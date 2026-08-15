આપણે 2047 સુધીમાં ભારતને વિકસિત રાષ્ટ્રમાં બદલી નાખીશું: PM મોદી
દેશ પોતાના 80મા સ્વાતંત્રતા દિવસની ઉજવણી કરી રહ્યો છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, ભારત 2047 સુધીમાં એક વિકસિત દેશ બનશે.
Published : August 15, 2026 at 9:18 AM IST
નવી દિલ્હી: દેશ પોતાના 80મા સ્વાતંત્રતા દિવસની ઉજવણી કરી રહ્યો છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ લાલ કિલ્લાની પ્રાચીરથી રાષ્ટ્રને સંબોધતા જણાવ્યું હતું કે, ભારત 2047 સુધીમાં એક વિકસિત દેશ બનશે.
PM મોદીએ કહ્યું, "આપણે પણ એક મોટું સ્વપ્ન જોયું છે-એક સ્વપ્ન જે દૃઢ સંકલ્પ અને નવી ઊંચાઇઓ સર કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે સાકાર થશે. વિઝન એ છે કે 2047 સુધીમાં આપણે સ્વતંત્રતાના 100 વર્ષ પૂર્ણ કરીએ ત્યાં સુધીમાં- આપણે ભારતને વિકસિત રાષ્ટ્રમાં બદલી નાખીશું. આપણે આ લક્ષ્ય પોતાના 1.4 અબજ નાગરિકોના સામૂહિક પ્રયાસ અને સખત મહેનત દ્વારા પ્રાપ્ત કરવું પડશે. જ્યારે દુનિયાની સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતો દેશ ડેવલપ્ડ દેશ બનવાનો નિર્ણય કરે છે તો આ વૈશ્વિક સમુહોની નજરમાં આપણી હિમ્મતના પુરાવા હોય છે. દુનિયા આપણા પ્રત્યે પોતાનો દૃષ્ટિકોણ બદલવા માટે મજબૂર બની જાય છે..."
#WATCH | Delhi: From the ramparts of the Red Fort, Prime Minister Narendra Modi says, "We, too, have envisioned a grand dream—a dream pursued with firm resolve and the aim of scaling new heights. It is the vision that by the time we mark 100 years of independence—by 2047—we will… pic.twitter.com/L70EcmPI42— ANI (@ANI) August 15, 2026
લાલ કિલ્લાની પ્રાચીરથી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, "એક દેશ મહાન બને છે અને પોતાના લક્ષ્ય ત્યારે મેળવે છે જ્યારે તે પોતાના સ્વપ્ન, પોતાના ઇરાદા અને પોતાની અંદરની તાકાતને આગળ વધારે છે. નાના સપના હવે ઘણા નહીં હોય. આપણે મોટા સપના જોવા જોઇએ, કારણ કે મોટા સપના આપણા વિચારને મોટા કરે છે અને આપણા દ્રષ્ટિકોણને દાયરો પણ વધારે છે. આપણા ઇરાદા પાક્કા હોવા જોઇએ, જ્યારે આપણા ઇરાદા પાક્કા હોય છે તો મુશ્કેલીઓ વચ્ચે પણ આગળ વધવાની તાકાત પોતાની રીતે જ આવી જાય છે..."
વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું, આત્મનિર્ભર ભારત બનવું ઘણુ જરૂરી છે, માટે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં અમારૂ માનવું છે કે ભારતને હવે બીજા દેશો પર નિર્ભર ના રહેવું જોઇએ. આપણે આત્મનિર્ભર બનવું પડશે અને આપણે પોતાની ક્ષમતાઓ વધારવી પડશે. સાથે જ પોતાના હિતોની રક્ષા ખુદ કરવી પડશે. આ સંકલ્પ સાથે આપણે આત્મનિર્ભર ભારતની મજબૂતીથી આગળ વધી રહ્યા છીએ. દરેક ભારતીય મેક ઇન ઇન્ડિયા, સ્વદેશી અને લોકલ ફોર વોકલ જેવા ઇનિશિએટિવ સાથે જોડાયેલો રહ્યો છે.
પીએમ મોદીએ કહ્યું, "આજની ડિજિટલ દુનિયા અને ટેકનોલોજિકલ માહોલમાં આપણે ચિપ્સનું ઘણુ મહત્ત્વ સમજીએ છીએ. પછી તે ઇલેક્ટ્રોનિક સામાન હોય, મેડિકલ ઇક્વિપમેન્ટ હોય કે ટ્રાન્સપોર્ટેશન સિસ્ટમ હોય, ચિપ્સ ઘણી જરૂરી છે, તેમના વગર દુનિયા રોકાઇ જશે. ભારત આ સેક્ટરમાં આત્મનિર્ભરતા તરફ વધી ગયું છે. ત્રણ મોટા સેમીકંડક્ટર પ્લાન્ટ પહેલા જ લાગી ચુક્યા છે અને મને કહેવામાં આવ્યું કે આ જગ્યામાંથી એક્સપોર્ટ માટે પ્રોડક્શન શરૂ થઇ ગયું છે. આગામી 7થી 8 વર્ષમાં પાંચથી આઠ વધુ સેમીકંડક્ટર પ્લાન્ટ ઘણા જલદી કામ શરૂ કરી દેશે.
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