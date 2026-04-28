સિક્કિમમાં PM મોદી બાળકો સાથે ફૂટબોલ રમ્યા, સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરી તસવીરો, તમે પણ જુઓ
વડાપ્રધાન મોદી સિક્કિમમાં 50 વર્ષની ઉજવણીમાં ભાગ લેશે, 4000 કરોડ રૂપિયા કરતા વધુના પ્રોજેક્ટનું ઉદ્દઘાટન અને શિલાન્યાસ કરશે.
Published : April 28, 2026 at 11:26 AM IST
ગંગટોક: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગંગટોકમાં યુવાઓ સાથે ફૂટબોલ રમતા પોતાની કેટલીક તસવીરો શેર કરી છે, જે પૂર્વોત્તર રાજ્યના તેમના પ્રવાસ દરમિયાન એક હળવી ક્ષણને દર્શાવે છે.
વડાપ્રધાન મોદીએ તસવીરો શેર કરતા લખ્યુ, "સિક્કિમમાં પોતાના યુવા મિત્રો સાથે ગંગટોકની એક સુંદર જગ્યાએ ફૂટબોલ રમવા જેવું કઇ નથી! આ યુવાઓ સાથે એક એનર્જાઇઝિંગ ફૂટબોલ સેશન રહ્યું!"
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર વડાપ્રધાને વાતચીતનો એક વીડિયો પોસ્ટ કરતા લખ્યુ, "સિક્કિમમાં પોતાના યુવા મિત્રો સાથે ગંગટોકની એક સુંદર સવારે ફૂટબોલ રમવા જેવું કઇ નથી. આ તસવીરોમાં વડાપ્રધાન ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડ પર બાળકો સાથે વાત કરતા અને રમતમાં ભાગ લેતા જોવા મળી રહ્યા છે, જ્યાં હાજર લોકોએ ઉત્સાહી પ્રતિક્રિયાઓ આપી હતી.
આ પોસ્ટ ઓનલાઇન ઝડપથી વાયરલ થઇ હતી અને યૂઝર્સે વડાપ્રધાનની પહોંચ અને દેશભરમાં રમત અને ફિટનેસ પર ભાર મુકવાના તેમના પ્રયાસોની પ્રશંસા કરી હતી. પીએમ મોદી ગંગટોકમાં ઓર્કિડેરિયમ પણ જશે. રાજ્યની ઇકોલોજિકલ અને ફૂલોના વારસાને જોવા માટે સ્વર્ણ જયંતી મૈત્રી મંજરી પાર્કને એક સ્ટેટ-ઓફ-ધ-આર્ટ, વર્લ્ડ ક્લાસ ઓર્કિડ એક્સપીરિયન્સ સેન્ટર તરીકે વિકસિત કરવામાં આવ્યું છે.
વડાપ્રધાન મોદી પલજોર સ્ટેડિયમમાં સિક્કિમ રાજ્ય બનવાના 50 વર્ષની ઉજવણીના સમારંભમાં ભાગ લેશે, જ્યાં તે રાજ્યભરમાં 4000 કરોડ કરતા વધુના કેટલાક ડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટનું ઉદ્દઘાટન, લોન્ચ અને શિલાન્યાસ કરશે. વડાપ્રધાન મોદી આ દરમિયાન લોકોને સંબોધશે.
આ પ્રોજેક્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, કનેક્ટિવિટી, હેલ્થકેર, શિક્ષણ, વીજળી, શહેરી વિકાસ, પર્યાવરણ, ટૂરિઝમ અને કૃષિ જેવા કેટલાક સેક્ટર્સમાં ફેલાયેલો છે અને તેમનો અર્થ સિક્કિમમાં બધાને સાથે લઇને ચાલતા વિકાસને ઝડપી બનાવવાનો છે. હેલ્થકેર સેક્ટરમાં વડાપ્રધાન નામચી જિલ્લાના યાંગંગમાં 100 બેડ ધરાવતી આયુર્વેદ હોસ્પિટલનો શિલાન્યાસ કરશે. તે NIT દેવરાલીમાં 30 બેડ ધરાવતા ઇંટીગ્રેટેડ સોવા રિગ્પા હોસ્પિટલનું પણ ઉદ્દઘાટન કરશે જેનાથી રાજ્યમાં પારંપરિક અને ઇન્ટીગ્રેટિવ મેડિસિન સિસ્ટમ સુધી પહોંચ મજબૂત બને.
એજ્યુકેશન સેક્ટરમાં વડાપ્રધાન યાંગંગમાં સિક્કિમ યૂનિવર્સિટીના પરમેનન્ટ કેમ્સ, ચાકુંગમાં નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોસ યૂનિવર્સિટી ઓફ એક્સલેન્સના એડમિનિસ્ટ્રેટિવ બ્લોક, ગંગટોક જિલ્લાના સોચેયાંગમાં હેલેન લેપ્ચા મેડિકલ કોલેજ અને ગ્યાલશિંગ જિલ્લાના ડેન્ટમમાં ડેન્ટમ પ્રોફેશનલ કોલેજનું ઉદ્દઘાટન કરશે.
તેઓ ગ્યાન્થાંગમાં એક મોડેલ રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલ, મંગન જિલ્લાના મંગશિલામાં એક નવી મોડેલ ડિગ્રી કોલેજ અને નામચી જિલ્લાના બૂમતાર ગોમ્પા ખાતે એક મઠ હોસ્ટેલ-કમ-ક્લાસરૂમનું ઉદ્ઘાટન પણ કરશે. તેઓ સિક્કિમની 160 શાળાઓમાં IT-સક્ષમ શૈક્ષણિક માળખાગત પ્રોજેક્ટ્સના અમલીકરણનો પણ પ્રારંભ કરશે.
સિક્કિમમાં કનેક્ટિવિટીને વધુ સુધારવા માટે, વડાપ્રધાન સિરવાની અને લોઅર સામડોંગ ખાતે તીસ્તા નદી પર બે હિંગ ધરાવતા ડબલ-લેન સ્ટીલ આર્ચ બ્રિજનો શિલાન્યાસ કરશે, જે નામચી અને ગંગટોક જિલ્લાઓને જોડશે.
તેઓ બર્ડહાંગથી કિચુડુમરા થઈને રસ્તાને પહોળા અને મજબૂતીકરણના કામનું પણ ઉદ્ઘાટન કરશે, જે આંતર-જિલ્લા મુસાફરીને સરળ બનાવશે અને લોકો અને માલસામાનની અવરજવરને સરળ બનાવશે.
વીજળી ક્ષેત્રમાં, વડાપ્રધાન મોદી ગંગટોકમાં ટ્રાન્સમિશન અને ડિસ્ટ્રિબ્યુશન (T&D) નેટવર્કના સુધારણા, અપગ્રેડ અને સુધારણાનું ઉદ્ઘાટન કરશે, જે પ્રદેશમાં વિશ્વસનીય વીજ પુરવઠો મજબૂત બનાવશે. શહેરી વિકાસ અને વહીવટી માળખાગત સુવિધાના ક્ષેત્રમાં, વડાપ્રધાન લુમસેમાં જન સેવા સચિવાલય (મીની સચિવાલય) અને ગંગટોકમાં સિવિલ સર્વિસ ઓફિસર્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટનું ઉદ્ઘાટન કરશે.
તેઓ લિંગડિંગમાં સિક્કિમ શહેરી ગરીબ આવાસ યોજના, પોલીસ કર્મચારીઓ માટે ઘરો અને SAP પંગથાંગ ખાતે ગ્રેડ 'C' ક્વાર્ટર્સ સહિત આવાસ પહેલનું પણ ઉદ્ઘાટન કરશે. તેઓ એમજી માર્ગ પર સદભાવ મંડપ (જાહેર ઉપયોગિતા કેન્દ્ર) માટે પણ શિલાન્યાસ કરશે. પર્યાવરણીય સંરક્ષણ પ્રયાસોના ભાગ રૂપે, પ્રધાનમંત્રી નદી પ્રદૂષણ ઘટાડવાની પહેલના ભાગ રૂપે સિંગતમ શહેરમાં ગટર વ્યવસ્થાના નવીનીકરણ માટે શિલાન્યાસ કરશે. તેઓ ગંગટોકના ઝોન III માં રોરો ચુ નદી દ્વારા રાની ચુ નદી પ્રદૂષણ ઘટાડા યોજનાનું પણ ઉદ્ઘાટન કરશે, જે શહેરી સ્વચ્છતા અને ટકાઉ ઇકોસિસ્ટમમાં ફાળો આપશે.
પ્રવાસન અને યાત્રાધામ સેક્ટરમાં વડાપ્રધાન ગંગટોકમાં રિજ વિસ્તારના પુનર્વિકાસ, સોરેંગમાં દોડક ખાતે ઇકો-ટુરિઝમ અને યાત્રાધામ માળખાગત સુવિધાઓ, કૈલાશ માનસરોવર યાત્રા સંબંધિત માળખાગત સુવિધાઓ, જેમાં 18મા માઇલ અને હાંગુ તળાવ ખાતે સુવિધાઓ અને નામફાંગમાં કૃષ્ણ પ્રણામી મંગલધામ ખાતે યાત્રી નિવાસનું ઉદ્ઘાટન કરશે.
તેઓ ગ્યાલશિંગ જિલ્લાના સિલોન ખાતે ઇકો-તીર્થયાત્રા સંકુલનો શિલાન્યાસ પણ કરશે. PM મોદી સિક્કિમ ઇફ્કો પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટનું ઉદ્ઘાટન કરશે, જે રાજ્યમાં કૃષિ-પ્રક્રિયાને નોંધપાત્ર રીતે વેગ આપશે અને ખેડૂતોની આજીવિકા અને વેલ્યૂ ચેનને મજબૂત બનાવશે તેવી અપેક્ષા છે.
વડાપ્રધાન યુવાનોની ભાગીદારી અને સ્પોર્ટ્સ ડેવલપમેન્ટને ભાર આપરવા માટે પાક્યોંગ જિલ્લાના માઇનિંગ, રંગપો ખાતે ઇન્ડોર ક્રિકેટ સુવિધાઓનું ઉદ્ઘાટન પણ કરશે. વડાપ્રધાનની આ મુલાકાત સિક્કિમના રાજ્ય સ્થાપનાના સુવર્ણ જયંતિ વર્ષમાં એક મહત્ત્વપૂર્ણ ક્ષણ છે અને આ રાજ્ય અને નોર્થઇસ્ટ વિસ્તારના વિકાસ માટે વર્તમાન સરકારના સતત કમિટમેન્ટને દર્શાવે છે.
આ પણ વાંચો: