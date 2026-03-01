ETV Bharat / bharat

PM મોદીએ પુડ્ડુચેરીને 2700 કરોડની આપી ભેટ, કોંગ્રેસ અને DMK સાધ્યું નિશાન

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પુડુચેરીમાં ₹2,700 કરોડથી વધુના વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન અને શિલાન્યાસ કર્યો. પ્રધાનમંત્રી મોદીના સંબોધનના મુખ્ય મુદ્દાઓ અહીં વાંચો...

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 1, 2026 at 1:47 PM IST

પુડુચેરી: પુડુચેરીની મુલાકાત દરમિયાન, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ₹2,700 કરોડથી વધુના વિવિધ વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન અને શિલાન્યાસ કર્યો. આ પ્રસંગે, તેમણે કહ્યું કે પુડુચેરીની મુલાકાત લેવી તેમના માટે સન્માનની વાત છે, કારણ કે તે સંતો, કવિઓ અને સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓની ભૂમિ છે. તેમણે યાદ કર્યું કે મહાન કવિ સુબ્રમણ્યમ ભારતીએ આ ભૂમિમાંથી રાષ્ટ્રવાદની ભાવના જાગૃત કરી હતી.

શ્રેષ્ઠ પુડુચેરીના વિઝન પર ભાર

વડાપ્રધાનએ કહ્યું કે તેમની છેલ્લી મુલાકાત દરમિયાન, તેમણે "શ્રેષ્ઠ પુડુચેરી" - જેનો અર્થ વ્યવસાય, શિક્ષણ, આધ્યાત્મિકતા અને પર્યટન - નો મંત્ર આપ્યો હતો. તેમણે સમજાવ્યું કે આ વિઝન છેલ્લા સાડા ચાર વર્ષથી સાકાર થઈ રહ્યું છે, અને કેન્દ્ર અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ સરકારોના સંયુક્ત પ્રયાસોને કારણે ઝડપી વિકાસ શક્ય બન્યો છે.

ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે રેકોર્ડ બજેટ

પીએમ મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, દેશભરમાં ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવી રહ્યું છે. આ વર્ષના બજેટમાં ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે ₹12 લાખ કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા છે. આનાથી પુડુચેરીના ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને મજબૂત બનાવવામાં આવશે, જેમ કે સુધારેલા રસ્તાઓ, પીવાના પાણીનો પુરવઠો, દરિયાકાંઠાના ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, શાળાઓ અને હોસ્પિટલો. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે પુડુચેરીને મૂડી રોકાણ યોજના હેઠળ ખાસ સહાય આપવામાં આવી છે, જે અગાઉ ફક્ત રાજ્યો માટે ઉપલબ્ધ હતી.

શિક્ષણ અને યુવાનોને પ્રોત્સાહન

વડાપ્રધાનએ જણાવ્યું હતું કે, એક મજબૂત યુવા દળ દેશની પ્રગતિનો પાયો છે. NIT કરાઈકલ ખાતે નવા ડૉ. એપીજે અબ્દુલ કલામ એન્જિનિયરિંગ બ્લોક અને આધુનિક હોસ્પિટલ સુવિધાઓ વિદ્યાર્થીઓને વધુ સારું ટેકનિકલ શિક્ષણ પ્રદાન કરશે. પુડુચેરી યુનિવર્સિટીમાં ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો પણ વિસ્તાર કરવામાં આવ્યો છે.

ઇલેક્ટ્રિક બસો અને ગ્રીન મોબિલિટી

તેમણે કહ્યું કે, વિશ્વ સ્વચ્છ અને હરિયાળા પરિવહન તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. પુડુચેરીમાં પીએમ ઇ-બસ સેવા હેઠળ ઇલેક્ટ્રિક બસો આવી રહી છે, જે પ્રવાસન સ્થળ તરીકે પ્રદૂષણ ઘટાડવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે. વધુમાં, આવાસ પ્રોજેક્ટ્સ ઘણા પરિવારોને સ્થિરતા અને ગૌરવપૂર્ણ જીવન પ્રદાન કરશે.

વિપક્ષ પર સાધ્યું નિશાન

વડાપ્રધાનએ ડબલ-એન્જિન સરકારના પ્રદર્શનની પ્રશંસા કરી અને કોંગ્રેસ અને ડીએમકે પર નિશાન સાધ્યું. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે અગાઉની સરકારો દરમિયાન રાજકીય અસ્થિરતા, ભ્રષ્ટાચાર અને કાયદો અને વ્યવસ્થાની સમસ્યાઓ અસ્તિત્વમાં હતી. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે પુડુચેરીને વિકાસના માર્ગ પર આગળ વધારવા માટે સ્થિર અને પારદર્શક શાસન જરૂરી છે, અને જનતા ભ્રષ્ટાચાર અને ગુનાના યુગમાં પાછા ફરવા માંગશે નહીં.

