પીએમ મોદીએ ઇઝરાયલના પીએમ નેતન્યાહૂ સાથે વાત કરી, નાગરિકોની સુરક્ષાને "સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા" ગણાવી
વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઇઝરાયલના વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂ સાથે દેશની વર્તમાન પરિસ્થિતિ પર વાત કરી અને નાગરિકોની સલામતીને પ્રાથમિકતા આપવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો.
By ANI
Published : March 2, 2026 at 6:58 AM IST|
Updated : March 2, 2026 at 7:57 AM IST
નવી દિલ્હી : વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઇઝરાયલના વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂ સાથે દેશની વર્તમાન પરિસ્થિતિ પર વાત કરી અને નાગરિકોની સલામતીને પ્રાથમિકતા આપવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો. પીએમ મોદીએ "શત્રુતાનો વહેલામાં વહેલી તકે અંત લાવવાની જરૂરિયાત" પર પણ ભાર મૂક્યો.
X પરની એક પોસ્ટમાં, વડા પ્રધાને કહ્યું કે તેમણે નેતન્યાહૂ સાથે ફોન પર વાત કરી અને તાજેતરના વિકાસ પર ભારતની ચિંતાઓ વ્યક્ત કરી અને નાગરિકોની સલામતીને પ્રાથમિકતા આપવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करने के लिए इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की।— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 1, 2026
प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, " हाल के घटनाक्रम पर भारत की चिंताओं से अवगत कराया और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताया।" pic.twitter.com/X6T8MEcuAd
પ્રધાનમંત્રીએ લખ્યું, "દેશની વર્તમાન પરિસ્થિતિ પર ચર્ચા કરવા માટે તેમણે પીએમ બેન્જામિન નેતન્યાહૂ સાથે ફોન પર વાત કરી. તાજેતરના વિકાસ પર ભારતની ચિંતાઓ વ્યક્ત કરી અને નાગરિકોની સલામતીને પ્રાથમિકતા આપવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો. ભારત ફરી એકવાર કહે છે કે, આ શત્રુતાનો વહેલામાં વહેલી તકે અંત લાવવાની જરૂરિયાત છે"
ત્યારબાદની પોસ્ટમાં, તેમણે ઉમેર્યું, "મેં વર્તમાન પ્રાદેશિક પરિસ્થિતિ અંગે ચર્ચા કરવા માટે વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂ સાથે ફોન પર વાત કરી. મેં તાજેતરના વિકાસ અંગે ભારતની ચિંતા વ્યક્ત કરી અને ભાર મૂક્યો કે નાગરિકોની સુરક્ષા સૌથી મોટી પ્રાથમિકતા છે. ભારત દુશ્મનાવટનો વહેલાસર અંત લાવવાની જરૂરિયાતનો પુનરોચ્ચાર કરે છે."
વધુમાં, પીએમ મોદીએ એમ પણ કહ્યું કે તેમણે સંયુક્ત આરબ અમીરાતના રાષ્ટ્રપતિ શેખ મોહમ્મદ બિન ઝાયેદ અલ નાહ્યાન સાથે વાત કરી અને યુએઈ પર થયેલા તાજેતરના હુમલાઓની કડક નિંદા કરી, જાનહાનિ પર શોક વ્યક્ત કર્યો. X પરની એક પોસ્ટમાં, પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે તેમણે યુએઈ સાથે ભારતની એકતા વ્યક્ત કરી.
યુએઈના રાષ્ટ્રપતિ, મારા ભાઈ શેખ મોહમ્મદ બિન ઝાયેદ અલ નાહ્યાન સાથે વાત કરી. યુએઈ પર થયેલા હુમલાઓની સખત નિંદા કરી અને આ હુમલાઓમાં થયેલા જાનહાનિ પર શોક વ્યક્ત કર્યો. આ મુશ્કેલ સમયમાં ભારત યુએઈ સાથે એકતામાં ઉભું છે. યુએઈમાં રહેતા ભારતીય સમુદાયની સંભાળ રાખવા બદલ તેમનો આભાર માન્યો. અમે તણાવ ઓછો કરવા, પ્રાદેશિક શાંતિ, સુરક્ષા અને સ્થિરતાને સમર્થન આપીએ છીએ.
28 ફેબ્રુઆરીના રોજ ઈરાન પર ઈઝરાયલ અને અમેરિકા દ્વારા ઓપરેશન રોરિંગ લાયન/ઓપરેશન એપિક ફ્યુરી નામના સંયુક્ત મિસાઈલ હુમલા પછી વધી રહેલા તણાવ વચ્ચે આ વાતચીત થઈ છે.અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ઈરાની રાજ્ય મીડિયાએ પુષ્ટિ કરી કે, ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઈ 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ યુએસ-ઈઝરાયલ હુમલામાં તેમની પુત્રી, પૌત્ર, પુત્રવધૂ અને જમાઈ સાથે માર્યા ગયા હતા.