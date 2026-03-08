ભારત મહિલા સશક્તિકરણનો એક નવો અધ્યાય લખી રહ્યું છે: PM મોદી
રવિવારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દિલ્હીમાં આશરે 33,500 કરોડ રૂપિયાના વિવિધ વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન અને શિલાન્યાસ કર્યું.
Published : March 8, 2026 at 4:01 PM IST
નવી દિલ્હી: રવિવારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દિલ્હીમાં આશરે 33,500 કરોડ રૂપિયાના વિવિધ વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન અને શિલાન્યાસ કર્યું. આ દરમિયાન વડા પ્રધાને કહ્યું કે, ભારત મહિલા સશક્તિકરણનો એક નવો અધ્યાય લખી રહ્યું છે.
આ પ્રસંગે એક કાર્યક્રમને સંબોધતા વડા પ્રધાને કહ્યું કે, રાજકારણ હોય, વહીવટ હોય, વિજ્ઞાન હોય, રમતગમત હોય કે સમાજ સેવા હોય, ભારતની 'નારી શક્તિ' "દરેક ક્ષેત્રમાં નવી ઉર્જા સાથે આગળ વધી રહી છે". તેમણે કહ્યું કે, મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાના નેતૃત્વ હેઠળ દિલ્હી સરકારે રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં વિકાસને પ્રાથમિકતા આપી છે.
મહિલા દિવસ સાથે જોડાયેલા આ કાર્યક્રમમાં, પ્રધાનમંત્રીએ દેશની મહિલાઓને શુભેચ્છાઓ પાઠવી અને રાષ્ટ્રનિર્માણમાં તેમના અપાર યોગદાનનો સ્વીકાર કર્યો. તેમણે કહ્યું, "હું તેમને સતત સફળતા મળે તેવી શુભેચ્છા પાઠવું છું જેથી તેઓ સમાજ અને રાષ્ટ્રને મજબૂત બનાવતા રહે."
પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે, જ્યારે પણ વિશ્વમાં કોઈ ભારત જેવા વિશાળ લોકશાહી વિશે વિચારે છે, ત્યારે દિલ્હીની છબી વારંવાર યાદ આવે છે. દિલ્હી ફક્ત ભારતની રાજધાની નથી; તે દેશની ઓળખ પણ છે અને ભારતની ઊર્જાનું પ્રતીક પણ છે.
PMએ કહ્યું, “તેથી, દિલ્હીનો વિકાસ ફક્ત એક શહેરનો વિકાસ નથી, તે સમગ્ર રાષ્ટ્રની છબી સાથે જોડાયેલો છે. દિલ્હી જેટલું આધુનિક બનશે અને તેની કનેક્ટિવિટી જેટલી સારી બનશે, ભારતનો વિશ્વાસ વિશ્વ સમક્ષ વધુ મજબૂત રીતે પ્રતિબિંબિત થશે. મને ખુશી છે કે આજે દિલ્હી સુવિધાઓ અને માળખાગત સુવિધાઓની દ્રષ્ટિએ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે”.
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, ભાજપની "ડબલ-એન્જિન" સરકારની રચનાના પરિણામો "અહીં થઈ રહેલા વિકાસ કાર્યોમાં દૃશ્યમાન" હતા. "હું દિલ્હીના તમામ નાગરિકોને વિકાસના આ સતત પ્રવાહ માટે અભિનંદન આપું છું."
રાષ્ટ્રપતિના કાર્યક્રમમાં 'બેદરકારી' બદલ પશ્ચિમ બંગાળ ટીએમસી સરકાર પર પ્રહારો
પશ્ચિમ બંગાળમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુના કાર્યક્રમ દરમિયાન કથિત પ્રોટોકોલ બેદરકારી અંગે વડા પ્રધાને મમતા બેનર્જીની આગેવાની હેઠળની ટીએમસી સરકાર પર પ્રહારો કર્યા.
તેમણે કહ્યું, “આજે રાષ્ટ્રીય રાજધાનીથી, હું તમને ખાતરી આપું છું કે ટીએમસી દ્વારા આદિવાસી રાષ્ટ્રપતિનું અપમાન કરીને બતાવેલ ગંદી રાજનીતિ અને શક્તિનો ઘમંડ ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં તૂટી જશે. પશ્ચિમ બંગાળના લોકો ટીએમસીને એક મહિલાનું અપમાન કરવા, એક આદિવાસીનું અપમાન કરવા અને દેશના રાષ્ટ્રપતિનું અપમાન કરવા બદલ ક્યારેય માફ કરશે નહીં.”
દિલ્હીમાં 'અટકાયેલા' કામો પર AAP પર નિશાન સાધ્યું
દિલ્હીમાં અરવિંદ કેજરીવાલના નેતૃત્વ હેઠળની AAP સરકાર પર નિશાન સાધતા PMએ કહ્યું, "લગભગ 10 વર્ષથી, અહીંની 'આપદા' સરકારે દરેક વિકાસ કાર્યને અટકાવી દીધું હતું. હવે, અમારી સરકાર દિલ્હીને લગતા વિવિધ પડકારોનો ઉકેલ લાવવા માટે મિશન મોડમાં કામ કરી રહી છે."
PMએ કહ્યું કે ભાજપ સરકાર "યમુનાને સાફ કરવા માટે મોટા પાયે કામ કરી રહી છે, જેમાં કરોડો રૂપિયાના પ્રોજેક્ટ ચાલી રહ્યા છે". "પહેલાની 'આપદા' સરકારે ગરીબો કે મધ્યમ વર્ગની સમસ્યાઓની પરવા નહોતી કરી અને આરોગ્ય ક્ષેત્રને પણ ખરાબ સ્થિતિમાં છોડી દીધું હતું. અમે અને કેન્દ્ર સરકારે વારંવાર તેમને પત્ર લખીને આયુષ્માન યોજના લાગુ કરવા માટે કહ્યું, પરંતુ તેમણે ક્યારેય ગરીબોની જરૂરિયાતો પર ધ્યાન આપ્યું નહીં. તેમનું કાર્ય કામ કરવાનું ઓછું અને બહાનું બનાવવાનું વધુ હતું."
પ્રધાનમંત્રીએ દિલ્હી મેટ્રોના અંદાજે 18,300 કરોડ રૂપિયાના પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન કર્યું, જેમાં બે મુખ્ય કોરિડોરનું ઉદ્ઘાટન શામેલ છે: પિંક લાઇનનો 12.3 કિમી (મજલિસ પાર્કથી મૌજપુર-બાબરપુર) સેક્શન અને મેજેન્ટા લાઇનનો 9.9 કિમી (દિપાલી ચોકથી મજલિસ પાર્ક) સેક્શન. તેમણે સરોજિની નગરમાં નવા બનેલા GPRA ટાઇપ-૫ હાઉસિંગ યુનિટ્સની પણ મુલાકાત લીધી અને મહિલા ફાળવણીકારોને ચાવીઓ સોંપી.
