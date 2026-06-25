'બંધારણ પર સીધો હુમલો': ઇમરજન્સી લાગુ થયાને 51 વર્ષ પૂરા થયા PM મોદીએ કર્યું ટ્વીટ
પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે, ઈમરજન્સીએ અસંખ્ય નાગરિકોની અસાધારણ હિંમત પણ પ્રગટ કરી જેમણે મૌન રહેવાનો ઇનકાર કર્યો અને આપણા બંધારણમાં સમાવિષ્ટ આદર્શોને સમર્થન આપ્યું.
Published : June 25, 2026 at 12:07 PM IST
નવી દિલ્હી: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે, 1975ની ઇમરજન્સી બંધારણ પર "સીધો હુમલો" હતો, તેમણે તે સમયગાળા દરમિયાન લોકશાહી મૂલ્યોનું રક્ષણ કરનારાઓને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી.
ઇમરજન્સી લાદવાની 51મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે એક X પોસ્ટમાં, પીએમ મોદીએ કડક આંતરિક સુરક્ષા જાળવણી અધિનિયમ (MISA) હેઠળ નાગરિક સ્વતંત્રતાઓના સસ્પેન્શન અને રાજકીય નેતાઓની ધરપકડને યાદ કરી.
તેમણે લખ્યું, "આજે, અમે ભારતના ઇતિહાસના સૌથી કાળા પ્રકરણોમાંના એક, ઈમરજન્સી દરમિયાન લોકશાહી મૂલ્યોનો અડગ રીતે બચાવ કરનારા બધાને શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ છીએ. ઇમરજન્સી આપણા બંધારણ પર સીધો હુમલો હતો. તેમાં નાગરિક સ્વતંત્રતાઓનું સસ્પેન્શન, અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા પર નિયંત્રણો, રાજકીય નેતાઓ, પત્રકારો, સામાજિક કાર્યકરોની ધરપકડ અને આપણા લોકશાહીના પાયા જેવી સંસ્થાઓ પર હુમલો જોવા મળ્યો."
Today, we pay homage to all those who steadfastly defended democratic values during one of the darkest chapters in India’s history, the Emergency.— Narendra Modi (@narendramodi) June 25, 2026
The Emergency was a direct assault on our Constitution. It witnessed the suspension of civil liberties, curbs on freedom of…
તેમણે ઉમેર્યું કે, "સાથે જ, તેનાથી અસંખ્ય નાગરિકોની અસાધારણ હિંમત પણ જાણવા મળી, જેમણે ચૂપ રહેવાનો ઈનકાર કર્યો અને આપણા સંવિધાનમાં સમાવિષ્ટ આદર્શોને સમર્થન આપ્યું."
વડા પ્રધાને બંધારણીય મૂલ્યોનું રક્ષણ કરવા માટેની તેમની પ્રતિબદ્ધતાને પુનઃપુષ્ટિ કરી.
પોસ્ટમાં લખ્યું હતું, "આપણા બધા માટે, આપણું બંધારણ 140 કરોડ ભારતીયોની આકાંક્ષાઓ, અધિકારો અને ફરજોનું મૂર્ત સ્વરૂપ છે. અમે બંધારણીય મૂલ્યોનું રક્ષણ કરવા માટે અમારી સામૂહિક પ્રતિબદ્ધતાને પુનરાવર્તિત કરીએ છીએ. આપણા બંધારણની ભાવનાથી પ્રેરિત થઈને, આપણે એક એવું ભારત બનાવીશું જે ન્યાય, સ્વતંત્રતા, સમાનતા અને બંધુત્વ માટે હંમેશા પ્રતિબદ્ધ રહે."
25 જૂન, 1975 ના રોજ, તત્કાલીન રાષ્ટ્રપતિ ફખરુદ્દીન અલી અહેમદે "આંતરિક અશાંતિ" નો ઉલ્લેખ કરીને કલમ 352 હેઠળ ઇમરજન્સીની ઘોષણા કરી હતી.
25 જૂન, 1975 થી 21 માર્ચ, 1977 દરમિયાન ભારતમાં ઇમરજન્સી લાદવામાં આવી હતી.
તે સમયગાળા દરમિયાન મૂળભૂત અધિકારોને સ્થગિત કરવા અને કડક આંતરિક સુરક્ષા જાળવણી અધિનિયમ (MISA) હેઠળ જયપ્રકાશ નારાયણ સહિત વિપક્ષી નેતાઓની ધરપકડ કરવા બદલ તત્કાલીન વડા પ્રધાન ઇન્દિરા ગાંધીની વ્યાપક ટીકા થઈ હતી. જેપી નારાયણે 1970 ના દાયકામાં કોંગ્રેસ સરકાર સામે સંપૂર્ણ ક્રાંતિ બિહાર આંદોલનનું નેતૃત્વ કર્યું હતું.
શાહ કમિશનના અહેવાલો મુજબ, આ સમયગાળામાં સામૂહિક અટકાયત, નસબંધી અભિયાન અને પ્રેસ પર સેન્સરશીપનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
ભાજપે ગયા વર્ષે કટોકટીની 50મી વર્ષગાંઠને "સંવિધાન હત્યા દિવસ" તરીકે ઉજવી હતી.
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