પ્રધાનમંત્રી ઈઝરાયેલની 2 દિવસીય મુલાકાતેથી દેશ પરત, ભારત-ઇઝરાયલ વચ્ચે 27 સમજૂતિઓ પર હસ્તાક્ષર
PM મોદીને ઇઝરાયલી સંસદના સર્વોચ્ચ સન્માન, નેસેટથી નવાજવામાં આવ્યા હતા. તેમણે ઈઝરાયેલની સંસદમાં સભાને પણ સંબોધિત કરી હતી.
નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ઇઝરાયલની બે દિવસીય મુલાકાત બાદ શુક્રવારે ભારત પરત ફર્યા છે. નવા વર્ષમાં PM મોદીની ઈઝરાયલની આ પહેલી મુલાકાત હતી. આ મુલાકાત દરમિયાન, બંને દેશોએ તેમના સંબંધોને એક ખાસ વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી સુધી પહોંચાડ્યા છે.
આ મુલાકાત દરમિયાન ઈનોવેશન, સાંસ્કૃતિક આદાનપ્રદાન, મેન્યુફેક્ચરીંગ, Artificial Intelligence, ક્વોન્ટમ કમ્પ્યુટિંગ, આર્થિક સહયોગ, Diplomacy અને સુરક્ષા સહિત વિવિધ ક્ષેત્રોમાં 27 કરાર થયા છે. પીએમ મોદીએ એવી પણ જાહેરાત કરી કે ભારત અને ઇઝરાયલ ટૂંક સમયમાં મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) પર હસ્તાક્ષર કરશે. તેમણે હાઇ-ટેક અને નવીનતામાં સહયોગને વધુ ગાઢ બનાવવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ અને ઉભરતી ટેકનોલોજી ભાગીદારીની સ્થાપનાની પણ જાહેરાત કરી. PM મોદીએ આતંકવાદનો સામનો કરવા માટે તેમની પ્રતિબદ્ધતાનો પુનરોચ્ચાર કરતા કહ્યું કે ભારત અને ઇઝરાયલ સ્પષ્ટ છે કે વિશ્વમાં આતંકવાદ માટે કોઈ સ્થાન નથી. કોઈપણ ભોગે આતંકવાદને સહન કરશે નહીં.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે બંને દેશો આતંકવાદ અને તેના સમર્થકો સામે ખભે ખભા મિલાવીને ઉભા રહેશે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે પશ્ચિમ એશિયામાં શાંતિ અને સ્થિરતા સીધી રીતે ભારતની સુરક્ષા સાથે જોડાયેલી છે. આ ક્ષેત્રમાં વાતચીત અને શાંતિપૂર્ણ ઉકેલ માટે ભારતના સતત સમર્થન પર ભાર મૂકતા, પીએમ મોદીએ તણાવ ઓછો કરવાના પ્રયાસો પર ભાર મૂક્યો હતો. તેમણે ખાસ કરીને ગાઝા શાંતિ યોજનાને શાંતિના માર્ગ તરીકે આવકારી હતી, અને કહ્યું હતું કે ભારત સ્થિરતા પુનઃસ્થાપિત કરવાના હેતુથી આવા પ્રયાસોને સંપૂર્ણ સમર્થન આપે છે અને માનવતા ક્યારેય સંઘર્ષનો ભોગ ન બને.
ઇઝરાયલના વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ PM મોદીની મુલાકાતને ટૂંકા સમયગાળા છતાં "અદ્ભુત," "ખૂબ જ ફાયદાકારક" અને "સફળ" ગણાવી. તેમણે ઇઝરાયલી સંસદ, નેસેટમાં ગયા દિવસે પીએમ મોદીના ભાષણના ભાવનાત્મક પ્રભાવની પ્રશંસા કરી. કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરતા, નેતન્યાહૂએ કહ્યું કે ઇઝરાયલ તેની કાયમી મિત્રતા માટે ભારતનું "મોટું ઋણી" છે. તેમણે લગ્ન પહેલાં તેલ અવીવમાં એક ભારતીય રેસ્ટોરન્ટમાં તેમની પત્ની સારા સાથે "અદ્ભુત ભોજન" માણવાનો એક વ્યક્તિગત કિસ્સો પણ શેર કર્યો, જેમાં તેમના સંબંધોના વ્યક્તિગત પાસાને ઉજાગર કરવામાં આવ્યો હતો.
ઇઝરાયલી નેતાએ બંને દેશો વચ્ચે "મહાન પ્રતિભા" અને "દિલની મુલાકાત" માટેની સંભાવના પર પ્રકાશ પાડતા વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે આ સંબંધ ચાલુ રહેશે. તેમણે ટૂંક સમયમાં ભારતમાં ગવાર્નમેન્ટ ટુ ગવર્નમેન્ટ (G2G) બેઠકની યોજનાની જાહેરાત કરી, અને વધુ ચર્ચા માટે અગ્રણી મંત્રીઓને લાવવાની આશા વ્યક્ત કરી.
