વડાપ્રધાન મોદીએ મુખ્યમંત્રીઓ સાથે વર્ચ્યુઅલ મીટિંગમાં મિડલ-ઈસ્ટ સંકટ અંગે રાજ્યોની 'તૈયારી અને યોજનાઓ'ની સમીક્ષા કરી

આ પહેલી વાર છે જ્યારે વડા પ્રધાને પશ્ચિમ એશિયાના સંઘર્ષ પર મુખ્યમંત્રીઓ સાથે આવી બેઠક યોજી છે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 27, 2026 at 9:15 PM IST

નવી દિલ્હી: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શુક્રવારે પશ્ચિમ એશિયાના સંઘર્ષને ધ્યાનમાં રાખીને ચૂંટણી સિવાયના તમામ રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓ સાથે તેમની તૈયારીઓ અને યોજનાઓની સમીક્ષા કરી.

PTIએ સત્તાવાર સૂત્રોને ટાંકીને જણાવ્યું કે, આ વર્ચ્યુઅલ બેઠકનો હેતુ 'ટીમ ઇન્ડિયા' ની ભાવનામાં પ્રયાસોનો તાલમેલ સુનિશ્ચિત કરવાનો હતો. આ પહેલી વાર છે જ્યારે વડા પ્રધાને પશ્ચિમ એશિયાના સંઘર્ષ પર મુખ્યમંત્રીઓ સાથે આવી બેઠક યોજી છે, જે 28 ફેબ્રુઆરીએ યુએસ-ઇઝરાયલ દ્વારા ઇરાન પર હુમલાથી શરૂ થયો હતો. ઈરાને પણ તેના ગલ્ફ પડોશીઓ અને ઇઝરાયલ પર હુમલા કરીને જવાબ આપ્યો હતો.

બેઠકમાં હાજરી આપનારા મુખ્યમંત્રીઓમાં એન ચંદ્ર બાબુ નાયડુ (આંધ્ર પ્રદેશ), યોગી આદિત્યનાથ (ઉત્તર પ્રદેશ), રેવંત રેડ્ડી (તેલંગાણા), ભગવંત માન (પંજાબ), ભૂપેન્દ્ર પટેલ (ગુજરાત), ઓમર અબ્દુલ્લા (જમ્મુ અને કાશ્મીર), સુખવિંદર સિંહ સુખુ (હિમાચલ પ્રદેશ), પેમા ખાંડુ (અરુણાચલ પ્રદેશ) વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

આ બેઠકમાં સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહ, ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહ પણ હાજર હતા.

એક સૂત્રે PTIને જણાવ્યું કે, વડાપ્રધાને પશ્ચિમ એશિયા સંઘર્ષ પર વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા મુખ્યમંત્રીઓ સાથે વાતચીત કરી અને રાજ્યોની તૈયારીઓ અને યોજનાઓની સમીક્ષા કરી. આ બેઠકમાં ટીમ ઇન્ડિયાની ભાવનામાં પ્રયાસોનો તાલમેલ સુનિશ્ચિત કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું હતું,"

આદર્શ આચારસંહિતા (MCC) ના કારણે ચૂંટણીલક્ષી રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓ આ બેઠકનો ભાગ નહોતા. કેબિનેટ સચિવાલય ચૂંટણીલક્ષી તમિલનાડુ, પશ્ચિમ બંગાળ, આસામ, કેરળ અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ પુડુચેરીના મુખ્ય સચિવો સાથે એક અલગ બેઠક યોજવા જઈ રહ્યું છે.

25 માર્ચે, સરકારે રાજકીય પક્ષોના નેતાઓને પશ્ચિમ એશિયાની પરિસ્થિતિ વિશે માહિતી આપવા માટે એક સર્વપક્ષીય બેઠક યોજી હતી, જ્યાં પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા માટે સરકારે લીધેલા પગલાં વિશે વિગતવાર રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.

23 માર્ચે લોકસભામાં નિવેદન આપતાં, વડાપ્રધાને કહ્યું હતું કે, પશ્ચિમ એશિયા સંઘર્ષને કારણે ઊભી થયેલી મુશ્કેલ વૈશ્વિક પરિસ્થિતિઓ લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે અને રાષ્ટ્રને તૈયાર અને એક રહેવાનું આહ્વાન કર્યું હતું, જેમ કે તે કોવિડ-19 રોગચાળા દરમિયાન એક સાથે ઊભું રહ્યું હતું.

મોદીએ ગૃહનું ધ્યાન કટોકટીના આંતરિક સુરક્ષા પરિમાણ તરફ પણ દોર્યું હતું, ચેતવણી આપી હતી કે, કેટલાક તત્વો આવી પરિસ્થિતિઓનો લાભ લેવાનો પ્રયાસ કરે છે. તેમણે કહ્યું હતું કે બધી સુરક્ષા એજન્સીઓને સતર્ક રાખવામાં આવી છે અને દરિયાકાંઠા, સરહદ, સાયબર અને વ્યૂહાત્મક સ્થાપનો, તમામ ક્ષેત્રોમાં સુરક્ષા વધુ મજબૂત બનાવવામાં આવી રહી છે.

તેમણે કહ્યું, "તે દરિયાકાંઠાની સુરક્ષા હોય, સરહદ સુરક્ષા હોય, સાયબર સુરક્ષા હોય કે વ્યૂહાત્મક સ્થાપનો હોય, બધાની સુરક્ષા વધુ મજબૂત બનાવવામાં આવી રહી છે,"

જૂઠાણા ફેલાવીને, કાળાબજાર અથવા સંગ્રહખોરીમાં સામેલ થઈને પરિસ્થિતિનો લાભ લેવાનો પ્રયાસ કરી શકે તેવા લોકો સામે ચેતવણી આપતા, મોદીએ તમામ રાજ્ય સરકારોને આવા તત્વો સામે કડક દેખરેખ અને ઝડપી કાર્યવાહી સુનિશ્ચિત કરવા અપીલ કરી હતી.

દેશના સામૂહિક સંકલ્પમાં અતૂટ વિશ્વાસ વ્યક્ત કરતા, પ્રધાનમંત્રીએ લોકસભામાં પોતાના ભાષણમાં એમ પણ કહ્યું કે, જ્યારે દરેક સરકાર અને આ દેશના દરેક નાગરિક સાથે મળીને ચાલે છે, ત્યારે "આપણે દરેક પડકારનો સામનો કરી શકીએ છીએ, આ આપણી ઓળખ છે અને આ આપણી તાકાત છે".

તે જ દિવસે પાછળથી એક મીડિયા કાર્યક્રમને સંબોધતા, મોદીએ કહ્યું કે કોવિડ-19 મહામારી પછી પણ પડકારો એક પછી એક વધતા રહ્યા છે અને એક પણ વર્ષ એવું નથી રહ્યું જેણે ભારત અને ભારતીયોની કસોટી ન કરી હોય.

"પરંતુ 1.4 અબજ ભારતીયોના સંયુક્ત પ્રયાસોથી, ભારત દરેક આફતનો સામનો કરીને આગળ વધી રહ્યું છે," તેમણે કહ્યું.

મોદીએ કહ્યું કે ભારત નવા આત્મવિશ્વાસ સાથે આગળ વધી રહ્યું છે અને પડકારોને મુલતવી રાખવાને બદલે, ભારત તેમનો સામનો કરે છે.

આ પણ વાંચો:

