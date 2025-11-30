ETV Bharat / bharat

ભારતે 2025માં 357 મિલિયન ટન ખાદ્યાન્ન ઉત્પાદન સાથે ઐતિહાસિક રેકોર્ડ બનાવ્યોઃ PM મોદી

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે છેલ્લા દસ વર્ષમાં ભારતના ખાદ્યાન્ન ઉત્પાદનમાં ૧૦ કરોડ ટનનો વધારો થયો છે. આ કૃષિમાં આત્મનિર્ભરતા દર્શાવે છે.

PM મોદી ફાઈલ ફોટો
PM મોદી ફાઈલ ફોટો (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 30, 2025

નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રવિવારે કહ્યું કે, ભારતે 2025માં 357 મિલિયન ટન અનાજનું ઉત્પાદન કરીને ઐતિહાસિક રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. આ દેશમાં કૃષિના વિકાસમાં એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્નરૂપ સાબિત થશે.

તેમના માસિક રેડિયો કાર્યક્રમ મન કી બાતના 128મા એપિસોડમાં રાષ્ટ્રને સંબોધતા પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, છેલ્લા 10 વર્ષમાં ભારતના ખાદ્યાન્ન ઉત્પાદનમાં 100 મિલિયન ટનનો વધારો થયો છે. આ કૃષિમાં આત્મનિર્ભરતા તરફ દેશની સતત વધતી ગતિ દર્શાવે છે.

પીએમ મોદીએ કહ્યું, 'ભારતે કૃષિ ક્ષેત્રમાં મોટી સફળતા હાંસલ કરી છે. ભારતે 357 મિલિયન ટન અનાજનું ઉત્પાદન કરીને ઐતિહાસિક રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. 10 વર્ષ પહેલાની સરખામણીએ ભારતના અનાજ ઉત્પાદનમાં 100 મિલિયન ટનનો વધારો થયો છે. તમિલનાડુના કોઈમ્બતુરમાં પ્રાકૃતિક ખેતી પ્રદર્શનને યાદ કરતા વડાપ્રધાને કુદરતી ખેતી અપનાવતા યુવાનોની પ્રશંસા કરી હતી.

તેમણે કહ્યું, 'હું કુદરતી ખેતી પર એક મોટી કોન્ફરન્સમાં ભાગ લેવા માટે કોઈમ્બતુર ગયો હતો. દક્ષિણ ભારતમાં કુદરતી ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવાના પ્રયાસોથી હું ખૂબ પ્રભાવિત થયો હતો. ઘણા યુવાન, ઉચ્ચ લાયકાત ધરાવતા વ્યાવસાયિકો હવે કુદરતી ખેતી અપનાવી રહ્યા છે. અગાઉ 19 નવેમ્બરના રોજ પીએમ મોદીએ તમિલનાડુના કોઈમ્બતુરમાં લાભાર્થીઓને PM-કિસાન સન્માન નિધિનો 21મો હપ્તો રજૂ કર્યો હતો. તેમજ પ્રાકૃતિક ખેતી પ્રદર્શનનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. તેમણે કોઈમ્બતુરમાં દક્ષિણ ભારત કુદરતી ખેતી સમિટમાં ભાગ લીધો હતો.

તેઓ સ્થાનિક ખેડૂતોને મળ્યા, તેમની સાથે વાતચીત કરી અને પ્રદર્શનની મુલાકાત લીધી. તેમાં વિવિધ કૃષિ પેદાશો દર્શાવવામાં આવી હતી. ઉપરાંત એક ખૂણામાં છોડ અને પાકની વૃદ્ધિ પણ દર્શાવવામાં આવી હતી. તમિલનાડુના રાજ્યપાલ આરએન રવિ પણ વડાપ્રધાન સાથે હતા.

સાઉથ ઈન્ડિયા નેચરલ ફાર્મિંગ સમિટ 2025 19-21 નવેમ્બર દરમિયાન યોજાઈ હતી. તે તમિલનાડુ નેચરલ ફાર્મિંગના હિતધારકો દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પરિષદનો ઉદ્દેશ ટકાઉ, પર્યાવરણ-મૈત્રીપૂર્ણ, રાસાયણિક મુક્ત કૃષિ પદ્ધતિઓને પ્રોત્સાહન આપવાનો હતો. આ સાથે પર્યાવરણને અનુકૂળ અને રસાયણ મુક્ત કૃષિ પદ્ધતિઓને પ્રોત્સાહન આપવા અને આર્થિક રીતે ટકાઉ મોડલ અપનાવવા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો.

