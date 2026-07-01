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PM મોદીએ ઇરાનના રાષ્ટ્રપતિ સાથે ફોન પર કરી વાત, જાણો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને લઇને શું કહ્યું?

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઇરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાન સાથે ફોન પર વાત કરી હતી.

ઇરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાન અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી
ઇરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાન અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી (File- ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 1, 2026 at 7:31 AM IST

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નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઇરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાન સાથે ફોન પર વાત કરી હતી, જેમણે તેમને પશ્ચિમ એશિયાના તાજેતરના વિકાસ અને આગળના રસ્તા વિશે માહિતી આપી હતી.

વડાપ્રધાને જણાવ્યું કે, ઇરાની નેતા સાથેની વાતચીત દરમિયાન તેમણે ભારત અને વિશ્વ માટે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં નેવિગેશનની સ્વતંત્રતાના મહત્ત્વનો પુનરોચ્ચાર કર્યો હતો. વડાપ્રધાન કાર્યાલય (PMO) દ્વારા જાહેર કરાયેલા એક નિવેદનમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે વડાપ્રધાન મોદીએ સર્વસંમતિનું સ્વાગત કર્યું અને ભારતના વલણ પર ભાર મૂક્યો કે તમામ મુદ્દાઓ વાતચીત અને રાજદ્વારી દ્વારા ઉકેલવા જોઇએ.

વડાપ્રધાન મોદીએ આ વિસ્તારમાં કાયમી શાંતિ અને સ્થિરતા સુનિશ્ચિત કરવા અને નેવિગેશન અને વેપારની સ્વતંત્રતાને સુરક્ષિત રાખવા માટે સતત પ્રયાસોની જરૂરિયાતની વાત કરી હતી. નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું કે ફોન પર વાતચીત દરમિયાન, ઇરાનના રાષ્ટ્રપતિએ વડાપ્રધાન મોદીને પશ્ચિમ એશિયામાં તાજેતરના ઘટનાક્રમ અને આગળના રસ્તા વિશે જાણકારી આપી હતી.

PM મોદીએ X પર એમ પણ લખ્યું, "ઇરાનના રાષ્ટ્રપતિ ડૉ. મસૂદ પેઝેશ્કિયાન સાથે પશ્ચિમ એશિયામાં તાજેતરના ઘટનાક્રમ પર વાત કરી હતી. વાતચીતમાં થયેલી પ્રગતિનું સ્વાગત કર્યું અને આશા વ્યક્ત કરી કે સતત પ્રયાસો આ ક્ષેત્રમાં કાયમી શાંતિ તરફ દોરી જશે. ભારત અને વિશ્વ માટે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં આવવા જવાની સ્વતંત્રતાના મહત્ત્વને ફરીથી સમર્થન આપ્યું હતું."

અગાઉ, ઇરાની રાષ્ટ્રપતિ પેઝેશ્કિયાને આવતા અઠવાડિયે યોજાનાર ઇરાનના સ્વર્ગસ્થ સુપ્રીમ લીડર આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઇની દફનવિધિ સમારંભમાં વડાપ્રધાન મોદીને આમંત્રણ આપ્યું હતું.

મળતી માહિતી અનુસાર, સરકાર બિહારના ગવર્નર અતા હસનૈન અને વિદેશ રાજ્ય મંત્રી પબિત્રા માર્ગેરિટાને ભારતના પ્રતિનિધિ તરીકે ખામેનેઇના સુપુર્દ-એ-ખાક કાર્યક્રમમાં મોકલવાનો પ્લાન બનાવી રહી છે. ખામેનેઇનો સુપુર્દ-એ-ખાક કાર્યક્રમ 5થી 9 જુલાઇ સુધી ચાલશે.

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