાવનારા સુરક્ષા કર્મચારીઓને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. આ સાથે, પોતાનો જીવ જોખમમાં મૂકનારા સુરક્ષા કર્મચારીઓની યાદમાં દેશભરમાં શ્રદ્ધાંજલિ સભાઓ યોજાઈ હતી અને તેમને યાદ કરવામાં આવ્યા હતા.

ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે સંસદ હુમલામાં પોતાના જીવનું બલિદાન આપનારા સુરક્ષા કર્મચારીઓને શ્રદ્ધાંજલિ આપી અને કહ્યું કે દેશ હંમેશા તેમના બલિદાનને યાદ રાખશે.

એક પોસ્ટમાં, સીએમ યોગી આદિત્યનાથે કહ્યું, "2001માં આજના દિવસે 'લોકશાહીનું મંદિર', ભારતીય સંસદ ભવન, એક કાયર આતંકવાદી હુમલો જોયો હતો, જે લોકોની સાર્વભૌમત્વ, ગૌરવ અને શક્તિ પર ક્રૂર હુમલો હતો. સંસદ અને દેશની ગરિમાનું રક્ષણ કરવા માટે આ હૃદયદ્રાવક ઘટનામાં પોતાના જીવનું બલિદાન આપનારા અમર નાયકોને નમ્ર શ્રદ્ધાંજલિ. દેશ હંમેશા તેમનો આભારી રહેશે. જય હિંદ!" કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીએ પણ આ ભયાનક આતંકવાદી હુમલા દરમિયાન ભારતીય સંસદનું રક્ષણ કરતી વખતે દેશ માટે સર્વોચ્ચ બલિદાન આપનારાઓને શ્રદ્ધાંજલિ આપી.

ગડકરીએ કહ્યું, "13 ડિસેમ્બર, 2001ના રોજ સંસદ ભવન પર થયેલા આતંકવાદી હુમલા દરમિયાન લોકશાહીના મંદિરની રક્ષા માટે પોતાના જીવનું બલિદાન આપનારા બહાદુર સૈનિકોને સલામ. દેશની રક્ષા માટે તેમના બલિદાનને હંમેશા યાદ રાખવામાં આવશે."

સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સે 2001ના સંસદ આતંકવાદી હુમલાની વર્ષગાંઠ પર 88 બટાલિયનના કોન્સ્ટેબલ કમલેશ કુમારીને પણ શ્રદ્ધાંજલિ આપી અને તેમના હિંમત અને બલિદાનને યાદ કર્યું.

CRPF ની X પોસ્ટમાં લખ્યું હતું કે, "બહાદુરોને શ્રદ્ધાંજલિ... 13 ડિસેમ્બર 2001ના રોજ, દિલ્હીમાં સંસદ પર થયેલા આતંકવાદી હુમલા દરમિયાન, ૮૮ બટાલિયન, #CRPF ના કોન્સ્ટેબલ કમલેશ કુમારીએ ભારે ગોળીબાર વચ્ચે આતંકવાદીઓનો પીછો કરીને અને તેમના સાથી જવાનોને તેમની પ્રવૃત્તિઓ વિશે સતત માહિતી આપીને અદમ્ય હિંમત અને અજોડ બહાદુરી દર્શાવી."

પોસ્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "તેમની હિંમતભરી કાર્યવાહીને કારણે, બધા 5 આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા. ઘટના દરમિયાન, તેમને ગંભીર ઇજાઓ થઈ અને અંતે ફરજની યજ્ઞવેદીમાં પોતાનો જીવ આપી દીધો. તેમની અદમ્ય હિંમત અને અસાધારણ બહાદુરી માટે, તેમને મરણોત્તર અશોક ચક્ર એનાયત કરવામાં આવ્યો.CRPF હંમેશા બહાદુર 'બલિદાની' ને સલામ કરે છે."

૧૩ ડિસેમ્બર, ૨૦૦૧ના રોજ, આતંકવાદી સંગઠનો લશ્કર-એ-તૈયબા (LeT) અને જૈશ-એ-મોહમ્મદ (JeM) સાથે જોડાયેલા પાંચ ભારે હથિયારધારી આતંકવાદીઓએ નવી દિલ્હીમાં સંસદ સંકુલમાં ઘૂસીને અંધાધૂંધ ગોળીબાર કર્યો.

આ હુમલામાં સુરક્ષા કર્મચારીઓ અને એક નાગરિક સહિત આશરે ૧૪ લોકો માર્યા ગયા હતા. સંસદ સ્થગિત થયાના આશરે 40 મિનિટ પછી આતંકવાદી હુમલો થયો હતો, અને લગભગ ૧૦૦ સભ્યો ઈમારતમાં હાજર હતા.

શુક્રવારે, લોકસભાએ 13 ડિસેમ્બર, 2001ના રોજ થયેલા આતંકવાદી હુમલા દરમિયાન સંસદનું રક્ષણ કરતી વખતે સર્વોચ્ચ બલિદાન આપનારા સંસદ સુરક્ષા સેવા, દિલ્હી પોલીસ અને સીઆરપીએફના બહાદુર સૈનિકોને હૃદયપૂર્વક શ્રદ્ધાંજલિ આપી.

સ્પીકર ઓમ બિરલાએ શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવામાં ગૃહનું નેતૃત્વ કર્યું. ગૃહે આતંકવાદ સામેની લડાઈમાં અડગ રહીને દેશની એકતા, અખંડિતતા અને સાર્વભૌમત્વનું રક્ષણ કરવાના પોતાના દ્રઢ સંકલ્પનો પુનરોચ્ચાર કર્યો.

સંપાદકની પસંદ

