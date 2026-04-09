પશ્ચિમ બંગાળ ચૂંટણી: ભાજપ સત્તામાં આવી તો માછલી ઉત્પાદન વધારાશે- PM મોદી

PM મોદીએ જનસભામાં TMC પર પ્રહાર કર્યા હતા અને માછલી ઉત્પાદન ઘટાડા માટે રાજ્ય સરકારને જવાબદાર ગણાવ્યા છે.

મેદિનીપુરમાં જનસભાને સંબોધતા વડાપ્રધાન મોદી
મેદિનીપુરમાં જનસભાને સંબોધતા વડાપ્રધાન મોદી (PTI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 9, 2026 at 3:56 PM IST

મેદિનીપુર (પશ્ચિમ બંગાળ): પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં માછલીને લઇને TMC દ્વારા ભાજપ વિરૂદ્ધ ચલાવવામાં આવી રહેલા અભિયાન PM મોદીએ જવાબ આપ્યો હતો. એક જનસભામાં પીએમ મોદીએ કહ્યું કે માચ-ભાત (માછલી અને ચોખા પસંદ કરનારા) બંગાળીઓને વિશ્વા, અપાવતા કહ્યું, "પોતાના 15 વર્ષના કાર્યકાળમાં TMC તમને રોજની માછલી પણ આપી શકતી નથી."

PM મોદીએ જણાવ્યું, "છેલ્લા 11 વર્ષમાં ભારતનું માછલી ઉત્પાદન બમણું થઇ ગયું છે. જોકે, બંગાળમાં તૃણમૂલ સરકારની ખોટી હરકતોને કારણે માછલી ઉત્પાદનમાં અસલમાં ઘટાડો આવ્યો છે."

તે બાદ, વડાપ્રધાને વિશ્વાસ અપાવ્યો કે જો ભાજપ સત્તામાં આવે છે તો માત્ર માછલી ઉત્પાદન વધારવા માટે નહીં રાજ્યમાં માછીમારોના જીવનસ્તરને સુધારવા માટે પણ કેટલાક યોગ્ય પગલા ભરશે.

તૃણમૂલ સુપ્રીમો મમતા બેનરજીથી લઇને પાર્ટીના દરેક સ્તરના નેતાઓ સુધી, તૃણમૂલના પદાધિકારી માછલી અને માસ ખાવાના મુદ્દા પર નિયમિત ભાજપ પર નિશાન સાધતા રહ્યા છે. અસલમાં, લગભગ દરેક જનસભામાં મમતા બેનરજીને આ ચેતવણી આપતા સાંભળવામાં આવ્યું કે જો ભાજપ રાજ્યમાં સત્તામાં આવે છે તો બંગાળી લોકોની માછલી અને માંસ સુધી પહોંચ ઘણી ઓછી કરી દેવામાં આવશે.

આ સંદર્ભમાં તૃણમૂલ નેતાઓએ ગુજરાત, ઉત્તર પ્રદેશ અને મધ્ય પ્રદેશનું ઉદાહરણ આપ્યું છે. આ વખતે વડાપ્રધાને આ દાવાનો જવાબ આપ્યો અને તેમણે ખાસ કરીને પૂર્વ મેદિનીપુરની માટીને પસંદ કરી હતી. દિવસની રેલી દરમિયાન તૃણમૂલ પર પ્રહાર કરતા વડાપ્રધાન મોદીએ જણાવ્યું કે, તૃણમૂલ જ છે જેને બંગાળીઓને માછલીથી વંચિત કર્યા છે.

વડાપ્રધાને આગળ જાહેરાત કરી કે રાજ્યમાં માછલી ઉત્પાદન વધારવા અને વધતી માંગને પૂર્ણ કરવાની સાથે સાથે 'પ્રધાનમંત્રી મત્સ્ય સંપદા યોજના' (પ્રધાનમંત્રી મત્ત્સ્ય પાલન યોજના) પણ લાગુ કરવામાં આવશે, તેમણે કહ્યું કે, બિહારને પણ બીજા રાજ્યમાંથી માછલી ખરીદવી પડતી હતી. હવે ભાજપ સરકાર હેઠળ બિહારમાં માછલીનું ઉત્પાદન બમણું થઇ ગયું છે; અસલમાં, બિહાર હવે બીજા રાજ્યોને માછલીની નિકાસ કરે છે.

વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું, "બંગાળમાં માછલીની ઘણી વધારે માંગ છે પરંતુ બંગાળનું માછલી પાલન સેક્ટર હજુ પણ આત્મનિર્ભર થઇ શક્યુ નથી; તેને હજુ પણ બીજા રાજ્યમાંથી માછલી ખરીદવી પડે છે." તૃણમૂલે અહીં પણ ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે. કેન્દ્ર સરકારે 'પ્રધાનમંત્રી મત્ત્સ્ય સંપદા યોજના' શરૂ કરી છે, છતા પણ અહીંની ઘમંડી તૃણમૂલ સરકારે તેને લાગુ કરવાનો ઇનકાર કર્યો છે, પરિણામે માછીમારો પરેશાન છે."

વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે, જ્યાં પણ ભાજપ સત્તામાં છે, ત્યાં માછલી ઉત્પાદનમાં ઘણો વધારો થયો છે, તેમણે કહ્યું કે, તેનું કારણ છે કે આ રાજ્યોએ કેન્દ્ર સરકારની પ્રધાનમંત્રી મત્સ્ય સંપદા યોજનાને લાગુ કરી છે.

વડાપ્રધાન મોદીએ જણાવ્યું, "જ્યારથી ભાજપ સત્તામાં આવી છે, દેશમાં પ્રથમ વખત એક અલગ મત્સ્ય મંત્રાલય બનાવવામાં આવ્યો છે. આ મંત્રાલય માછીમારો અને તેમના પરિવારના લાભ માટે કામ કરવા સમર્પિત છે. કેન્દ્ર ખાસ કરીને તેમના માટે અલગથી બજેટ આપી રહ્યું છે. ભાજપ સરકારે તેમણે 5 લાખ રૂપિયાનું ઇંશ્યોરન્સ કવરેજ પણ આપ્યું હતું.

