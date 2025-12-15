ETV Bharat / bharat

PM મોદી આજથી જોર્ડન, ઇથિયોપિયા, ઓમાનના પ્રવાસે, બે દેશો વચ્ચેના કરારો પર ભાર મુકાશે

આ મુલાકાત વેપાર, રોકાણ, ઉર્જા, સંરક્ષણ, સુરક્ષા, ટેકનોલોજી અને કૃષિ જેવા ક્ષેત્રોમાં આ દેશો સાથે દ્વિપક્ષીય ભાગીદારીને પ્રોત્સાહન આપવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.

December 15, 2025

નવી દિલ્હી : પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સોમવારથી જોર્ડન, ઇથોપિયા અને ઓમાનની ત્રણ દેશોની મુલાકાતે રવાના થશે. પ્રધાનમંત્રી મોદી સોમવારે રાજા અબ્દુલ્લા II બિન અલ હુસૈનના આમંત્રણ પર જોર્ડન પહોંચશે. હાશેમાઈટ કિંગડમની તેમની બે દિવસીય મુલાકાત દરમિયાન, પ્રધાનમંત્રી મોદી ભારત અને જોર્ડન વચ્ચેના સંબંધોના તમામ પાસાઓની સમીક્ષા કરવા અને પ્રાદેશિક મુદ્દાઓ પર વિચારો શેર કરવા માટે રાજા અબ્દુલ્લા II બિન અલ હુસૈનને મળશે.

વિદેશ મંત્રાલય (MEA) એ જણાવ્યું હતું કે આ મુલાકાત બંને દેશો વચ્ચે રાજદ્વારી સંબંધોની સ્થાપનાની 75મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે છે. તે ભારત-જોર્ડન સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવવા, પરસ્પર પ્રગતિ અને સમૃદ્ધિ માટે સહયોગના નવા માર્ગો શોધવા અને પ્રદેશમાં શાંતિ, સમૃદ્ધિ, સુરક્ષા અને સ્થિરતાને પ્રોત્સાહન આપવાની અમારી પ્રતિબદ્ધતાને પુનઃપુષ્ટ કરવાની તક પૂરી પાડે છે.

ઇથોપિયાના વડા પ્રધાન અબીય અહેમદ અલીના આમંત્રણ પર, તેમની મુલાકાતના બીજા તબક્કામાં, પ્રધાનમંત્રી મોદી 16 ડિસેમ્બરથી ઇથોપિયાની રાજ્ય મુલાકાત લેશે. આ પીએમ મોદીની આફ્રિકન દેશની પ્રથમ મુલાકાત હશે. તેઓ ભારત-ઇથોપિયા દ્વિપક્ષીય સંબંધોના તમામ પાસાઓ પર પ્રધાનમંત્રી ડૉ. અબીય અહેમદ અલી સાથે વ્યાપક ચર્ચા કરશે.

વિદેશ મંત્રાલય દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "ગ્લોબલ સાઉથમાં ભાગીદારો તરીકે, આ મુલાકાત બંને દેશોની મિત્રતા અને પરસ્પર સહયોગના ગાઢ સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવવાની સહિયારી પ્રતિબદ્ધતાને પુનરાવર્તિત કરશે." તેમની મુલાકાતના છેલ્લા તબક્કામાં, પ્રધાનમંત્રી મોદી ઓમાનના સુલતાન હૈથમ બિન તારિકના આમંત્રણ પર 17-18 ડિસેમ્બરે ઓમાનની મુલાકાત લેશે.

ભારત અને ઓમાન એક મોટી વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી ધરાવે છે, જે સદીઓ જૂની મિત્રતા, વેપાર સંબંધો અને મજબૂત લોકો-થી-લોકોના સંબંધો પર આધારિત છે. આ મુલાકાત બંને દેશો વચ્ચે રાજદ્વારી સંબંધોની સ્થાપનાના 70 વર્ષ પૂર્ણ થશે અને ડિસેમ્બર 2023 માં ઓમાનના સુલતાનની ભારત મુલાકાત પછી થશે.

વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, "આ મુલાકાત બંને પક્ષો માટે વેપાર, રોકાણ, ઉર્જા, સંરક્ષણ, સુરક્ષા, ટેકનોલોજી, કૃષિ અને સંસ્કૃતિ જેવા ક્ષેત્રોમાં દ્વિપક્ષીય ભાગીદારી પર વ્યાપકપણે વિચાર કરવાની તક હશે, તેમજ પરસ્પર લાભના પ્રાદેશિક અને વૈશ્વિક મુદ્દાઓ પર વિચારોનું આદાન-પ્રદાન કરશે." પીએમ મોદીની આ ઓમાનની બીજી મુલાકાત હશે.

