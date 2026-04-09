મહિલા આરક્ષણ બિલ પર બોલ્યા PM મોદી- ભારતની કરોડો મહિલાઓની ઉમ્મિદોની ઝલક છે

PM મોદીએ વીડિયો મેસેજ દ્વારા કહ્યું કે, મહિલાઓ આગળ વધે છે તો સમાજ પણ આગળ વધે છે.

મહિલા અનામત બિલ પર પીએમ મોદીએ વીડિયો સંદેશ જાહેર કર્યો
મહિલા અનામત બિલ પર પીએમ મોદીએ વીડિયો સંદેશ જાહેર કર્યો (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 9, 2026 at 2:20 PM IST

નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે, ગુરુવાર, 9 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ મહિલા અનામત બિલ અંગે એક વીડિયો મેસેજ જાહેર કર્યો. તેમના મેસેજમાં, તેમણે જણાવ્યું હતું કે, પ્રસ્તાવિત સુધારો ફક્ત એક કાયદાકીય કવાયત નથી, પરંતુ ભારતભરની લાખો મહિલાઓની આકાંક્ષાઓનું પ્રતિબિંબ છે. તેમણે તમામ સંસદ સભ્યોને આ પહેલના સમર્થનમાં એક સાથે આવવા અપીલ કરી.

તેમની વેબસાઇટ પર પોસ્ટ કરાયેલા એક આર્ટિકલમાં પીએમ મોદીએ વધુમાં ટિપ્પણી કરી હતી કે, આ પગલું એક સિદ્ધાંતની પુષ્ટિ તરીકે કામ કરે છે જે લાંબા સમયથી ભારતની સભ્યતાવાદી વિચારોને દર્શાવતું રહ્યું છે કે જ્યારે મહિલાઓ આગળ વધે છે, ત્યારે સમાજ પણ આગળ વધે છે. તેમણે 2029 ની લોકસભા ચૂંટણીઓ તેમજ આગળ આવનારા સમયમાં વિવિધ રાજ્યોમાં વિધાનસભા ચૂંટણીઓ મહિલા અનામતની જોગવાઈ સાથે યોજવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો.

પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, રાષ્ટ્ર એક ઐતિહાસિક ક્ષણના ઉંબરે ઉભું છે અને આ દેશના લોકશાહીના પાયાને મજબૂત કરવાની અને સમાનતા અને સમાવેશકતા પ્રત્યે સામૂહિક પ્રતિબદ્ધતાની ફરીથી પુષ્ટિ કરવાની તક છે. તેમણે જાહેરાત કરી કે 16 એપ્રિલ, 2026ના રોજ સંસદનું સત્ર બોલાવવામાં આવશે, જેમાં મહિલા અનામતને આગળ વધારવાના હેતુથી એક મહત્વપૂર્ણ બિલ પર ચર્ચા કરવામાં આવશે અને તેને પસાર કરવામાં આવશે. તેમણે નોંધ્યું કે, આને ફક્ત કાયદાકીય કવાયત તરીકે દર્શાવવું એ ઓછું કહેવાશે; હકીકતમાં, તે ભારતભરની લાખો મહિલાઓની આશાઓ અને સપનાઓની અભિવ્યક્તિ છે.

2026 માટે સંસદનું બજેટ સત્ર લંબાવવામાં આવ્યું છે, અને 16 થી 18 એપ્રિલ સુધી ગૃહની ખાસ ત્રણ દિવસીય બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, 2029ની સામાન્ય ચૂંટણીઓથી શરૂ થતા તેના અમલીકરણને સુનિશ્ચિત કરવા માટે 'નારી શક્તિ વંદન અધિનિયમ' જેને સામાન્ય રીતે મહિલા અનામત બિલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તેમાં સુધારા રજૂ કરવામાં આવશે. પરિણામે, લોકસભાની કુલ બેઠકોની સંખ્યા વધીને 816 થવાનો અંદાજ છે, જેમાંથી 273 મહિલાઓ માટે અનામત રાખવામાં આવશે.

લોકસભા અને રાજ્ય વિધાનસભાઓમાં મહિલાઓને 33 ટકા અનામત આપવાની જોગવાઈ 2023માં બંધારણીય સુધારા દ્વારા રજૂ કરવામાં આવી હતી; જોકે, તેનું વાસ્તવિક અમલીકરણ સીમાંકન કવાયત પૂર્ણ થવા પર નિર્ભર છે, જે 2027 ની વસ્તી ગણતરીના આધારે હાથ ધરવામાં આવનાર છે. તેથી, જો હાલના કાનૂની માળખામાં કોઈ ફેરફાર ન થાય, તો હાલમાં આ જોગવાઈ 2034 સુધી અમલમાં આવવાની અપેક્ષા નથી. આ અનામત 'વર્ટિકલ બેસ' પર પણ લાગુ કરવામાં આવશે, જેમાં અનુસૂચિત જાતિ (SC) અને અનુસૂચિત જનજાતિ (ST) માટે બેઠકો ફાળવવામાં આવશે. મતવિસ્તારોનું સીમાંકન પ્રસ્તાવિત 2027 ની વસ્તી ગણતરીને બદલે 2011 ની વસ્તી ગણતરીના આધારે કરવામાં આવશે.

પીએમ મોદીએ તેમના આર્ટિકલમાં જણાવ્યું હતું કે, મહિલાઓ ભારતની વસ્તીનો લગભગ અડધો ભાગ છે; રાષ્ટ્રમાં તેમનું યોગદાન અપાર અને અમૂલ્ય છે, અને આજે, ભારત દરેક ક્ષેત્રમાં મહિલાઓની અદભુત સફળતા જોઈ રહ્યું છે. તેમણે નોંધ્યું હતું કે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીથી લઈને ઉદ્યોગસાહસિકતા સુધી, રમતગમતથી લઈને સશસ્ત્ર દળો સુધી, અને સંગીતથી લઈને કલા સુધી મહિલાઓ ભારતની પ્રગતિમાં મોખરે છે.

પ્રધાનમંત્રીએ ટિપ્પણી કરી કે, છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, મહિલા સશક્તિકરણ માટે અનુકૂળ વાતાવરણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સતત પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. તેમણે નોંધ્યું કે, શિક્ષણની સુલભતામાં વધારો, આરોગ્યસંભાળ સેવાઓમાં સુધારો, વધુ નાણાકીય સમાવેશ અને મૂળભૂત સુવિધાઓની વધુ સારી પહોંચે આર્થિક અને સામાજિક જીવનમાં મહિલાઓની ભાગીદારીનો પાયો મજબૂત બનાવ્યો છે. જોકે, તેમણે ઉમેર્યું કે રાજકારણ અને કાયદાકીય સંસ્થાઓના ક્ષેત્રમાં, તેમનું પ્રતિનિધિત્વ હંમેશા સમાજમાં તેમની ભૂમિકા સાથે સુસંગત રહ્યું નથી.

પીએમ મોદીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, આ ખાસ કરીને દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે કારણ કે, જ્યારે મહિલાઓ વહીવટ અને નિર્ણય લેવામાં ભાગ લે છે, ત્યારે તેઓ તેમની સાથે એવા અનુભવો અને દ્રષ્ટિકોણ લાવે છે જે જાહેર ચર્ચાને સમૃદ્ધ બનાવે છે અને શાસનની ગુણવત્તામાં વધારો કરે છે. તેમણે નોંધ્યું હતું કે, દાયકાઓથી, અગાઉની સરકારોએ વારંવાર લોકશાહી સંસ્થાઓમાં મહિલાઓ માટે તેમનું યોગ્ય સ્થાન અપાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. સમિતિઓની રચના કરવામાં આવી, અને ડ્રાફ્ટ બિલ રજૂ કરવામાં આવ્યા, છતાં તે ક્યારેય સફળ થયા ન હતા.

