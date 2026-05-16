પીએમ મોદીએ વિદેશ યાત્રા પર ટેક્સની અફવાઓનું ખંડન કરતા કહ્યું કે, "કોઈ નિયંત્રણો કે નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા નથી."
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ વિદેશ યાત્રા પર ટેક્સ કે સેસના અહેવાલોને સંપૂર્ણપણે ખોટા ગણાવ્યા છે.
Published : May 16, 2026 at 7:35 AM IST
નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ એવા અહેવાલોને સંપૂર્ણપણે ફગાવી દીધા છે કે સરકાર વિદેશ યાત્રા પર કર, સેસ અથવા સરચાર્જ લાદવાનું વિચારી રહી છે. પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે આવા અહેવાલોમાં સહેજ પણ સત્ય નથી, અને વિદેશ યાત્રા પર કોઈ પ્રતિબંધો અથવા વધારાનો બોજ લાદવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી.
એક અહેવાલમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે કેન્દ્ર સરકાર વિદેશ યાત્રા પર કર, સેસ અથવા સરચાર્જ લાદવાના પ્રસ્તાવ પર વિચાર કરી રહી છે. અહેવાલમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે આ પ્રસ્તાવ પર ઉચ્ચ સ્તરે ચર્ચા થઈ રહી છે, અને તેમાંથી મળેલી રકમ સીધી કેન્દ્ર સરકારને જશે.
This is totally false.— Narendra Modi (@narendramodi) May 15, 2026
Not an iota of truth in this.
There is no question of putting such restrictions on foreign travel.
We remain committed to improving ‘Ease of Doing Business’ and ‘Ease of Living’ for our people. https://t.co/9lxjbxz0nV
અહેવાલ અનુસાર, યુદ્ધ સંબંધિત નાણાકીય દબાણ, ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવ અને આયાત ખર્ચને ઘટાડવા માટે આ સંભવિત પગલાં એક વર્ષ માટે અસ્થાયી રૂપે લાગુ કરી શકાય છે. અહેવાલમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે કોઈ અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી, અને નાણાં મંત્રાલયે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર પ્રતિભાવ જારી કર્યો નથી.
આ દાવાઓ પછી, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર પ્રતિક્રિયા આપતા કહ્યું, "આ સંપૂર્ણપણે ખોટું છે. તેમાં કોઈ સત્ય નથી. વિદેશ યાત્રા પર આવા કોઈ પ્રતિબંધનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી."
ઉલ્લેખનીય છે કે 10 મેના રોજ હૈદરાબાદમાં એક કાર્યક્રમ દરમિયાન, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પશ્ચિમ એશિયાના સંકટ અને દેશના આર્થિક હિતોને સંબોધતા નાગરિકોને એક મહત્વપૂર્ણ અપીલ કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે વર્તમાન વૈશ્વિક પરિસ્થિતિમાં નાના પગલાં પણ દેશના અર્થતંત્રને મજબૂત બનાવવામાં મદદ કરી શકે છે.