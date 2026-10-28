"બેલેટ પેપરથી ચૂંટણી યોજાઈ, છતાં આવું પરિણામ આવ્યું", MLCના ચૂંટણી પરિણામો પર PM મોદીનો કોંગ્રેસ પર કટાક્ષ
MLC ચૂંટણીના પરિણામો જોઈને કોંગ્રેસ પક્ષ સ્તબ્ધ છે; આ ઘટનાક્રમ પર વડાપ્રધાન મોદીએ પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી છે.
Published : October 28, 2026 at 7:16 PM IST
નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કોંગ્રેસ પક્ષ પર કટાક્ષ કરતા કહ્યું કે, MLC ચૂંટણીમાં તેમનું પ્રદર્શન અત્યંત નબળું રહ્યું છે. વડાપ્રધાને ધ્યાન દોર્યું કે, આ ચૂંટણીઓ બેલેટ પેપર દ્વારા યોજવામાં આવી હતી અને તેમણે લોકોને એ જોવાનું પણ સૂચન કર્યું કે, કોંગ્રેસ કેટલી બેઠકો જીતી શકી છે.
ચાર રાજ્યોમાં 28 વિધાન પરિષદની યોજાયેલી ચૂંટણીના પરિણામો જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. કર્ણાટકમાં કોંગ્રેસ એક પણ બેઠક જીતી શકી નથી, જ્યારે ઉત્તર પ્રદેશમાં ભાજપે પાંચ અને સમાજવાદી પાર્ટીએ ત્રણ બેઠકો મેળવી છે.
'X' પર એક પોસ્ટમાં મોદીએ લખ્યું, "ઉત્તર પ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, બિહાર અને કર્ણાટક એમ ચાર મુખ્ય રાજ્યોમાં 28 MLC બેઠકો માટે ચૂંટણી યોજાઈ હતી. આ ચૂંટણીઓ બેલેટ પેપર દ્વારા યોજવામાં આવી હતી. અનુમાન લગાવો કે, કોંગ્રેસે કેટલી બેઠકો જીતી હશે?"
MLC elections in 28 seats across 4 big states - Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar and Karnataka. Elections held using ballot papers. Guess how many seats Congress won? 🧐— Narendra Modi (@narendramodi) October 28, 2026
મહારાષ્ટ્રમાં સત્તાધારી ભાજપની આગેવાની હેઠળનું 'મહાયુતિ' ગઠબંધન ત્રણ બેઠકો પર આગળ હતું, જ્યારે વિરોધ પક્ષ NCP (શરદ પવાર જૂથ) બે બેઠકો પર આગળ હતું. બિહારમાં 'જન સુરાજ પાર્ટી'એ પોતાનું ખાતું ખોલાવ્યું, જ્યારે ભાજપ, JDU, RJD અને એક અપક્ષ ઉમેદવારે એક-એક બેઠક જીતી. કર્ણાટકમાં કોંગ્રેસને મોટો ફટકો પડ્યો છે અને તેણે પોતાની તમામ ચાર બેઠકો ગુમાવી દીધી છે. વિરોધ પક્ષ JD(S)એ સત્તાધારી પક્ષ પાસેથી એક બેઠક છીનવી લીધી, જ્યારે તેના સાથી પક્ષ ભાજપે ત્રણ બેઠકો જાળવી રાખી. કોંગ્રેસ અને અન્ય કેટલાક વિરોધ પક્ષો એવી માંગ કરી રહ્યા છે કે, ભવિષ્યની તમામ ચૂંટણીઓ EVM ને બદલે બેલેટ પેપર દ્વારા યોજવામાં આવે.
કર્ણાટકના નાયબ મુખ્યમંત્રી ડી.કે. શિવકુમારે જણાવ્યું હતું કે, વિધાન પરિષદની ચાર બેઠકો માટેની ચૂંટણીમાં જનતાના ચુકાદાને કોંગ્રેસ પક્ષ આદરપૂર્વક સ્વીકારશે. તેમણે સ્વીકાર્યું કે, પક્ષને અપેક્ષા મુજબની સફળતા મળી નથી અને પરિણામોની વિગતવાર સમીક્ષા કરવામાં આવશે. શિવકુમારે નોંધ્યું કે, કોંગ્રેસને બે બેઠકો જીતવાની આશા હતી, પરંતુ તેમ થઈ શક્યું નહીં. તેમણે ઉમેર્યું કે પક્ષ જનતા તરફથી મળેલા સંદેશનું વિશ્લેષણ કરશે અને સુધારાત્મક પગલાં લેશે.
જેડીયુના સંજય ઝાએ પણ ચૂંટણી પરિણામો પર ટિપ્પણી કરી હતી. તેમણે 1લી નવેમ્બર માટે કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીના 'દિલ્હી ચલો'ના આહ્વાનની ટીકા કરતા કહ્યું કે, ચૂંટણીમાં પક્ષનું પ્રદર્શન તદ્દન વિપરીત ચિત્ર રજૂ કરે છે. તેમણે ટિપ્પણી કરી, "આ એક એવું કોમેડી ડ્રામા છે કે જેના માટે સ્ક્રિપ્ટ લખવામાં કોઈ વ્યાવસાયિક હાસ્ય કલાકારને પણ મુશ્કેલી પડે! કોંગ્રેસની દયનીય સ્થિતિ અને તેના વારસદારના અહંકાર વચ્ચે એક વિચિત્ર સંબંધ છે. વારંવારની ચૂંટણી હાર છતાં તેઓ વાસ્તવિકતાથી સંપૂર્ણપણે અલિપ્ત છે."
It’s a comedy even comedians would struggle to script! The Congress’s misery seems inversely proportional to the arrogance of its heir, who, despite repeated electoral setbacks, remains remarkably detached from reality. As Rahul Gandhi beats the drum for his November 1 Dilli Chalo call, the MLC results deliver a rather different message: 28 seats contested, ZERO wins for Congress, including the loss of sitting members seats in Bihar & Karnataka. While MLC elections are not the sole measure of a party’s political standing, a complete shutout across 28 seats, and that too in an election held through ballot papers which the party has so strongly advocated for, exposes serious organisational weaknesses and raises uncomfortable questions about Congress’s regional influence. Dilli चलो? The electoral message reads: Bengaluru छोड़ो, Patna छोड़ो, Lucknow छोड़ो, Mumbai छोड़ो! At some point, political theatre must give way to a reality check.— Sanjay Kumar Jha (@SanjayJhaBihar) October 28, 2026
તેમણે એવું પણ અવલોકન કર્યું કે, 28 બેઠકોમાંથી એક પણ બેઠક ન જીતી શકવી એ પક્ષની સંગઠનાત્મક શક્તિ અને પ્રાદેશિક પ્રભાવ પર પ્રશ્નો ઉભા કરે છે. તેમણે કહ્યું, "એક તરફ, રાહુલ ગાંધી 1લી નવેમ્બર માટે તેમના 'દિલ્હી ચલો'ના આહ્વાન અંગે ખૂબ હોબાળો મચાવી રહ્યા છે, જ્યારે વિધાન પરિષદ (MLC) ચૂંટણીના પરિણામો કંઈક અલગ જ વાર્તા કહે છે. 28 બેઠકો માટે ચૂંટણી યોજાઈ હતી, તેમ છતાં કોંગ્રેસ એક પણ બેઠક જીતી શકી નથી, જેમાં બિહાર અને કર્ણાટકની એવી બેઠકોનો પણ સમાવેશ થાય છે જે અગાઉ કોંગ્રેસ પાસે હતી."
બેલેટ પેપરના ઉપયોગ માટે કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા કરવામાં આવેલી જોરદાર હિમાયતનો ઉલ્લેખ કરતા ઝાએ ઉમેર્યું, "જોકે વિધાન પરિષદની ચૂંટણીઓ કોઈ પક્ષની રાજકીય સ્થિતિ માપવાનો એકમાત્ર માપદંડ ન હોઈ શકે, પરંતુ 28 બેઠકો પર સંપૂર્ણ સફાયો થવો અને તે પણ એવી ચૂંટણીમાં જ્યાં બેલેટ પેપરનો ઉપયોગ થયો હતો, જે પદ્ધતિની કોંગ્રેસે પોતે જ ખૂબ જોરશોરથી હિમાયત કરી હતી, તે પક્ષની ઊંડી સંગઠનાત્મક નબળાઈઓને ખુલ્લી પાડે છે અને તેના પ્રાદેશિક પ્રભાવ અંગે અસ્વસ્થતા પેદા કરતા પ્રશ્નો ઉભા કરે છે."
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