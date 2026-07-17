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PM મોદીએ પંજાબમાં ચૈતર વસાવાના કેસનો ઉલ્લેખ કરી આપ પર સાધ્યું નિશાન, આમ આદમી પાર્ટીને કહી કટ્ટર બેઈમાન

પંજાબમાં આગામી વિધાનસભા ચૂંટણી માટે રાજકીય શતરંજ બિછાવતી વખત વડા પ્રધાન મોદીએ AAP, કોંગ્રેસ અને અકાલી દળ પર આકરા પ્રહારો કર્યા

પંજાબમાં આગામી વિધાનસભા ચૂંટણી માટે રાજકીય શતરંજ બિછાવતી વખત વડા પ્રધાન મોદીએ AAP, કોંગ્રેસ અને અકાલી દળ પર આકરા પ્રહારો કર્યા
પંજાબમાં આગામી વિધાનસભા ચૂંટણી માટે રાજકીય શતરંજ બિછાવતી વખત વડા પ્રધાન મોદીએ AAP, કોંગ્રેસ અને અકાલી દળ પર આકરા પ્રહારો કર્યા (IANS/PMO)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 17, 2026 at 10:16 PM IST

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ચંડીગઢ: પંજાબમાં આગામી વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જલંધરમાં યોજાયેલી જાહેર સભામાં રાજ્યની સત્તાધારી પાર્ટી પર અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો રાજકીય પ્રહાર કર્યો હતો. ખેડૂતોના પ્રતિક તરીકે લીલી પાઘડી પહેરીને તેમણે રાજ્ય સરકારને 'કટ્ટર બેઈમાન' ગણાવી હતી. ચૂંટણીનો માહોલ ગરમાવતા તેમણે કોંગ્રેસ અને અકાલી દળને માત્ર સત્તાની ખુરશી માટે લાલાયિત પક્ષો ગણાવ્યા અને દાવો કર્યો કે પંજાબને વર્તમાન પરિસ્થિતિમાંથી બહાર લાવવા માટે રાજ્યમાં ભાજપની 'ડબલ એન્જિન' સરકાર બનવી અત્યંત જરૂરી છે.

ચૂંટણીના શંખનાદ વચ્ચે વડાપ્રધાન મોદીએ રાજ્યના મતદારોને આકર્ષવા માટે 5,470 કરોડ રૂપિયાથી વધુના રેલવે અને માર્ગ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સની ભેટ પણ આપી હતી. તેમણે જલંધર કેન્ટોનમેન્ટ (છાવણી) રેલવે સ્ટેશન પરથી કરતૌલી–પંજાબ–અંબાલા નવી રેલ સેવા અને જલંધર–વારાણસી નવી રેલ સેવાને લીલી ઝંડી બતાવીને પ્રસ્થાન કરાવ્યું. ઉપરાંત, અમૃતસરના છહેરતા પરથી વારાણસી જતી સર ગોવર્ધનપુર વારાણસી એક્સપ્રેસને લીલી ઝંડી બતાવતા પહેલાં તેમણે સ્કૂલના બાળકો સાથે પણ વાતચીત કરી હતી.

જલંધરમાં જાહેર સભાને સંબોધી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ખેડૂતોના પ્રતિકરૂપે લીલી પાઘડી પહેરી જલંધરમાં જાહેર સભાને સંબોધન કર્યું હતું. તેમણે પોતાના ભાષણની શરૂઆત પંજાબી ભાષામાં કરી હતી. ત્યાં ઉપસ્થિત લોકોને સંબોધતા તેમણે પૂછપરછ કરી અને શુભેચ્છા પાઠવતાં કહ્યું કે તેઓ હંમેશાંની જેમ ઉત્સાહ અને 'ચઢ્ઢી કલા' (ઉચ્ચ મનોબળ) સાથે આગળ વધતા રહે.

વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું, "થોડા સમય પહેલાં હું અહીં શ્રી ગુરુ રવિદાસજીની જન્મજયંતિ ઉજવણીમાં ભાગ લેવા આવ્યો હતો અને આજે આપણું જલંધર વિકાસનો ઉત્સવ ઉજવી રહ્યું છે. આજે સવારે જીંદમાંથી મને દેશની પ્રથમ હાઇડ્રોજન ટ્રેનને પ્રારંભ કરાવવાનો અવસર મળ્યો. ઉપરાંત, કુરુક્ષેત્રમાં એક ભવ્ય શીખ સંગ્રહાલયનો શિલાન્યાસ કરવાની તક પણ મળી. આ સંગ્રહાલય આપણી ગુરુ પરંપરા અને ગુરુઓના ઉપદેશોને આવનારી પેઢીઓ સુધી પહોંચાડવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે."

વિકાસના પ્રયાસોને વધુ ઝડપી બનાવવાનો ઉલ્લેખ કરતા વડાપ્રધાન મોદીએ જણાવ્યું કે હવે જલંધરથી અનેક નવી ટ્રેન સેવાઓ શરૂ કરવામાં આવી છે. તેમણે જણાવ્યું કે અમૃતસર અને કાશીને જોડતી એક નવી ટ્રેન સેવા પણ શરૂ થઈ ગઈ છે, જેના કારણે ગુરુ રવિદાસજીના ભક્તો માટે પંજાબથી કાશી સુધીની યાત્રા વધુ સરળ બની જશે.

આ ઉપરાંત, તેમણે જણાવ્યું કે આજે જ દૌલતપુર ચોક અને કરતૌલી વચ્ચે નવી રેલવે લાઇનનું ઉદ્ઘાટન, લુધિયાણા બાયપાસનો શિલાન્યાસ અને દિલ્હી–અમૃતસર–કટરા એક્સપ્રેસવેના એક અન્ય વિભાગનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે.

પંજાબમાં અનેક પ્રોજેક્ટ્સ પર કામ ચાલુ

વડાપ્રધાન મોદીએ આગળ જણાવ્યું કે ભારત સરકાર હાલમાં પંજાબમાં અનેક કનેક્ટિવિટી અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સ પર કામ કરી રહી છે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે ભલે પંજાબમાં ભાજપની સરકાર નથી, પરંતુ કેન્દ્રની ભાજપ નેતૃત્વવાળી એનડીએ સરકાર રાજ્યના વિકાસ માટે કોઈ કસર છોડી રહી નથી.

તેમણે 'સ્વચ્છતા સે સ્વાગત' પહેલ દ્વારા આ કાર્યક્રમને વધુ અર્થપૂર્ણ બનાવવામાં જલંધરના લોકોના યોગદાનની પ્રશંસા કરી હતી.

પંજાબના મહાન સપૂત સરદાર તેજા સિંહ સમુંદરીને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરતા વડાપ્રધાન મોદીએ જણાવ્યું કે આજે તેમની શહાદતની 100મી વર્ષગાંઠ છે. તેમણે બ્રિટિશ શાસન દરમિયાન શીખ સમુદાયના હિતોના રક્ષણ માટે અનેક આંદોલનોનું નેતૃત્વ કર્યું હતું.

વડાપ્રધાને જણાવ્યું કે સરદાર તેજા સિંહજીએ પોતાનું સમગ્ર જીવન માતૃભૂમિની સેવા માટે સમર્પિત કરી દીધું હતું અને આજથી શરૂ થઈ રહેલા તેમની શહાદતના શતાબ્દી વર્ષના કાર્યક્રમો સૌને આગળ વધવાની પ્રેરણા આપશે.

'નાગરિક દેવો ભવ'

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું કે કેન્દ્રની ભાજપ સરકાર ભારતના દરેક નાગરિકની સેવા કરવા, તેમનું જીવન સરળ બનાવવા અને તેમને પ્રગતિની નવી તકો ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે પ્રાથમિકતા આપે છે. આ જ કારણ છે કે સરકાર 'નાગરિક દેવો ભવ'ના મંત્રથી પ્રેરિત થઈને કાર્ય કરી રહી છે.

તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે સરકારનો સતત પ્રયાસ છે કે દરેક પરિવાર, પછી તે ગરીબ હોય કે મધ્યમ વર્ગનો, તેને શક્ય તેટલી શ્રેષ્ઠ સુવિધાઓ મળે. **'નાગરિક દેવો ભવ'**ની આ જ ભાવના તેમના કાર્યમાં પણ સ્પષ્ટ રીતે જોવા મળે છે.

વડાપ્રધાન મોદીએ ભારતીય રેલવેને ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારો માટે પરિવહનનું એક મુખ્ય સાધન ગણાવતા કહ્યું કે આજે રેલવેના વિકાસ માટે જે કામ થઈ રહ્યા છે, તે 30-40 વર્ષ પહેલાં જ પૂર્ણ થઈ જવા જોઈએ હતા. તેમ છતાં, અગાઉની સરકારો માટે આ કામો ક્યારેય પ્રાથમિકતા રહ્યા નહોતા. તેમના અનુસાર, આવી વિચારસરણી સાથે **'વિકસિત ભારત'**નું નિર્માણ શક્ય નહોતું. તેથી ભાજપ સરકારે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં આ પરિસ્થિતિ બદલવાની શરૂઆત કરી છે.

તેમણે જણાવ્યું કે આજે દેશભરના રેલવે સ્ટેશનોનું મોટા પાયે નવીનીકરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને અમૃત ભારત સ્ટેશન યોજના હેઠળ 1,300થી વધુ રેલવે સ્ટેશનોનું આધુનિકીકરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. તેમાંના અનેક સ્ટેશનોનું કામ પહેલેથી જ પૂર્ણ થઈ ચૂક્યું છે. વડાપ્રધાને માહિતી આપી કે આજે આવા જ 75 સ્ટેશનોનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું કે જ્યારે લોકો જલંધર છાવણી (કેન્ટોનમેન્ટ) સ્ટેશનની મુલાકાત લેશે, ત્યારે તેમને અનુભવ થશે કે આપણો દેશ ખરેખર એક વિકસિત રાષ્ટ્ર બનવાની દિશામાં આગળ વધી રહ્યો છે. તેમણે જણાવ્યું કે જલંધર છાવણી સ્ટેશનનું આધુનિકીકરણ કરવામાં આવ્યું છે અને તેની ક્ષમતામાં પણ નોંધપાત્ર વધારો કરવામાં આવ્યો છે.

આ જ રીતે આનંદપુર સાહિબ, મુક્તસર અને સાહિબજાદા અજીત સિંહ નગરના રેલવે સ્ટેશનોનો પણ કાયાપલટ કરવામાં આવ્યો છે.

વડાપ્રધાન મોદીએ જણાવ્યું કે આપણે આપણા પૂર્વજો પાસેથી પ્રેરણા લઈને અને તેમનું સન્માન કરીને જ એક મજબૂત રાષ્ટ્રનું નિર્માણ કરી શકીએ છીએ. આ પવિત્ર ભાવના સાથે આદમપુર એરપોર્ટનું નામ બદલીને 'શ્રી ગુરુ રવિદાસ જી મહારાજ એરપોર્ટ' અને ચંડીગઢ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટનું નામ 'શહીદ ભગત સિંહ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ' કરવામાં આવ્યું છે.

તેમણે ગૌરવ વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે ભાજપ સરકારે આ સન્માન સુનિશ્ચિત કર્યું છે અને સમગ્ર દેશને તેના પર ગર્વ છે.

પંજાબ સરકાર પર મોદીએ સાધ્યું નિશાન

વડાપ્રધાન મોદીએ જણાવ્યું કે આ 'શેર-એ-પંજાબ' મહારાજા રણજિત સિંહની ધરતી છે, પરંતુ આજે પંજાબમાં જે કંઈ થઈ રહ્યું છે તે કોઈનાથી છુપાયેલું નથી. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે અહીં છેતરપિંડી અને નિષ્ફળતાની હકીકતને જાહેરાતોના પડદા પાછળ છુપાવવામાં આવી રહી છે.

તેમના જણાવ્યા અનુસાર, આજે પંજાબમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ સંપૂર્ણપણે ખરાબ થઈ ગઈ છે અને કોઈ કહી શકતું નથી કે ક્યારે અને ક્યાં ગેંગવોર શરૂ થઈ જાય અથવા કઈ દિશામાંથી ગોળીઓ ચાલવા લાગે.

વડાપ્રધાને જણાવ્યું કે જનતાની સેવા કરવા માટે ઈમાનદાર ઈરાદા અને નિષ્ઠાની જરૂર હોય છે, પરંતુ પંજાબની સત્તા પર રહેલી પાર્ટી પાસે આ બંને બાબતોનો અભાવ છે અને તેને 'કટ્ટર બેઈમાન પાર્ટી' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

તેમણે જણાવ્યું કે કેન્દ્ર સરકાર સતત પ્રયાસ કરી રહી છે કે પંજાબના લોકોને તેની તમામ યોજનાઓનો લાભ મળે, પરંતુ આ પાર્ટીના શાસનમાં લૂંટનું બેશરમ રાજ ચાલી રહ્યું છે.

પંજાબમાં ભાજપની 'ડબલ એન્જિન' સરકાર જરૂરી

વડાપ્રધાને કહ્યું કે પંજાબ ઝડપથી વિકાસ કરી શકે છે, પરંતુ તેના માટે અહીં ભાજપની 'ડબલ એન્જિન' સરકાર હોવી ખૂબ જ જરૂરી છે.

દિલ્હીનું ઉદાહરણ આપતા તેમણે જણાવ્યું કે ત્યાં 'ડબલ એન્જિન' સરકાર આવ્યા બાદ શહેરના વિકાસને નવી ગતિ મળી છે.

તેમણે પાડોશી રાજ્ય હરિયાણાનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે ત્યાં ભાજપની 'ડબલ એન્જિન' સરકાર ખેડૂતોને 24 પાકો પર લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) આપી રહી છે, જ્યારે પંજાબના ખેડૂતો સાથે માત્ર છેતરપિંડી કરવામાં આવી રહી છે.

કોંગ્રેસ અને અકાલી દળ પર નિશાન

વડાપ્રધાને આગળ જણાવ્યું કે પંજાબમાં કોંગ્રેસ પાર્ટી પણ પોતાના આંતરિક સંકટોમાં ફસાયેલી છે. તેઓ પંજાબના કલ્યાણ માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા નથી, પરંતુ તેમની લડાઈ માત્ર એ વાત માટે છે કે સત્તાની ખુરશી કોને મળશે.

તેમણે અકાલી દળની સ્થિતિને પણ આવી જ ગણાવી અને કહ્યું કે તેઓ પણ પોતાના સ્વાર્થમાં વ્યસ્ત છે અને તેમને પંજાબની જનતાની કોઈ ચિંતા નથી.

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