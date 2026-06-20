કૉંગ્રેસના રાજમાં પૂર્વ ભારત પછાત રહ્યું, હવે વિકાસનો ગેટ-વે બની રહ્યું છે : PM મોદી
ઓડિશામાં કોંગ્રેસ પર નિશાન સાધતા પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, તેમના શાસનમાં પૂર્વ ભારત પછાત રહ્યું
Published : June 20, 2026 at 6:48 PM IST
રાયરંગપુર (ઓડિશા): વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શનિવારે કહ્યું કે, કોંગ્રેસના શાસન દરમિયાન પૂર્વ ભારત પછાત રહ્યું હતું, પરંતુ હવે તે પ્રગતિ અને વિકાસના પ્રવેશદ્વાર તરીકે ઉભરી રહ્યું છે. ઓડિશાના મયુરભંજ જિલ્લાના રાયરંગપુરમાં 47,600 કરોડ રૂપિયાથી વધુના પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન કર્યા પછી, પીએમ મોદીએ જણાવ્યું હતું કે રાજ્ય વિકાસના માર્ગ પર ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે અને કલ્યાણકારી યોજનાઓ ગરીબોના જીવનમાં સકારાત્મક પરિવર્તન લાવી રહી છે.
તેમણે જણાવ્યું કે, ભાજપ સરકાર ઓડિશાના સંસાધનોને નવી તકોમાં પરિવર્તિત કરી રહી છે અને રાજ્યને આશરે 20 લાખ કરોડના રોકાણ પ્રસ્તાવો મળ્યા છે. 3.5 લાખ કરોડથી વધુના ઘણા મેગા-પ્રોજેક્ટ્સ પર પણ કામ ચાલી રહ્યું છે... અને આવનારા વર્ષોમાં આપણે આ પ્રયાસોના પરિણામો જોઈશું.
#WATCH | Mayurbhanj, Odisha: Prime Minister Narendra Modi says, " our government is transforming odisha's resources into odisha's potential. to attract major investments in odisha and encourage new industries here, campaigns like 'utkarsh odisha' have been initiated. under this… pic.twitter.com/osvgRPVQCY— ANI (@ANI) June 20, 2026
તેમણે વધુમાં કહ્યું, "'ડબલ-એન્જિન' સરકારની ખાસિયત એ છે કે તે લોકો સુધી પહોંચે છે... આ કારણે જ આજે યુવાનો, મહિલાઓ, ખેડૂતો અને સામાન્ય જનતાની આકાંક્ષાઓ પૂર્ણ થઈ રહી છે... 'ડબલ-એન્જિન'ની તાકાતથી પ્રેરિત થઈને, અહીં દરેક જગ્યાએ વિકાસ થઈ રહ્યો છે."
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, "આપણી આગળ બે મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્નો છે. 2036 માં, ઓડિશા તેની સ્થાપનાની શતાબ્દી ઉજવશે અને 2047 માં ભારત તેની સ્વતંત્રતાની શતાબ્દી ઉજવશે. આનો અર્થ એ છે કે ઓડિશા અને રાષ્ટ્રના લક્ષ્યો એકરૂપ છે. જો ઓડિશાનું અર્થતંત્ર મજબૂત થશે, તો ભારત પણ મજબૂત બનશે."
#WATCH | Mayurbhanj, Odisha: Prime Minister Narendra Modi says, " i've also learned about the special cleanliness drive that's been going on here recently... it is all over on social media, 'swacchta se swagat' (welcome with cleanliness)... i commend the citizens of odisha, the… pic.twitter.com/cU2idgrvF9— ANI (@ANI) June 20, 2026
તેમણે કહ્યું, "આદિવાસી સમુદાયના ઉત્થાન માટે અમે આદિવાસી યુવાનોને શિક્ષણ અને રોજગારની તકો સાથે જોડી રહ્યા છીએ... દેશભરમાં લગભગ 500 એકલવ્ય શાળાઓ ખોલવામાં આવી છે. આશરે 750 મોડેલ શાળાઓને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. પ્રી-મેટ્રિક અને પોસ્ટ-મેટ્રિક સ્તરે 1.5 કરોડથી વધુ આદિવાસી બાળકોને કરોડો રૂપિયાની શિષ્યવૃત્તિ પૂરી પાડવામાં આવી છે... મયુરભંજમાં બીજી નવોદય વિદ્યાલય સ્થાપવા માટે પણ મંજૂરી આપવામાં આવી છે."
#WATCH | Mayurbhanj, Odisha: Prime Minister Narendra Modi says, " i have spent a significant period of my life working as a volunteer in tribal areas... basic amenities are not easily accessible in tribal areas. therefore, our government has given great priority to tribal… pic.twitter.com/L1Nl3bg29o— ANI (@ANI) June 20, 2026
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "દૂરના વિસ્તારોમાં રહેતા આદિવાસી સમુદાયે આરોગ્ય સંબંધિત પડકારોનો પણ સામનો કરવો પડ્યો છે; સિકલ સેલ એનિમિયા જેવા રોગો એક મુખ્ય મુદ્દો રહ્યો છે. અમે આ સામે રાષ્ટ્રવ્યાપી ઝુંબેશ શરૂ કરી, 4 કરોડથી વધુ આયુષ્માન કાર્ડનું વિતરણ કર્યું અને જળ જીવન મિશન હેઠળ દરેક ઘરને સ્વચ્છ પાણીનો પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરી રહ્યા છીએ. આજે, આપણે આ પ્રયાસોના પરિણામો જોઈ રહ્યા છીએ. આદિવાસી સમુદાય દાયકાઓ જૂની મુશ્કેલીઓને દૂર કરી રહ્યો છે અને વિકાસના મુખ્ય પ્રવાહનો ભાગ બની રહ્યો છે."
#WATCH | Mayurbhanj, Odisha: Prime Minister Narendra Modi says, " to uplift the tribal community, we are connecting tribal youth with education and employment opportunities... approximately 500 eklavya schools have been opened across the country. about 750 model schools have been… pic.twitter.com/WKMRZYCAPR— ANI (@ANI) June 20, 2026
પીએમ મોદીએ કહ્યું, "મને પણ હમણાં જ અહીં ચાલી રહેલા ખાસ સ્વચ્છતા અભિયાન વિશે જાણવા મળ્યું... તે સોશિયલ મીડિયા દરેક જગ્યાએ છે, 'સ્વચ્છતા દ્વારા સ્વાગત'... હું આ પ્રશંસનીય પહેલ માટે ઓડિશાના નાગરિકો, સરકાર અને મુખ્યમંત્રીની પ્રશંસા કરું છું..." રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુને જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવતા, પ્રધાનમંત્રીએ ટિપ્પણી કરી કે તેમણે ઓડિશાની ઓળખને મજબૂત બનાવી છે.
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