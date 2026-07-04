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PM મોદીને ઑસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ પહેલા જાનથી મારી નાખવાની ધમકી, મેલબૉર્ન પોલીસ તપાસ શરૂ કરી

9 જુલાઈના રોજ ઓસ્ટ્રેલિયામાં 'મેલબોર્ન મીટ્સ મોદી' કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવાના છે, જ્યાં તેમના પર હુમલો કરવાની ધમકી આપવામાં આવી છે

9 જુલાઈના રોજ ઓસ્ટ્રેલિયામાં 'મેલબોર્ન મીટ્સ મોદી' કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવાના છે, જ્યાં તેમના પર હુમલો કરવાની ધમકી આપવામાં આવી છે
9 જુલાઈના રોજ ઓસ્ટ્રેલિયામાં 'મેલબોર્ન મીટ્સ મોદી' કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવાના છે, જ્યાં તેમના પર હુમલો કરવાની ધમકી આપવામાં આવી છે (File Photo - ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 4, 2026 at 9:38 PM IST

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નવી દિલ્હી/મેલબોર્ન: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને તેમના ઑસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ પર રવાના થતા પહેલા જાનથી મારી નાખવાની ધમકી મળી છે. આ ઘટના બાદ સુરક્ષા એજન્સીઓને હાઇ એલર્ટ થઈ ગઈ છે.

ધ ઓસ્ટ્રેલિયા ટુડેના અહેવાલ મુજબ, પીએમ મોદી અંગે મળેલી ધમકી બાદ ઓસ્ટ્રેલિયન સુરક્ષા અધિકારીઓ સતર્ક થઈ ગયા છે અને તેમણે આ મામલાની તપાસ શરૂ કરી છે.

જણાવી દઈએ કે, પીએમ મોદી ઑસ્ટ્રેલિયન કાર્યક્રમ અનુસાર 9 જુલાઈના રોજ ઓસ્ટ્રેલિયામાં 'મેલબોર્ન મીટ્સ મોદી' કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવાના છે. આ કાર્યક્રમ મેલબોર્નના માર્વેલ સ્ટેડિયમમાં યોજાવાનો છે. આ ધમકીમાં આ કાર્યક્રમ દરમિયાન હુમલો કરવાની યોજનાનો સમાવેશ થાય છે; પીએમ મોદી સામે જાનથી મારી નાખવાની ધમકી મેળાવડાને પ્રોત્સાહન આપતી પોસ્ટના ટિપ્પણી વિભાગમાં પોસ્ટ કરવામાં આવી હતી.

અહેવાલો અનુસાર, 'મુસ્તફા' નામના ફેસબુક એકાઉન્ટે કથિત રીતે લખ્યું હતું કે, "આ કાર્યક્રમ દરમિયાન સ્ટેડિયમની છત બંધ રાખવી જોઈએ; નહીં તો, તે પોતાના મોત માટે ઓસ્ટ્રેલિયા આવી રહ્યા હશે." આ ખુલાસા બાદ ઓસ્ટ્રેલિયન અધિકારીઓએ તપાસ શરૂ કરી છે. અધિકારીઓ જણાવે છે કે ફેસબુક એકાઉન્ટ સાથે જોડાયેલા IP સરનામાંને ઓળખી કાઢવામાં આવ્યું છે અને કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે; જો કે, અત્યાર સુધી કોઈ ધરપકડના અહેવાલ નથી.

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