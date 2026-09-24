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વડનગરથી નીકળેલા સેવા યાત્રીઓ સાથે PM મોદીએ કર્યો સંવાદ, કહ્યું- કાશી જાઓ તો ત્યાં જોવા માટે ઘણું બધું છે

PM મોદીના જન્મદિવસ 17 સપ્ટેમ્બરથી 7 ઓક્ટોબર સુધી ટીમો વડનગરથી વારાસણી અને વારાણસીથી વડનગર સુધી મુસાફરી કરશે.

વડનગરથી નીકળેલા સેવા યાત્રીઓ સાથે PM મોદીએ કર્યો સંવાદ
વડનગરથી નીકળેલા સેવા યાત્રીઓ સાથે PM મોદીએ કર્યો સંવાદ (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 24, 2026 at 1:57 PM IST

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નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આજે ​​(ગુરુવારે) 'સેવા સંકલ્પ અભિયાન'ના ભાગરૂપ 'સેવા યાત્રા'ના સહભાગીઓ સાથે વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી સંવાદ કર્યો અને સામુદાયિક સેવા પહેલ, પરંપરાગત સંરક્ષણ પદ્ધતિઓ તથા યાત્રાના આગામી કાર્યક્રમો અંગે ચર્ચા કરી.

આ અભિયાન હેઠળ, 'સેવા યાત્રીઓ' દસ જૂથોમાં ગુજરાતના વડનગરથી વારાણસી સુધીની બાઇક યાત્રા કરી રહ્યા છે. આ યાત્રા દ્વારા તેઓ સેવા, લોકસંપર્ક, યુવા સહભાગિતા, સામાજિક કલ્યાણ, સાંસ્કૃતિક જોડાણ અને સામુદાયિક એકતાને પ્રોત્સાહન આપીને પાયાના સ્તરે લોકોને જોડી રહ્યા છે.

અહેવાલો અનુસાર, આ ટીમો 17 સપ્ટેમ્બરથી 7 ઓક્ટોબર દરમિયાન વડનગર અને વારાણસી વચ્ચે મુસાફરી કરી રહી છે. તેમણે એક એવી યાત્રા શરૂ કરી છે જે માત્ર મોટરસાયકલ સવારીથી વિશેષ છે; જેમ જેમ તેઓ નગરો, જિલ્લાઓ, તાલુકાઓ અને ગામડાઓમાંથી પસાર થાય છે, તેમ તેમ તેઓ 'સેવા'ની ભાવનાને પાયાના સ્તર સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

સંવાદ દરમિયાન, એક સહભાગીએ જાલોરનો એક અનુભવ વર્ણવ્યો, જ્યાં 'સેવા વાટિકા'માં વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમ જોયા પછી સ્થાનિક બાળકોએ પર્યાવરણીય પ્રવૃત્તિઓ માટે ઉત્સાહ દર્શાવ્યો હતો. બાળકોએ દર રવિવારે રોપાઓને પાણી પાવાની અને તેમની સંભાળ રાખવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી, જે દર્શાવે છે કે સેવાની ભાવના યુવા પેઢી સુધી કેવી રીતે પહોંચી રહી છે.

એક સહભાગીએ જણાવ્યું, "જ્યારે અમે જાલોરમાં 'સેવા વાટિકા'માં વૃક્ષારોપણ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે કેટલાક બાળકો અમારી પાસે આવ્યા અને કહ્યું, 'અમે પણ આવું જ કામ કરવા માંગીએ છીએ. અમે મોટા થઈને તમારા જેવા બનવા માંગીએ છીએ.' તેમણે બગીચાની સંભાળ રાખવા અને છોડને પાણી પાવા માટે દર રવિવારે તેમના મિત્રો સાથે પાછા આવવાનું વચન આપ્યું. જ્યારે અમે તે બીજ વાવ્યા, ત્યારે અમને વિશ્વાસ થયો કે અમે સેવાની આ વિરાસત આગામી પેઢીને સોંપી રહ્યા છીએ."

આ પહેલ પર પ્રતિક્રિયા આપતા, વડાપ્રધાન મોદીએ રાજસ્થાન જેવા સૂકા પ્રદેશો માટે ખાસ અનુકૂળ એવી પરંપરાગત, દેશી વૃક્ષારોપણ પદ્ધતિ સૂચવી. તેમણે પાણીનો સતત પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા માટે નવા વાવેલા રોપાઓની નજીક છિદ્રાળુ માટીનું પાત્ર (માટલું) મૂકવાની ભલામણ કરી. પીએમ મોદીએ વધુમાં એક ખૂબ જ પરંપરાગત, દેશી પદ્ધતિ વિશે જણાવ્યું અને લોકોને તે અન્યને શીખવવા અનુરોધ કર્યો. તેમણે સૂચન કર્યું કે રોપો વાવતી વખતે, તેની નજીક માટીનું પાણીનું પાત્ર દાટવું જોઈએ, જેનું મુખ ઉપરની તરફ હોય. મહિનામાં માત્ર એકવાર પાત્ર ભરવાથી પાણી કુદરતી રીતે માટીમાંથી છોડના મૂળ સુધી ઝમતું રહે છે, જેનાથી વૃક્ષનો વિકાસ નોંધપાત્ર રીતે ઝડપી બને છે. તેમણે પાણીની બચત અને વૃક્ષોના વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આ પદ્ધતિને વ્યાપકપણે અપનાવવા પર ભાર મૂક્યો—ખાસ કરીને રાજસ્થાનમાં.

તેમણે સહભાગીઓને ખાસ સલાહ આપી કે તેઓ માટીના ઘડામાં કાણાં ન પાડે; તેમણે સમજાવ્યું કે ટેરાકોટા (પકવેલી માટી) સામગ્રીમાં રહેલો કુદરતી રીતે પાણી ઝમવાનો ગુણધર્મ જ આ માટે પૂરતો છે. જોકે આ હેતુ માટે ઘરમાં રહેલા જૂના માટીના ઘડાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે, પરંતુ તેમણે નોંધ્યું કે લોકો ઘણીવાર ભૂલથી તેમાં કાણાં પાડી દે છે—જે પ્રથાથી તેમણે દૂર રહેવાની સલાહ આપી.

વડાપ્રધાને વારાણસી (કાશી)માં સૌનું સ્વાગત કર્યું અને તેમને શહેરના સમૃદ્ધ વારસા તથા સ્થાનિક વાનગીઓનો આનંદ માણવા પ્રોત્સાહિત કર્યા. તેમની મુલાકાત દરમિયાન સ્વાસ્થ્ય અંગે એક હળવી સલાહ આપતા તેમણે કહ્યું કે, કાશીમાં જોવાલાયક ઘણું બધું છે, તેથી તેમણે શહેરને સારી રીતે નિહાળવું જોઈએ; જોકે, તેમણે સલાહ આપી કે ત્યાં મળતા ઉત્તમ ભોજન છતાં વધુ પડતું ખાવાનું ટાળવું જોઈએ, કારણ કે આગળ લાંબી યાત્રા કરવાની છે.

'સેવા યાત્રીઓ' માત્ર વિવિધ સમુદાયોમાંથી પસાર થઈ રહ્યા નથી; તેઓ લોકોને મળવા અને સ્થાનિક જરૂરિયાતોને પૂરી કરતી સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓમાં જોડાવા માટે ઠેર-ઠેર રોકાઈ રહ્યા છે. આ પ્રવૃત્તિઓમાં તળાવો, મંદિરો, શાળાઓ, બગીચાઓ, હોસ્પિટલો અને અન્ય જાહેર સ્થળોએ સ્વચ્છતા અભિયાન ચલાવવાથી લઈને લાભાર્થીઓ અને યુવાનો સાથે સંવાદ કરવો, ગ્રામ સભાની ચર્ચાઓમાં ભાગ લેવો, ગૌસેવા કરવી અને 'એક પેડ મા કે નામ' પહેલ હેઠળ વૃક્ષારોપણ કરવું જેવી બાબતોનો સમાવેશ થાય છે.

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