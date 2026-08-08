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IIT દિલ્હીનો પદવીદાન સમારોહ, પીએમ મોદી મુખ્ય અતિથિ, 3 હજારથી વધુ વિદ્યાર્થિઓને એનાયત કરાશે ડિગ્રી

દીક્ષાંત સમારોહ દરમિયાન IIT દિલ્હીનું નવું AI-આધારિત સુપર કોમ્પ્યુટર પણ લોન્ચ કરવામાં આવશે.

IIT દિલ્હીના દીક્ષાંત સમારોહમાં પીએમ મોદી મુખ્ય અતિથિ તરીકે હાજર રહેશે - ડિરેક્ટર પ્રો. રંગન બેનર્જી
IIT દિલ્હીના દીક્ષાંત સમારોહમાં પીએમ મોદી મુખ્ય અતિથિ તરીકે હાજર રહેશે - ડિરેક્ટર પ્રો. રંગન બેનર્જી (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 8, 2026 at 6:38 AM IST

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નવી દિલ્હી:ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી (IIT) દિલ્હીનો આ આ વર્ષે યોજાનારો પદવીદાન સમારોહ ઘણા અંશે ખાસ બનવાનો છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી શનિવારે સંસ્થાના 57મા દીક્ષાંત સમારોહમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે હાજરી આપશે. શુક્રવારે એક પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા, IIT દિલ્હીના ડિરેક્ટર પ્રો. રંગન બેનર્જીએ આ કાર્યક્રમ વિશે જણાવ્યું હતું કે, આ વર્ષે 3,000 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓને ડિગ્રી એનાયત કરવામાં આવશે. જેમાં રેકોર્ડ સંખ્યામાં પીએચડી ડિગ્રીનો સમાવેશ થાય છે. સંસ્થાના નવા AI-આધારિત સુપર કમ્પ્યુટરનું પણ સમારોહ દરમિયાન લોન્ચ કરવામાં આવશે.

પ્રો. બેનર્જીએ જણાવ્યું હતું કે, પ્રધાનમંત્રી મોદી દીક્ષાંત સમારોહમાં મુખ્ય અતિથિ રહેશે. તેમના ઉપરાંત, કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી પ્રહલાદ જોશી અને નીતિ આયોગના સભ્ય પ્રો. અભય કરંદીકર આ કાર્યક્રમમાં ખાસ મહેમાનો તરીકે હાજરી આપશે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે આ પ્રસંગે, સંસ્થા તેની સિદ્ધિઓ પર પ્રકાશ પાડશે અને આગામી વર્ષો માટે તેની યોજનાઓની રૂપરેખા આપશે.

3 હજારથી વધુ વિદ્યાર્થીઓને એનાયત કરાશે ડિગ્રી

નિર્દેશક પ્રો. રંગન બેનર્જીએ જણાવ્યું હતું કે, આ વર્ષના પદવીદાન સમારોહમાં 3 હજારથી વધુ સ્નાતકોને ડિગ્રી એનાયત કરવામાં આવશે. આ સમૂહમાં સ્નાતક, અનુસ્નાતક અને પીએચડી કરનારા વિદ્યાર્થીઓનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, 587 વિદ્યાર્થીઓને પીએચડી ડિગ્રી એનાયત કરવામાં આવશે - જે આઈઆઈટી દિલ્હી માટે એક વિક્રમી સંખ્યા છે.

આ વિદ્યાર્થીઓને ગોલ્ડ મેડલ મળશે

આ વર્ષના IIT દિલ્હીના પદવીદાન સમારોહમાં, ઘણા પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓને સંસ્થાનો પ્રતિષ્ઠિત ગોલ્ડ મેડલ પણ એનાયત કરવામાં આવશે. પ્રેસિડેન્ટ ગોલ્ડ મેડલ બી.ટેક. કમ્પ્યુટર સાયન્સ અને એન્જિનિયરિંગ પ્રોગ્રામના અક્ષત સિંઘલ અને આદિત્ય પ્રકાશને એનાયત કરવામાં આવશે. દરમિયાન, ડિરેક્ટરનો ગોલ્ડ મેડલ બી.ટેક. ગણિત અને કમ્પ્યુટિંગ પ્રોગ્રામના અનિકેત આનંદને આપવામાં આવશે. વધુમાં, ડૉ. શંકર દયાલ શર્મા ગોલ્ડ મેડલ સુધીર કુમાર ભાલોથિયા (એમ.ટેક. થર્મલ એન્જિનિયરિંગ) અને શુભમ રાઉત્રે (એમ.ટેક. કંટ્રોલ અને ઓટોમેશન) ને એનાયત કરવામાં આવશે. પરફેક્ટ ટેન ગોલ્ડ મેડલ મેળવનારાઓમાં વેંકટ સાઈ રેડ્ડી રામીરેડ્ડી (એમ.ટેક. બાયોમેડિકલ એન્જિનિયરિંગ), અમરપ્રીત સિંહ (એમ.ટેક. સ્ટ્રક્ચરલ એન્જિનિયરિંગ), પાર્થ પોલ (એમ.ટેક. ફાઇબર સાયન્સ અને ટેકનોલોજી), અને સિરાજ અહેમદ (એમ.ટેક. કંટ્રોલ અને ઓટોમેશન)નો સમાવેશ થાય છે.

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TAGGED:

IIT DELHI AI SUPERCOMPUTER
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PM NARENDRA MODI
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