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મોરને દાણા નાખ્યા, ગાયને ચાર ખવડાવ્યો: PM મોદીએ શેર કર્યો ખાસ વીડિયો

PM મોદીએ સ્વતંત્રતા દિવસના અવસરે પોતાના દિવસની શરૂઆતનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર શેર કર્યો.

મોરને દાણા નાખતા PM મોદીની તસવીર
મોરને દાણા નાખતા PM મોદીની તસવીર (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 16, 2026 at 4:22 PM IST

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નવી દિલ્હી: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રવિવારે સોશિયલ મીડિયા પર તેમના રોજિંદા સવારના નિત્યક્રમની ઝલક શેર કરી, તેમના સત્તાવાર નિવાસસ્થાને મોર અને નાના પ્રાણીઓ સાથેની તેમની વાતચીતના હૃદયસ્પર્શી ક્ષણો પોસ્ટ કર્યા. વીડિયોમાં, તેઓ લાલ કિલ્લા તરફ રવાના થતા પહેલા મોરને અનાજ અને ગાયોને ચારો ખવડાવતા જોવા મળે છે.

ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કરાયેલા વિડિયોમાં, પીએમ મોદીએ તેમના દિનચર્યામાંથી એક ખાસ ક્ષણ દર્શાવી. પોસ્ટ સાથે, તેમણે લખ્યું, "દરરોજ સવારે મારા મિત્રોને ખવડાવવું એ મારા દિનચર્યાનો એક ભાગ છે. ગઈકાલે સવારે, તેમને કોઈક રીતે લાગ્યું કે હું વહેલો જઈ રહ્યો છું, તેથી જ્યારે હું લાલ કિલ્લા તરફ રવાના થઈ રહ્યો હતો ત્યારે તેઓ મને મળવા આવ્યા. ખાસ, હંમેશની જેમ!"

આ વિડિયો 15 ઓગસ્ટની સવારનો છે, જે સ્વતંત્રતા દિવસે રાષ્ટ્રીય ધ્વજ ફરકાવવા માટે લાલ કિલ્લા તરફ રવાના થાય તે પહેલાંનો છે. 7 લોક કલ્યાણ માર્ગ પર પ્રધાનમંત્રીના સત્તાવાર નિવાસસ્થાન પર ફિલ્માવવામાં આવેલ, વિડિયોમાં પીએમ મોદી નવા વસ્ત્રો અને પાઘડી પહેરીને ધ્વજવંદન સમારોહ માટે તૈયાર થઈને બહાર નીકળતા દેખાય છે. ગાયો અને મોર તેમની પાસે આવે છે, અને તે મોરને અનાજ ખવડાવવા અને ગાયોને પોતાના હાથે ચારો આપવા આગળ વધે છે.

તેઓ તેમના નિવાસસ્થાને રાખેલી દેશી અને નાના કદની ગાયોને ખવડાવતા અને પ્રેમથી પાળતા પણ જોવા મળે છે; પીએમ મોદી તેમને તેમના 'મિત્રો' કહે છે. તેઓ વારંવાર ગાયોને ચારો અથવા મોરને અનાજ ખવડાવતા વીડિયો શેર કરે છે. તેમની પાસે પુંગનુર જાતિની એક ગાય છે, જે આંધ્રપ્રદેશના ચિત્તૂર જિલ્લાની એક પ્રાચીન જાતિ છે, જેને વિશ્વની સૌથી નાની પશુ જાતિ માનવામાં આવે છે, જે ફક્ત 70 થી 90 સેન્ટિમીટર ઉંચી છે.

અગાઉ, 2020 માં, પીએમ મોદીએ મોરને અનાજ ખવડાવતા એક સમાન વિડિઓ શેર કર્યો હતો; તે વિડિઓ પણ વાયરલ થયો હતો.

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