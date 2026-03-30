પીએમ મોદીએ તેલંગાણાના આ ગામના લોકોની કેમ કરી પ્રશંસા ? શું છે આ ગામની ખાસિયત ?

વડાપ્રધાન મોદી પોતાના રેડિયો કાર્યક્રમ મન કી બાતના માધ્યમ હેઠળ જળ સંરક્ષણને લઈને લોકોને પ્રોત્સાહિત કરતા આવ્યા છે.

મુદિગુંટા ગામમાં આવેલું તળાવ, મંચેરિયલ, તેલંગાણા (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 30, 2026 at 12:15 PM IST

મંચેરિયલ: તેલંગાણાનું મુદિગુંટા ગામ ચર્ચામાં છવાયું છે. ગામલોકોના પ્રયાસોની ફરી એકવાર વ્યાપક પણ ચર્ચા અને પ્રશંસા થઈ રહી છે. ત્યારે વડાપ્રધાન મોદીએ પોતાના રેડિયો કાર્યક્રમ મન કી બાતમાં ખાસ આ ગામનો ઉલ્લેખ કરીને ગામ લોકોની પ્રશંસા કરી છે. પીએમ મોદીએ મંચરિયલ જિલ્લાના જયપુર મંડલ સ્થિત મુદિગુંટા ગામના લોકોની ભારોભાર સરાહના કરી છે, જેમણે દરેક ઘરમાં સોક પિટ્સ (ભૂર્ગભ ખાડા)નું નિર્માણ સફળતાપૂર્વક કર્યુ છે અને આ જળ સંરક્ષણને એક સાર્થક જનઆંદોલન માન્યું છે.

મુદિગુંટા ગામની વસ્તી 1,571 છે, ગામના 443 ઘરોમાંથી 353 ઘરમાં ભૂગર્ભ ટાંકાઓ છે. આ વ્યક્તિગત પ્રયાસ ઉપરાંત સામુહિક ભૂગર્ભજળનું સંચય અને તળાવોના નિર્માણમાં પણ ગામની અંદર જળ સંરક્ષણમાં વધુ યોગદાન આપ્યું છે.

મુદિગુંટા ગામમાં જળ સંરક્ષણ, જયપુર મંડળ, મંચેરિયલ જિલ્લો, તેલંગાણા (Etv Bharat)

ગામલોકોનું કહેવું છે કે, ગામમાં ભૂગર્ભજળની ઉપલબ્ધતા સાત કે આઠ વર્ષ પહેલાની સરખામણીમાં નોંધપાત્ર રીતે વધી છે. વધુમાં, ગટરના ભરાયેલા પાણી અને મચ્છરોની ઉત્પત્તિને કારણે થતી સમસ્યાઓમાં પણ નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજના હેઠળ ગામને અડીને આવેલા જંગલ વિસ્તારમાં પાણીના ત્રણ તળાવો વિકસાવવામાં આવ્યા છે. આ તળાવો હવે પાણીથી છલકાઈ રહ્યા છે અને જંગલમાં રહેતા મૂંગા પ્રાણીઓની તરસ છીપાવી રહ્યા છે.

પંચાયતની સીમામાં લગભગ 402 પરિવાર રોજગાર ગેરંટી યોજના અંતર્ગત નોંધાયેલા છે. છેલ્લા નવ વર્ષ દરમિયાન જળ સંરક્ષણના સંદર્ભમાં ચલાવાયેલા જાગરૂક્તા અભિયાનોએ ગ્રામીણો વચ્ચે એક સાચી રૂચી જન્માવી છે. રોજગાર ગેરંટી યોજનાના માધ્યમથી પ્રતિ ખાડા દીઠ 4 હજાર રૂપિયા સુધીની નાણાકીય મદદ આપવાની જોગવાઈએ શ્રમિકોમાં એક મહત્વપૂર્ણ પ્રોત્સાહનનું કામ કર્યું અને તેના નિર્માણ કાર્યમાં ખુબ તેજી આવી.

તેલંગાણાને ખાસ ઓળખ મળી: કેન્દ્રીય મંત્રી કિશન રેડ્ડીએ જણાવ્યું હતું કે, વડા પ્રધાન મોદીના "મન કી બાત" કાર્યક્રમ દ્વારા તેલંગાણાને એક ખાસ ઓળખ મળી છે. રવિવારે, તેમણે હૈદરાબાદના ખૈરતાબાદ મતવિસ્તારમાં આવેલા અવંતિનગર, હૈદરાબાદમાં એક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી અને કાર્યક્રમ નિહાળ્યો હતો.

'મન કી બાત' કાર્યક્રમમાં, પીએમ મોદીએ સૂર્યાપેટના યુવાન કોટલા રઘુવીર રેડ્ડીની પ્રતિભાની પણ પ્રશંસા કરી. તેમણે એ બાબત પર પણ પ્રકાશ પાડ્યો કે કેવી રીતે મંચેરિયલ જિલ્લાના મુદિગુંટા ગામના ગ્રામજનોએ પાણી-પારકોલેશન ખાડા બનાવીને પાણી સંરક્ષણના ક્ષેત્રમાં એક અનુકરણીય ઉદાહરણ સ્થાપિત કર્યું છે.

કિશન રેડ્ડીએ કહ્યું, "આ કાર્યક્રમ દ્વારા, પ્રધાનમંત્રી દેશભરના ઘણા સામાન્ય નાગરિકો, સામાજિક કાર્યકરો, નવીનતાઓ અને પ્રેરણાદાયી વ્યક્તિઓનો પરિચય જનતા સાથે કરાવી રહ્યા છે. ચિંતલા રામચંદ્ર રેડ્ડી, એન.વી. સુભાષ, ઇન્દ્રસેના રેડ્ડી, લંકલા દીપક રેડ્ડી, પ્રેમ સિંહ રાઠોડ, પી. પ્રસાદ, કે. શ્રીધર અને માધવીએ આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હતો.

