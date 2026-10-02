ETV Bharat / bharat

વડાપ્રધાન મોદીએ કેપ્ટન સ્મિત મચ્છર સાથે ટેલિફોન પર કરી વાત, બહાદુરીની પ્રશંસા કરી

દુબઇથી તેલ અવીવ (ઇઝરાયેલ) જતી FlyDubaiની ફ્લાઇટમાં સવાર 174 લોકોનો જીવ બચાવનાર કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરના સ્વાસ્થ્ય માટે વિશ્વભરમાં પ્રાર્થના કરવામાં આવી રહી છે

વડાપ્રધાન મોદીએ સ્મિત મચ્છર સાથે વાતચીત કરી હતી
વડાપ્રધાન મોદીએ સ્મિત મચ્છર સાથે વાતચીત કરી હતી (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 2, 2026 at 12:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બહાદુર કેપ્ટન સ્મિત મચ્છર સાથે ટેલિફોન પર વાત કરી હતી. આ દરમિયાન કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરે વડાપ્રધાનને ઘટના દરમિયાન પોતાના અનુભવ જણાવ્યો હતો. PM મોદીએ સ્મિત મચ્છરની બહાદુરીની પ્રશંસા કરી અને તેના જલદી સ્વસ્થ થવાની પ્રાર્થના કરી હતી.

શું છે સમગ્ર ઘટના?

FlyDubaiની ફ્લાઇટ FZ1073 દુબઇથી તેલ અવીવ (ઇઝરાયેલ) જતી હતી. આ ફ્લાઇટને બુધવારે રસ્તો બદલીને સાઉદી અરબમાં ઉતરવું પડ્યું હતું. કેપ્ટન સ્મિત મચ્છર દુબઇથી તેલ અવીવ જતી ફ્લાઇટને ઉડાવી રહ્યા હતા ત્યારે ઓમાનના રહેવાસી કો-પાયલોટે કથિત રીતે તેમના પર ચાકુ દ્વારા હુમલો કર્યો હતો અને બોઇંગ 737નો કંટ્રોલ પોતાના હાથમાં લેવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

ઇઝરાયેલના મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ચાકુથી ગંભીર રીતે ઘાયલ હોવા છતા સ્મિત મચ્છર કોકપિટનો દરવાજો ખોલવામાં સફળ રહ્યા હતા જેથી મુસાફર અંદર આવી શકે અને હુમલાખોરને કાબુ કરવામાં મદદ કરી શકે. સાઉદી અરબના તબુકમાં સુરક્ષિત રીતે વિમાનને ઉતારતા પહેલા, વિમાન બે મિનિટ કરતા પણ ઓછા સમયમાં 17 હજાર ફૂટની નીચે આવી ગયું હતું.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, ઇઝરાયેલના વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂ, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને વિશ્વભરના અન્ય કેટલાક નેતાઓએ ફ્લાઇદુબઇના હીરો પાયલોટની બહાદુરીની પ્રશંસા કરી છે અને તેને 'અસલી હીરો' ગણાવ્યો છે.

(નોંધ: સમાચાર અપડેટ થઇ રહ્યા છે.)

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

PM MODI FLYDUBAI CAPTAIN
PM MODI TALK SMIT MACHCHAR
CAPTAIN SMIT MACHCHHAR
સ્મિત મચ્છર
PM MODI TALK SMIT MACHCHAR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.