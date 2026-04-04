કેરળમાં LDF સરકારની વિદાયની ઊંધી ગણતરી શરૂ: PM મોદી
કેરળમાં પીએમ મોદીએ તત્કાલિન સરકાર પર આક્ષેપ કરતા કહ્યું કે, રાજ્યમાં ભાજપના નેતૃત્વમાં રાજગ સરકાર બનાવશે.
Published : April 4, 2026 at 7:45 PM IST
તિરુવલ્લા (કેરળ): વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શનિવારે જણાવ્યું હતું કે, LDF સરકારના વિદાયની ગણતરી શરૂ થઈ ગઈ છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, કેરળમાં ભાજપની આગેવાની હેઠળની NDA સત્તામાં આવશે.
પઠાનમથિટ્ટા જિલ્લામાં ભાજપની આગેવાની હેઠળની NDA દ્વારા આયોજિત રેલીમાં બોલતા, મોદીએ ટિપ્પણી કરી હતી કે, રાજ્યમાં ભગવા પક્ષના કાર્યકરોએ કેરળમાં ડાબેરી શાસનને વિદાય આપવા માટે મજબૂત ભાવનાનો સંકેત આપ્યો છે.
#WATCH | Tiruvalla, Pathanamthitta: Addressing a public rally, Prime Minister Narendra Modi says, " ...i have come here before as well, but this time the winds of change are blowing in a different direction. the biggest transformation is now about to take place in keralam. voting… https://t.co/dxpl52rUdB pic.twitter.com/VVHp8JwUlk— ANI (@ANI) April 4, 2026
રાજ્યની 140 વિધાનસભા બેઠકો માટે ચૂંટણી 9 એપ્રિલે યોજાવાની છે. પોતાના ભાષણમાં, વડા પ્રધાને વચન આપ્યું હતું કે, જો ભાજપ રાજ્યમાં સત્તામાં આવશે, તો તે કેરળમાં વિકાસ સુનિશ્ચિત કરશે જેમ કે તેણે ઉત્તરપૂર્વના સાત રાજ્યોમાંથી છમાં કર્યું છે જ્યાં તે હાલમાં સત્તા ધરાવે છે, અને ગોવામાં, જ્યાં ખ્રિસ્તી વસ્તી નોંધપાત્ર છે.
તેમણે નોંધ્યું હતું કે, કેરળમાં અપાર સંભાવનાઓ હોવા છતાં, તે વિકાસની દોડમાં અન્ય રાજ્યોથી પાછળ છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે, કેરળના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં મૂળભૂત માળખાકીય સુવિધાઓ નબળી રહે છે કારણ કે LDF અને UDF સરકારો તેને પ્રાથમિકતા આપવામાં નિષ્ફળ ગઈ છે.
#WATCH | Tiruvalla, Pathanamthitta: Addressing a public meeting, Prime Minister Narendra Modi says, " our keralam has been endowed by god with immense possibilities and resources; there are opportunities in the blue economy in the seas here, and so many possibilities in the field… pic.twitter.com/JVtoS7jOCm— ANI (@ANI) April 4, 2026
પ્રધાનમંત્રીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, કેન્દ્રની NDA સરકારે કેરળના વિકાસ માટે કામ કરવામાં કોઈ કસર છોડી નથી, છતાં રાજ્યમાં અત્યાર સુધી ભાજપ સરકાર નથી. તેમણે નિર્દેશ કર્યો કે NDA સરકારે કોંગ્રેસની આગેવાની હેઠળની UPA સરકારો કરતાં કેરળમાં વિકાસ પર પાંચ ગણો વધુ ખર્ચ કર્યો છે.
પીએમ મોદીએ રાજ્યની ડાબેરી સરકાર પર સબરી રેલ પ્રોજેક્ટમાં વિલંબ કરવાનો આરોપ પણ લગાવ્યો, અને દાવો કર્યો કે, આ વિલંબથી તિરુવલ્લાના લોકોને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, એકવાર "ડબલ-એન્જિન" ભાજપ સરકાર કેરળમાં સત્તા સંભાળશે, તો આવા તમામ અવરોધો દૂર થશે. તેમણે જાહેર કર્યું કે, "આ મોદીની ગેરંટી છે."
#WATCH | Tiruvalla, Pathanamthitta: Addressing a public rally, Prime Minister Narendra Modi says, " the ldf-udf governments have never cared about this region. the condition of connecting roads here is deplorable. not a single major bridge has been built here for many years, and… pic.twitter.com/vqXrgzfZmH— ANI (@ANI) April 4, 2026
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, સમગ્ર દેશમાં, જો કોઈ ચોક્કસ જૂથને NDAની નીતિઓથી સૌથી વધુ ફાયદો થયો હોય, તો તે "મારી માતાઓ, બહેનો, પુત્રીઓ અને મહિલાઓ" છે. મોદીએ રોજગારની શોધમાં કેરળના યુવાનોના સ્થળાંતર તરફ પણ ધ્યાન દોર્યું, તેને રાજ્યનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો ગણાવ્યો. તેમણે એમ કહીને સમાપન કર્યું કે ભ્રષ્ટાચાર અને સાંપ્રદાયિકતા કેરળના વિકાસમાં બે સૌથી મોટા અવરોધો છે, અને તેમને દૂર કરવા માટે LDF ને હરાવવી ખૂબ જ જરૂરી છે.
આ પણ વાંચો: