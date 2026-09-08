PM મોદી આજે વડોદરા-નવસારીની મુલાકાતે; ગુજરાતને મળશે ₹35,200 કરોડથી વધુના વિકાસકાર્યોની ભેટ
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી 8 સપ્ટેમ્બરે વડોદરા અને નવસારીની મુલાકાત લેશે; તેઓ ગુજરાતને ₹35,200 કરોડથી વધુના વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સ ભેટ આપશે.
Published : September 8, 2026 at 10:07 AM IST
ગાંધીનગરઃ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે એટલે કે 8 સપ્ટેમ્બર, 2026એ ગુજરાતના પ્રવાસે છે. આ દરમિયાન તેઓ વડોદરામાં યૂનિવર્સિટી ગ્રાઉન્ડમાં આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં ₹35,200 કરોડથી વધારેના વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન, શિલાન્યાસ અને નવી યોજનાઓને લીલી ઝંડી આપશે. તેમાં કેન્દ્ર સરકારના ₹32,606 કરોડથી વધારે અને રાજ્ય સરકારના ₹2,597 કરોડથી વધારેના વિકાસકાર્યો સામેલ છે. આ પ્રસંગે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહેશે.
કેન્દ્ર સરકારના ₹32,606 કરોડથી વધારેના વિકાસ કાર્યાોમાં NHAIની ₹1,840 કરોડથી વધારેના વિકાસકાર્યો સામેલ છે. પ્રધાનમંત્રી કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારોના જુદા-જુદા વિકાસકાર્યોનું ઉદ્ઘાટન અને શિલાન્યાસ કરશે. કેન્દ્ર સરકારના ₹32,606 કરોડથી વધારેના વિકાસ કાર્યોમાંથી ₹1,840.55 કરોડના પ્રોજેક્ટ નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (NHAI) દ્વારા કરવામા આવી રહ્યા છે. NHAI પ્રોજેક્ટ્સમાં ₹907.39 કરોડના ખર્ચે NH-48 ના વડોદરા-સુરત સેક્શન પર તાપી અને નર્મદા નદીઓ પર મુખ્ય પુલો સહિત માળખાંનું બાંધકામ સામેલ છે. અન્ય પ્રોજેક્ટ્સમાં ₹686.15 કરોડના ખર્ચે કામરેજ-ચલથાણ સેક્શન પર છ-લેન કેરેજવેનું બાંધકામ અને ₹187.11 કરોડના ખર્ચે NH-53 પર અભવા, મીંઢોલા અને ખાજોડ જંકશન પર ગ્રેડ-સેપરેટેડ સ્ટ્રક્ચર્સનું બાંધકામ સામેલ છે. વધુમાં, NH-48 પર કંડારી ચોકડી અને લુવારા પાટિયા ખાતે ₹59.90 કરોડના ખર્ચે બનેલા છ-લેન ફ્લાયઓવરનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવશે.
ભારતીય રેલવે અંતર્ગત ₹30,766 કરોડથી વધારેના વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સ, જેમાં ₹20,703 કરોડના ત્રણ WDFC વિભાગોનું ઉદ્ઘાટન સામેલ છે. ભારતીય રેલવે અંતર્ગત ₹30,766 કરોડથી વધારેના વિભિન્ન વિકાસ કાર્યોનું ઉદ્ઘાટન અને શિલાન્યાસ કરવામા આવશે. તેમાં વેસ્ટર્ન ડેડિકેટેડ ફ્રેડ કૉરિડોર (WDFC)ના ત્રણ વિભાગ સામેલ છે, જેમાં ન્યૂ સાણંદ (N)-ન્યૂ મકરપુરા (138 કિમી), ન્યૂ ઉમરગામ-ન્યૂ સાફલે (86 કિમી) અને ન્યૂ સાફલે-ન્યૂ JNPT (102 કિમી) સામેલ છે, જે ₹20,703 કરોડના ખર્ચે વિકાસ પામી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત વડોદરા અને રતલામ વચ્ચે 259 કિમી લાંબી ત્રીજી અને ચોથી રેલવે લાઈનોની આધારશિલા રાખવામા આવશે, જેનું નિર્માણ ₹8,885 કરોડના ખર્ચે કરવામા આવશે. ઘણી અન્ય રેલવે લાઈનોના ગેજ કન્વર્ઝન અને ડબલિંગના કામોનું પણ ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, વડોદરા અને ટાંડા રોડ વચ્ચે એક નવી ટ્રેન સેવા અને WDFC પર એક માલગાડી સેવાને લીલી ઝંડી બતાવવામા આવશે.
ગુજરાત સરકારના ₹2,597 કરોડથી વધારેના વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન અને શિલાન્યા; શહેરી વિકાસ વિભાગ અંતર્ગત ₹916 કરોડથી વધારેના પ્રોજેક્ટ્સ વડોદરામાં ગુજરાત સરકારની ₹2,597 કરોડથી વધારેના વિભિન્ન વિકાસકાર્યોનું ઉદ્ઘાટન અને શિલાન્યાસ કરવામા આવશે. આ પ્રોજેક્ટ્સમાં ઊર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગ, ગૃહ વિભાગ, IMD-GIDC, પંચાયત અને ગ્રામીણ વિકાસ વિભાગ (RDD), બંદર અને પરિવહન વિભાગ, માર્ગ અને આવાસ વિભાગ, શહેરી વિકાસ વિભાગ અને પાણી પુરવઠા વિભાગ અંતર્ગત કાર્યો સામેલ છે. શહેરી વિકાસ વિભાગ અંતર્ગત, ₹916.38 કરોડની આઠ પરિયોજનાઓ ગુજરાતને સમર્પિત કરવામા આવશે. તેમાં ₹523.59 કરોડના ખર્ચે વડોદરા રિંગ રોડના બીજા ચરણની શિલાન્યાસ રાખવાનું સામેલ છે. વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના નવા ઓફિસ બિલ્ડિંગનો શિલાન્યાસ પણ કરવામાં આવશે.
પ્રધાનમંત્રી VUDA અંતર્ગત પૂર્વીય ક્ષેત્રના ૧૧ ગામો માટે ₹203.77 કરોડના ખર્ચે વિભિન્ન પાણી પુરવઠા માળખાગત સુવિધાઓનું ઉદ્ઘાટન કરશે. તેમાં ફિલ્ટર પ્લાન્ટ, પાણીની ટાંકીઓ, પાઈપલાઈન, વિતરણ પ્રણાલી, ભૂગર્ભ ટાંકી અને પંપિંગ સ્ટેશન સામેલ છે. ભાયલી TP-3 અને TP-4 વિસ્તારોમાં ઉંચી ટાંકીઓ, ભૂગર્ભ ટાંકી, ફીડર લાઈનો અને પંપિંગ મશીનરી, આજવા સરોવરમાં 150 MLD ક્ષમતાના પોંટૂન (તરતો પુરલ), વડોદરા શહેરના વિભિન્ન જંક્શનો પર વરસાદી પાણીના નિકાલની સુવિધાઓ અને PMAY અંતર્ગત EWS આવાસનું પણ ઉદ્ઘાટન કરવામા આવશે. ઊર્જા અને પેટ્રોકિમિકલ્સ વિભાગ અંતર્ગત, મહીસાગર જિલ્લામાં કડાણા બાંધના જળાશય પર ₹489.20 કરોડના ખર્ચે 110 મેગાવોટની ફ્લોટિંગ સોલર યોજનાનો શિલાન્યાસ રાખવામા આવશે. આ ઉપરાંત વડોદરા અને સુરતમાં ₹94.58 કરોડની ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમ પરિયોજનાઓનું ઉદ્ઘાટન કરવામા આવશે. આ પ્રોજેક્ટ્સ માળખાગત સુવિધાઓને મજબૂત બનાવશે અને રાજ્યભરમાં વધુ સારી જાહેર સેવાઓ પૂરી પાડવામાં મદદ કરશે.
પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના-ગ્રામીણ (PMAY-G) અંતર્ગત, સમગ્ર રાજ્યમાં ₹236.10 કરોડના ખર્ચે બનેલા 13,888 ઘરોનું પણ ઉદ્ઘાટન કરવામા આવશે. માર્ગ અને આવાસ વિભાગ અંતર્ગત, મહીસાગર નદી પર ₹150 કરોડના ખર્ચે એક નવા મોટા પુલ, વાત્રક નદી પર ₹74.10 કરોડના ખર્ચે એક મોટો પુલ અને નડિયાદ-ડાકોર-પાલી રોડ પર એક હાઈ-લેવલ મોટા પુલનો શિલાન્યાસ રાખવામા આવશે. પ્રધાનમંત્રી આણંદમાં એક નવા બસ સ્ટેશનનો શિલાન્યાસ પણ કરશે. નવસારીમાં, તેઓ એરુ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે વિકસિત વિવિધ સુવિધાઓનું ઉદ્ઘાટન કરશે. આ ઉપરાંત, IMD-GIDC અંતર્ગત બે વિકાસ કાર્યોનું ઉદ્ઘાટન કરવામા આવશે, જેમાં ઝઘડિયા-કાંટીયાજલ પાઇપલાઇનનું નવીનીકરણ અને સાવલી GIDCમાં રસ્તાઓને પહોળા કરવા અને રિસરફેસિંગનો સમાવેશ થાય છે. પાણી પુરવઠા વિભાગ હેઠળ, તાપી જિલ્લાના સોનગઢ વિસ્તારમાં ₹214.52 કરોડના ત્રણ પ્રાદેશિક પાણી પુરવઠા યોજના (RWSS) પેકેજોનું ઉદ્ઘાટન પણ કરવામાં આવશે. વડોદરામાં તેમના કાર્યક્રમ પછી, પ્રધાનમંત્રી નવસારીની પણ મુલાકાત લેશે.
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